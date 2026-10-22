«Έκλαιγα στις πρόβες»: Η Julia Stiles συγκινήθηκε θυμούμενη τον Heath Ledger και το «10 Things I Hate About You»

Με μια ματιά Η Julia Stiles συγκινήθηκε αναπολώντας τον Heath Ledger κατά την προετοιμασία της για το "Dancing with the Stars".

Η ηθοποιός δήλωσε ότι η θέαση αποσπασμάτων από το "10 Things I Hate About You" ξύπνησε πολλές αναμνήσεις.

Ο Heath Ledger πέθανε πρόωρα το 2008 από τυχαία υπερδοσολογία φαρμάκων σε ηλικία 28 ετών.

Η ερμηνεία του Ledger ως Joker στο "The Dark Knight" του χάρισε μεταθανάτια Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ορισμένες ταινίες μένουν αξέχαστες όχι μόνο για τις ιστορίες που αφηγούνται, αλλά και για τους ανθρώπους που τις κάνουν ξεχωριστές. Για τη Julia Stiles, το «10 Things I Hate About You» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Heath Ledger, τον συμπρωταγωνιστή της που έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2008. Σχεδόν 2 δεκαετίες μετά, η ηθοποιός συγκινήθηκε ξανά, καθώς προετοιμαζόταν να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από μια ξεχωριστή εμφάνιση στο «Dancing with the Stars». Η επιστροφή σε στιγμιότυπα από την αγαπημένη ταινία, αλλά και το άκουσμα των φωνών τους, ήταν αρκετά για να ξυπνήσουν αναμνήσεις που εξακολουθούν να τη συνοδεύουν.

«Έκλαιγα σήμερα στις πρόβες», δήλωσε η Julia Stiles στο Variety Australia τον Οκτώβριο του 2026, πριν από τη συμμετοχή της στην 35η σεζόν του «Dancing with the Stars», όπου σχεδίαζε να αφιερώσει τον χορό της στον αδικοχαμένο συμπρωταγωνιστή της. «Νόμιζα ότι είχα αποστασιοποιηθεί αρκετά από αυτό… Κάτι στο να βλέπω αποσπάσματα από εκείνη την ταινία και εικόνες, και να ακούω τη φωνή μου και τη φωνή του, μου ξυπνάει τόσες πολλές αναμνήσεις. Είναι πάρα πολλά…», πρόσθεσε συγκινημένη.

Διάβασε επίσης: 27 χρόνια μετά το καστ του «10 Things I Hate About You» ξανά μαζί – Η συγκινητική αφιέρωση στον Heath Ledger

Ο Heath Ledger πέθανε στις 22 Ιανουαρίου 2008, σε ηλικία μόλις 28 ετών, όταν η καριέρα του βρισκόταν σε ανοδική πορεία. Λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε το «The Dark Knight», η ταινία στην οποία ενσάρκωσε τον Joker και έδωσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες της καριέρας του. Η ερμηνεία αυτή τού χάρισε μεταθανάτια το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα, ο θάνατός του προκλήθηκε από τυχαία υπερδοσολογία, έπειτα από τον συνδυασμό διαφορετικών συνταγογραφημένων φαρμάκων. Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στην ταινία «The Imaginarium of Doctor Parnassus», η οποία έμελλε να είναι η τελευταία κινηματογραφική του εμφάνιση.

Παράλληλα, είχε χωρίσει από τη Michelle Williams, με την οποία είχε αποκτήσει την κόρη τους, Matilda Rose Ledger. Η απώλειά του συγκλόνισε την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του, ενώ η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο το Hollywood.

Οι τελευταίες συνομιλίες του με την οικογένεια και τους φίλους του

Μία από τις πιο συγκινητικές μαρτυρίες για τις τελευταίες ώρες του Heath Ledger προέρχεται από την αδελφή του, Kate Ledger. Οι δυο τους μιλούσαν συχνά μέσα στην ημέρα και είχαν επικοινωνήσει τηλεφωνικά το βράδυ πριν από τον θάνατό του. Η Kate είχε προειδοποιήσει τον αδελφό της για τους κινδύνους που μπορεί να έχει ο συνδυασμός διαφορετικών φαρμάκων. Ωστόσο, η τελευταία τους συνομιλία ήταν χαρούμενη, χωρίς να γνωρίζει κανείς ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα μιλούσαν. «Ετοίμαζα το δείπνο… και γελούσαμε. Τότε μου είπε: “Πρέπει να κλείσω, θα σου τηλεφωνήσω στις 8:30 το πρωί”. Και αυτό ήταν. Αυτή ήταν η τελευταία μας συνομιλία. Είπα: “Εντάξει, σ’ αγαπώ”. Και αυτό ήταν. Είναι σπαρακτικό», είχε θυμηθεί στο People το 2017.

Την ημέρα του θανάτου του, ο Ledger είχε επικοινωνήσει και με τον φίλο του και σκηνοθέτη Matt Amato μέσω iChat. Οι δυο τους συνήθιζαν να ανταλλάσσουν αστεία και λογοπαίγνια, ενώ η τελευταία τους συνομιλία αφορούσε την πρόθεσή του να βγει για να αγοράσει τσιγάρα. Οι μαρτυρίες αυτές αποτυπώνουν την καθημερινότητα του ηθοποιού λίγο πριν από τον θάνατό του, αλλά και το σοκ που βίωσαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά του.

Η εξάντληση και η προετοιμασία για τον ρόλο του Joker

Μετά τον θάνατό του, αρκετοί φίλοι και συνεργάτες του Heath Ledger μίλησαν για τη σωματική και συναισθηματική εξάντληση που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο. Ο φίλος του και προπονητής διαλέκτων Gerry Grennell είχε αναφέρει ότι ο ηθοποιός περνούσε μια παρατεταμένη ασθένεια που έμοιαζε με πνευμονία και του έλειπε πολύ η κόρη του. Ο Ledger ήταν γνωστός για την αφοσίωσή του στους ρόλους του. Για να προετοιμαστεί για τον Joker στο «The Dark Knight», είχε απομονωθεί για ένα διάστημα και κρατούσε ημερολόγιο από την οπτική του χαρακτήρα, προσπαθώντας να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης του.

Ο ίδιος είχε μιλήσει στους New York Times για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με τον ύπνο, αποκαλύπτοντας ότι κοιμόταν περίπου δύο ώρες κάθε βράδυ. «Δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι… Το σώμα μου ήταν εξαντλημένο, αλλά το μυαλό μου συνέχιζε να λειτουργεί», είχε δηλώσει. Παρότι έχουν γίνει πολλές αναφορές στην ένταση της προετοιμασίας του για τον Joker, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι ο συγκεκριμένος ρόλος προκάλεσε τον θάνατό του. Η επίσημη αιτία ήταν η τυχαία υπερδοσολογία από τον συνδυασμό φαρμάκων.

Η συγκίνηση της Michelle Williams και ο αντίκτυπος στο Hollywood

Ο θάνατος του Ledger άφησε πίσω του ένα μεγάλο κενό. Η Michelle Williams είχε εκφράσει δημόσια τη θλίψη της, μιλώντας για την κόρη τους και για τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας της θα συνέχιζε να υπάρχει μέσα της. «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη. Είμαι η μητέρα ενός τρυφερού, ζωηρού και πανέμορφου κοριτσιού που είναι φτυστός ο πατέρας της», είχε δηλώσει.

Συγκινημένοι ήταν και οι συνάδελφοί του. Ο Gary Oldman, που συνεργάστηκε μαζί του στο «The Dark Knight», είχε μιλήσει με αγάπη για τον ηθοποιό, θυμούμενος πόσο συχνά αναφερόταν στην κόρη του. Ο Daniel Day-Lewis, από την πλευρά του, είχε αφιερώσει στον Ledger το βραβείο του από τα Screen Actors Guild Awards το 2008, αναγνωρίζοντας τη δύναμη των ερμηνειών του.

Από το «10 Things I Hate About You» στον εμβληματικό Joker

Ο Heath Ledger άφησε πίσω του μια ξεχωριστή κινηματογραφική παρακαταθήκη. Για πολλούς, θα είναι πάντα ο Patrick από το «10 Things I Hate About You», την ταινία που τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της νεανικής κινηματογραφικής κουλτούρας.

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στο «A Knight’s Tale» και εντυπωσίασε με την ερμηνεία του ως Ennis Del Mar στο «Brokeback Mountain», για την οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου. Ωστόσο, ο Joker παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες του, καθώς η ερμηνεία του εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς για το είδος των ταινιών με υπερήρωες.

Η μνήμη του διατηρείται ζωντανή και μέσα από την Heath Ledger Scholarship, μια υποτροφία που στηρίζει Αυστραλούς ηθοποιούς στην προσπάθειά τους να κάνουν το επόμενο βήμα στην παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία.

Η συγκίνηση της Julia Stiles δείχνει πως, για όσους μοιράστηκαν μαζί του μια σημαντική περίοδο της ζωής τους, ο Heath Ledger δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος ηθοποιός που χάθηκε νωρίς. Είναι ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να υπάρχει στις αναμνήσεις τους. Και μερικές φορές, αρκεί ένα απόσπασμα από μια παλιά ταινία για να επιστρέψουν όλα όσα πίστευες ότι είχες αφήσει πίσω.

Διάβασε επίσης: