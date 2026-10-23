Μουσική 23.10.2026

Από τα 80s στην dance σκηνή: Το «Time After Time» επιστρέφει με ένα ανατρεπτικό remix

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Το «Time After Time» της Cyndi Lauper επιστρέφει σε νέα dance εκδοχή, με τη συμμετοχή της Tones And I και την παραγωγή του Αυστραλού DJ CYRIL
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Time After Time» επανεκτελείται σε dance εκδοχή από Cyndi Lauper, Tones And I και CYRIL.
  • Η νέα εκδοχή συνδυάζει αυθεντικά φωνητικά με σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους και beats.
  • Η συνεργασία προέκυψε από θαυμασμό της Lauper για τη Tones And I και κοινή επιθυμία δημιουργίας.
  • Το τραγούδι έχει συναισθηματική αξία για την Tones And I, συνδεδεμένο με παιδικές αναμνήσεις και τον πατέρα της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του ’80, το «Time After Time», αποκτά νέα ζωή μέσα από μια εντυπωσιακή συνεργασία. Η θρυλική Cyndi Lauper, η ανερχόμενη Αυστραλή τραγουδίστρια Tones And I και ο συμπατριώτης της DJ και παραγωγός CYRIL παρουσίασαν μια ανανεωμένη dance εκδοχή του διαχρονικού αυτού κομματιού, η οποία κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου 2026 μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Spinnin’ Records.

Κοντινό πλάνο της Cyndi Lauper με έντονο μακιγιάζ και πορτοκαλί μαλλιά.
Η Cyndi Lauper τραγουδά με πάθος σε στιγμιότυπο από το εμβληματικό της βίντεο κλιπ.

Η νέα αυτή επανεκτέλεση καταφέρνει να ισορροπήσει με μαεστρία το παρελθόν και το παρόν. Διατηρεί αναλλοίωτα τα αυθεντικά φωνητικά της Cyndi Lauper, καθώς και τις χαρακτηριστικές κιθαριστικές νότες της εισαγωγής, προσθέτοντας παράλληλα ατμοσφαιρικούς ηλεκτρονικούς ήχους και δυναμικά, χορευτικά beats. Η Tones And I συμβάλλει με τη δική της μοναδική ερμηνεία στο ρεφρέν, δημιουργώντας έναν μουσικό διάλογο που γεφυρώνει γενιές, ενώ η παραγωγή του CYRIL χαρίζει στο τραγούδι μια σύγχρονη ταυτότητα, χωρίς να αλλοιώνει τον βαθιά συναισθηματικό του πυρήνα.

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Η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της συνεργασίας προέκυψε μέσα από μια φυσική γνωριμία. Η Cyndi Lauper εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη μουσική της Tones And I, δηλώνοντας ότι ένιωθε σαν να γνώριζε ήδη την Αυστραλή καλλιτέχνιδα, αφού είχε αρχίσει να ακούει τη δουλειά της. Όταν οι δύο καλλιτέχνιδες συναντήθηκαν, η επιθυμία για μια κοινή μουσική δημιουργία έγινε αμέσως εμφανής. «Σκέφτηκα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να τη γνωρίσω. Όταν συναντηθήκαμε, είπαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάτι μαζί», δήλωσε η Cyndi Lauper.

Ο Chris Martin και η Sophie Turner σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ευκαιρία για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου παρουσιάστηκε όταν η Tones And I αποκάλυψε στην Cyndi Lauper ότι εργαζόταν μαζί με τον CYRIL πάνω σε μια χορευτική επανεκτέλεση του «Time After Time». Αφού άκουσε το αποτέλεσμα, η Cyndi Lauper έδωσε αμέσως την έγκρισή της, ενθουσιασμένη με τη σύγχρονη προσέγγιση.

Για την Tones And I (Toni Watson), το «Time After Time» έχει ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς συνδέεται άμεσα με τις παιδικές της αναμνήσεις και τη σχέση της με τον πατέρα της. «Η πρώτη μου επαφή με το «Time After Time» ήταν μάλλον όταν μεγάλωνα με τον πατέρα μου. Είχαμε πολλά κοινά μουσικά γούστα και πιστεύω ότι τα περισσότερα προέρχονταν από εκείνον», εξήγησε η καλλιτέχνιδα.

Η Tones And I μίλησε επίσης για την τιμή να ερμηνεύσει το τραγούδι ζωντανά μαζί με την Cyndi Lauper το 2025, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ως εξαιρετικά σημαντική. «Η Cyndi είναι ένα πραγματικό είδωλο και έχει γίνει κάτι σαν μέντορας για μένα», σημείωσε.

Οι καλλιτέχνες πίσω από τη συνεργασία

Η Tones And I έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2019 με το τραγούδι «Dance Monkey», το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts σε περισσότερες από 30 χώρες, σπάζοντας ρεκόρ στην Αυστραλία. Η δισκογραφική της πορεία περιλαμβάνει δύο άλμπουμ που έφτασαν στο Νο. 1 και πέντε βραβεία ARIA.

Ο CYRIL (Cyril Riley) αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά ανερχόμενα ονόματα της αυστραλιανής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Το 2024 σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το remix του «The Sound Of Silence» των Disturbed, ενώ νωρίτερα είχε ξεχωρίσει με το «Stumblin’ In», μια ανανεωμένη εκδοχή της επιτυχίας των Suzi Quatro και Chris Norman.

Η Ιστορία του «Time After Time»

Το πρωτότυπο «Time After Time» συμπεριλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ της Cyndi Lauper, «She’s So Unusual», που κυκλοφόρησε το 1983. Το τραγούδι, που παρέμεινε για δύο εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, καθιερώθηκε ως μία από τις πιο εμβληματικές μπαλάντες της εποχής.

Η Cyndi Lauper έχει αναφερθεί στη δημιουργία του, περιγράφοντας την αίσθηση ότι υπήρχε «ένα χέρι στον ώμο της» καθώς ολοκλήρωνε τους στίχους. «Πιστεύω όμως ότι η διαδικασία της δημιουργίας είναι κάτι πραγματικά σημαντικό», έχει δηλώσει.

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το «Time After Time» εξερευνά μια νέα μουσική διάσταση, αποδεικνύοντας την διαχρονικότητά του μέσα από τη συνάντηση τριών καλλιτεχνών από διαφορετικές μουσικές γενιές. Το remix των Cyndi Lauper, Tones And I και CYRIL διατηρεί τη νοσταλγική αύρα της πρωτότυπης σύνθεσης, ενώ παράλληλα την ωθεί δυναμικά στη σύγχρονη dance σκηνή.

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Cyndi Lauper REMIX time after time ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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