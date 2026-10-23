Νews 23.10.2026

Το 96% των κοραλλιογενών υφάλων κινδυνεύει – Τι μπορεί να αλλάξει μέχρι το 2075

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Δες γιατί η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών απειλεί τη θαλάσσια ζωή και τι μπορεί να αλλάξει την πορεία των εξελίξεων
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το 96% των κοραλλιογενών υφάλων παγκοσμίως κινδυνεύει σοβαρά μέχρι το 2075.
  • Η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών είναι οι κύριες αιτίες της λεύκανσης και θανάτου των κοραλλιών.
  • Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι υποστηρίζουν το 25% των θαλάσσιων ειδών και προστατεύουν τις ακτές.
  • Η μείωση εκπομπών, ρύπανσης και υπεραλίευσης μπορεί να βοηθήσει στην ανάκαμψη των υφάλων.
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Φαντάσου να βουτάς σε μια θάλασσα που μέχρι σήμερα ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά χρώματα και την πλούσια ζωή της, αλλά σε μερικές δεκαετίες να αντικρίζεις ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Αυτό είναι ένα από τα ανησυχητικά σενάρια που αναδεικνύει νέα παγκόσμια αξιολόγηση, καθώς το 96% των οικοσυστημάτων κοραλλιογενών υφάλων του πλανήτη χαρακτηρίζεται ως κρίσιμα απειλούμενο, με ορίζοντα το 2075.

Pexels
Pexels

Η έρευνα της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) εξετάζει 127 τροπικές και υποτροπικές θαλάσσιες οικοπεριφέρειες και αποκαλύπτει το μέγεθος της απειλής που αντιμετωπίζουν μερικά από τα πιο πολύτιμα οικοσυστήματα του πλανήτη.

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Γιατί κινδυνεύουν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι

Η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών αποτελούν τις βασικές αιτίες της επιδείνωσης. Όταν το νερό θερμαίνεται υπερβολικά, τα κοράλλια υφίστανται θερμική καταπόνηση και μπορεί να αποβάλουν τους συμβιωτικούς οργανισμούς που τους προσφέρουν μεγάλο μέρος της ενέργειας και των χαρακτηριστικών χρωμάτων τους. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως λεύκανση των κοραλλιών. Αν οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα κοράλλια μπορεί να πεθάνουν. Και όσο συχνότερα εμφανίζονται οι θαλάσσιοι καύσωνες, τόσο λιγότερος χρόνος απομένει για την ανάκαμψη των υφάλων. Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η οποία λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης, το ποσοστό των οικοσυστημάτων που κατατάσσονται στην κατηγορία «Κρισίμως Κινδυνεύοντα» αυξάνεται δραματικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι ύφαλοι έχουν ήδη καταρρεύσει, αλλά ότι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο.

Τι σημαίνει η απώλειά τους για τον πλανήτη

Αν αναρωτιέσαι γιατί πρέπει να σε απασχολεί η κατάσταση των κοραλλιών, η απάντηση βρίσκεται στον καθοριστικό ρόλο τους για τη θαλάσσια ζωή. Παρότι καλύπτουν λιγότερο από το 1% του θαλάσσιου πυθμένα, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι υποστηρίζουν περίπου το ένα τέταρτο των θαλάσσιων ειδών. Παράλληλα, προσφέρουν τροφή και εισόδημα σε παράκτιες κοινότητες, στηρίζουν την αλιεία και τον τουρισμό και λειτουργούν ως φυσικά εμπόδια που προστατεύουν τις ακτές από τα κύματα και τις καταιγίδες. Η κατάρρευσή τους μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βιοποικιλότητας, ενώ οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο υποθαλάσσιο περιβάλλον. Επηρεάζουν και τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτά τα οικοσυστήματα για την επιβίωση και την εργασία τους.

Pexels
Pexels

Υπάρχει ακόμη χρόνος για να σωθούν

Παρά τα ανησυχητικά ευρήματα, η εικόνα δεν είναι οριστικά χαμένη. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι ύφαλοι διαθέτουν δυνατότητες ανάκαμψης, εφόσον περιοριστούν οι πιέσεις που δέχονται. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο περιορισμός της ρύπανσης, η προστασία των θαλάσσιων περιοχών και η αντιμετώπιση της υπεραλίευσης μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Η επόμενη πεντηκονταετία θα είναι καθοριστική. Το ερώτημα δεν είναι μόνο ποια εικόνα θα παρουσιάζουν οι ωκεανοί το 2075, αλλά και ποιες αποφάσεις θα έχεις πάρει ως κοινωνία μέχρι τότε. Γιατί η προστασία των κοραλλιογενών υφάλων δεν αφορά μόνο τη διατήρηση ενός εντυπωσιακού υποθαλάσσιου κόσμου. Αφορά τη βιοποικιλότητα, την ισορροπία των θαλασσών και το μέλλον του ίδιου του πλανήτη.

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