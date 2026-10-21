TV 21.10.2026

«GNTM 7»: Το άπλυτο πιάτο που έγινε viral και «τρέλανε» το Twitter

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Η Σταυρούλα αναζήτησε τον υπαίτιο για το άπλυτο πιάτο, με το περιστατικό να μετατρέπεται σε viral θέμα συζήτησης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Σταυρούλα του GNTM 7 ενοχλήθηκε από άπλυτο πιάτο, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Το περιστατικό με το άπλυτο πιάτο έγινε viral στο Twitter.
  • Οι χρήστες του Twitter σχολίασαν χιουμοριστικά την αναζήτηση του "υπαίτιου".
  • Υπήρξαν διαφορετικές αντιδράσεις στο Twitter για τη συμπεριφορά της Σταυρούλας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το σπίτι του «GNTM», που συχνά γίνεται πεδίο έντονων συζητήσεων και ατάκων, έγινε για άλλη μια φορά πρωτοσέλιδο στα social media, όχι όμως λόγω κάποιας δοκιμασίας ή φωτογράφισης, αλλά εξαιτίας ενός… άπλυτου πιάτου. Η διαγωνιζόμενη Σταυρούλα, φαίνεται πως ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από το γεγονός ότι κάποιος συμπαίκτης της άφησε το πιάτο του άπλυτο μετά την κατανάλωση αυγών, γεγονός που την οδήγησε σε μια μανιώδη αναζήτηση του «υπαίτιου».

Δεκαέξι μοντέλα ποζάρουν για το GNTM 7, με τους είκοσι καλύτερους να αναδεικνύονται στο ριάλιτι.
https://www.instagram.com/gntmgr

Η επιμονή της Σταυρούλας να εντοπίσει τον συμπαίκτη της που άφησε το πιάτο του αισθητά ακατάστατο, προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Το περιστατικό, αν και φαινομενικά ασήμαντο, αποκρυσταλλώθηκε σε μια σειρά από χιουμοριστικά και συχνά καυστικά σχόλια στο Χ (πρώην Twitter), με τους χρήστες να μετατρέπουν την αναζήτηση του άπλυτου πιάτου σε… αστυνομικό μυστήριο.

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Η αντίδραση της Σταυρούλας, η οποία αποφάσισε να αναλάβει δράση για να λύσει το «μυστήριο» του άπλυτου πιάτου, δεν πέρασε απαρατήρητη από το τηλεοπτικό κοινό. Οι χρήστες του Χ, παρακολουθώντας την εξέλιξη του περιστατικού, μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους, με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια να είναι το «να πέσει το var ποιος εφτιαξε τα αυγα!».

 

Αυτή η ατάκα, που ειρωνεύεται την ένταση που προκλήθηκε για ένα τόσο μικρό θέμα, έγινε αμέσως viral, δείχνοντας την τάση του κοινού να αντιμετωπίζει με χιούμορ τις καθημερινές στιγμές του reality.

 

Άλλοι χρήστες επέλεξαν να σχολιάσουν την ίδια τη συμπεριφορά της Σταυρούλας, με κάποιους να την κατακεραυνώνουν για την αντίδρασή της, ενώ άλλοι να την υποστηρίζουν, τονίζοντας την ανάγκη για καθαριότητα στον κοινό χώρο. Το hashtag #gntmgr γέμισε με αναρτήσεις που σχολίαζαν το γεγονός, από αστείες παρατηρήσεις μέχρι πιο έντονες κριτικές. «Άμα δεν τσακωθείς για την ακαταστασία στην κουζίνα δεν είσαι reality που σέβεται τον εαυτό του», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρότεινε με χιούμορ: «σπασε το πιατο στο κεφαλι του Σταυρουλα ΕΙΔΩΛΟ».

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GNTM GNTM 7
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