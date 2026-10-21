27 χρόνια μετά το καστ του «10 Things I Hate About You» ξανά μαζί – Η συγκινητική αφιέρωση στον Heath Ledger

Με μια ματιά Το καστ της ταινίας «10 Things I Hate About You» επανενώθηκε στο «Dancing With the Stars».

Η Julia Stiles χόρεψε στο τραγούδι «Can’t take my eyes off you» προς τιμήν του Heath Ledger.

Η χορογραφία περιλάμβανε κινήσεις του Heath Ledger και ένα ποίημα από την ταινία.

Συμπρωταγωνιστές της Julia Stiles τίμησαν επίσης τον εκλιπόντα ηθοποιό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις και συγκίνηση έζησε το κοινό του «Dancing With the Stars» (DWTS), καθώς το αγαπημένο καστ της ταινίας «10 Things I Hate About You» επανενώθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα Heath Ledger. Η Julia Stiles, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, συμμετείχε στo «Dedication Night» του show, αφιερώνοντας την εμφάνισή της στον ταλαντούχο ηθοποιό που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η Julia Stiles και ο επαγγελματίας χορευτής της, Ezra Sosa, επέλεξαν να χορέψουν στο τραγούδι «Can’t take my eyes off you» του Frankie Valli. Αυτό το τραγούδι έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η μελωδία που ο Heath Ledger, ως Patrick Verona, τραγούδησε και χόρεψε για να κερδίσει την καρδιά της Kat Stratford (Julia Stiles) στην εμβληματική σκηνή της ταινίας, όπου τρέχει και χορεύει στις κερκίδες του σταδίου, ενώ η μπάντα παίζει, προσπαθώντας να την πείσει μετά από μια παρεξήγηση.

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Η χορογραφία της Julia Stiles και του Ezra Sosa, που ενσωμάτωσε χαρακτηριστικές κινήσεις του Heath Ledger, προκάλεσε έντονα συναισθήματα. Μετά την ολοκλήρωση της χορευτικής τους ρουτίνας, ακούστηκε ένα ποίημα που διάβαζε η Kat Stratford για τον Patrick στην ταινία. Στη συνέχεια, η Julia Stiles άφησε ένα λουλούδι στο σημείο όπου βρισκόταν, ως ένδειξη σεβασμού.

Αμέσως μετά, την υποδέχτηκαν στη σκηνή οι υπόλοιποι συμπρωταγωνιστές της: Andrew Keegan (Joey Donner), Joseph Gordon-Levitt (Cameron James), Larisa Oleynik (Bianca Stratford), Gabrielle Union (Chastity) και Susan May Pratt (Mandella). Η παρουσία τους στη σκηνή συνοδεύτηκε από θερμά χειροκροτήματα και δάκρυα συγκίνησης από πολλούς θεατές.

Ο Ezra Sosa, πριν από το επεισόδιο, μοιράστηκε στα social media πόσο σημαντική ήταν αυτή η χορευτική αφιέρωση και για τους δυο τους. «Δεν πιστεύω ότι έχουμε προσεγγίσει ποτέ μια χορογραφία με περισσότερη φροντίδα, ευαισθησία και πρόθεση», έγραψε. Τόνισε ότι η προσέγγισή τους ήταν καθοδηγούμενη από την επιθυμία να τιμήσουν τον Heath Ledger με τον μέγιστο δυνατό σεβασμό, σε στενή συνεργασία με τους ανθρώπους που τον είχαν κοντά τους. «Δεν αφορά τον καθορισμό μιας σχέσης ή την αφήγηση μιας ιστορίας που δεν μας ανήκει», πρόσθεσε, «αλλά την τιμή μιας όμορφης στιγμής, μιας ταινίας που άλλαξε πολλές ζωές και ενός ανθρώπου του οποίου ο αντίκτυπος συνεχίζει να γίνεται αισθητός από γενιές».

When I tell you tears immediately went down my eyes when the 10 things I hate about you cast joined Julia at the end. Heath Ledger would’ve loved this!🥹😭👏🏽 #DWTS https://t.co/Rk3jaYGqFT — Giselle//💥⏳ 💍💫 (@giselleb1234) October 21, 2026

Ο Heath Ledger, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2008 σε ηλικία 28 ετών από ακούσια υπερβολική δόση, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον κινηματογράφο. Η ταινία «10 Things I Hate About You», σε σκηνοθεσία Gil Junger, παρουσιάζει την ιστορία του Joey, ο οποίος θέλει να βγει ραντεβού με την Bianca, αλλά η αυστηρή πατρική απόφαση ορίζει ότι η Bianca δεν μπορεί να βγαίνει ραντεβού μέχρι να βρει αγόρι η μεγαλύτερη, αντικοινωνική αδερφή της, Kat. Για να παρακάμψει αυτόν τον κανόνα, ο Joey πληρώνει τον μυστηριώδη Patrick να ζητήσει από την Kat να βγουν.

Η επανένωση του καστ και η συγκινητική αφιέρωση στον Heath Ledger υπενθύμισε σε όλους την αξέχαστη συμβολή του στον κινηματογράφο και την απουσία που αφήνει.

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