Η Κίνα ετοιμάζει το πρώτο ξενοδοχείο με ρομπότ και ανοίγει τις πόρτες του το 2027

Ανακάλυψε το πρώτο ξενοδοχείο με αποκλειστικά ρομποτικό προσωπικό στην Κίνα πού θα βρίσκεται ακριβώς ποιες υπηρεσίες θα προσφέρει και πότε θα ανοίξει το 2027

Με μια ματιά Στην Κίνα σχεδιάζεται ξενοδοχείο με αποκλειστικά ρομποτικό προσωπικό, που θα ανοίξει το 2027.

Το ξενοδοχείο θα βρίσκεται σε τεχνητή νήσο στη νότια Κίνα και θα προσφέρει 44 πολυτελή δωμάτια.

Τα ρομπότ θα αναλαμβάνουν από check-in και μεταφορά αποσκευών μέχρι room service και καθαριότητα.

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία στα τέλη του 2026 πριν τα επίσημα εγκαίνια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φαντάσου να φτάνεις σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, να σε υποδέχεται ένα ρομπότ, να σου μεταφέρει τις αποσκευές και να σου παραδίδει την παραγγελία σου στο δωμάτιο. Χωρίς να συναντήσεις υπάλληλο στη ρεσεψιόν ή προσωπικό καθαριότητας. Αυτό το σενάριο ετοιμάζεται να γίνει πραγματικότητα στην Κίνα, όπου ένα πρωτοποριακό ξενοδοχείο με αποκλειστικά ρομποτικό προσωπικό σχεδιάζεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2027.

Το φιλόδοξο εγχείρημα φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τη φιλοξενία, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική σε κάθε στάδιο της διαμονής σου.

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Πού θα βρίσκεται το ξενοδοχείο του μέλλοντος

Το νέο ξενοδοχείο θα δημιουργηθεί στη δυτική τεχνητή νήσο της θαλάσσιας σύνδεσης Shenzhen–Zhongshan, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της νότιας Κίνας. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομών που συνδέει περιοχές μέσω γεφυρών και υποθαλάσσιων σηράγγων. Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκονται η εταιρεία ρομποτικής Pudu Robotics και η Shenzhen Culture & Tourism Industry Development. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν έναν σύγχρονο τουριστικό προορισμό, όπου η τεχνολογία θα αποτελεί βασικό μέρος της εμπειρίας σου. Το ξενοδοχείο προβλέπεται να διαθέτει 44 πολυτελή δωμάτια, εστιατόριο, γυμναστήριο και χώρους αναψυχής.

Από το check-in μέχρι το room service, όλα με ρομπότ

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο να ξεχωρίζει είναι ότι τα ρομπότ δεν θα περιορίζονται σε βοηθητικές εργασίες. Θα αναλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, ώστε να σε εξυπηρετούν από την άφιξή σου μέχρι την αναχώρησή σου. Συγκεκριμένα, θα μπορείς να χρησιμοποιείς αυτοματοποιημένες υπηρεσίες για:

Υποδοχή και check-in: Ρομπότ θα σε καθοδηγούν κατά την άφιξή σου και θα σε βοηθούν στη διαδικασία εισόδου.

Μεταφορά αποσκευών: Αυτόνομα μηχανήματα θα μεταφέρουν τις βαλίτσες σου μέχρι το δωμάτιο.

Room service: Θα μπορείς να παραγγέλνεις προϊόντα από το κινητό σου και να τα παραλαμβάνεις στο δωμάτιό σου.

Καθαριότητα: Εξειδικευμένα ρομπότ θα αναλαμβάνουν τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων.

Εξυπηρέτηση επισκεπτών: Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα συντονίζουν τις υπηρεσίες και θα υποστηρίζουν τις ανάγκες σου.

Ανάμεσα στα μοντέλα που σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν βρίσκονται το FlashBot για παραδόσεις, το PUDU T300 για μεταφορά αντικειμένων και τα PUDU CC1 Pro και PUDU MT1 για εργασίες καθαρισμού.

Πότε θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες

Πριν από τα επίσημα εγκαίνια του 2027, το σχέδιο προβλέπει δοκιμαστική λειτουργία στα τέλη του 2026. Σε αυτή την αρχική φάση, θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός δωματίων και υπηρεσιών, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η συνεργασία των ρομπότ. Έτσι, θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις ένα διαφορετικό μοντέλο φιλοξενίας, στο οποίο οι μηχανές θα αναλαμβάνουν εργασίες που μέχρι σήμερα συνδέεις με την ανθρώπινη παρουσία.

Μπορούν τα ρομπότ να αλλάξουν τον τουρισμό

Το νέο ξενοδοχείο αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη περνά από τη θεωρία στην καθημερινότητα. Η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να προσφέρει ταχύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη συνέπεια σε επαναλαμβανόμενες εργασίες. Παράλληλα, όμως, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστατικών και την προσωπική επαφή που πολλοί ταξιδιώτες θεωρούν αναπόσπαστο μέρος της φιλοξενίας. Το αν αυτό το μοντέλο θα αποτελέσει το μέλλον των ξενοδοχείων θα φανεί στην πράξη. Προς το παρόν, το εγχείρημα στην Κίνα δείχνει ότι η επόμενη ταξιδιωτική σου εμπειρία μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από ό,τι έχεις συνηθίσει. Το ερώτημα είναι απλό: Θα επέλεγες να μείνεις σε ένα ξενοδοχείο όπου κάθε υπηρεσία παρέχεται από ρομπότ.

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