TV 06.10.2026

«Θα είμαι το επόμενο Top Model»: Ποια παίκτρια του «GNTM 7» βλέπει ήδη τον εαυτό της στην κορυφή

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Η Anastazja, μετά την απαιτητική δοκιμασία του Bootcamp, εκφράζει την ακλόνητη πεποίθησή της ότι θα στεφθεί νικήτρια του διαγωνισμού, δηλώνοντας έτοιμη να δείξει το 100% των δυνατοτήτων της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Anastazja ξεχώρισε στο Bootcamp του GNTM με την παρουσία και την αισιοδοξία της.
  • Στη φωτογράφιση στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, δημιούργησε εντυπωσιακή αντανάκλαση με νερό.
  • Παρά τα θετικά σχόλια, η Anastazja θεωρεί την απόδοσή της μέτρια για τα δικά της στάνταρ.
  • Δηλώνει πεπεισμένη ότι θα είναι το επόμενο Top Model, χωρίς να έχει δώσει ακόμα το 100%.
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Η Anastazja κατάφερε να ξεχωρίσει από τα πρώτα κιόλας στάδια του Bootcamp στο GNTM, κερδίζοντας τις εντυπώσεις τόσο με την παρουσία της μπροστά στον φακό όσο και με την αισιοδοξία της για τη συνέχεια του διαγωνισμού. Η νεαρή διαγωνιζόμενη δείχνει να πιστεύει ακράδαντα στις δυνατότητές της, προβλέποντας ήδη την τελική της επικράτηση.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Σε μία από τις πιο απαιτητικές φωτογραφήσεις του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μετατρέψουν το ιδιαίτερο βιομηχανικό τοπίο σε ένα μοναδικό fashion set. Η πρόκληση περιλάμβανε την αξιοποίηση των στοιχείων του περιβάλλοντος, καθώς και τη δημιουργική χρήση του νερού.

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Η Anastazja προσέγγισε τη λήψη με τη δική της αισθητική, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει το νερό για να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή αντανάκλαση. Το αποτέλεσμα κέντρισε το ενδιαφέρον των κριτών, οι οποίοι σχολίασαν θετικά την ψευδαίσθηση που δημιούργησε η πόζα της, κάνοντάς την να φαίνεται όρθια ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν στα γόνατα.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Αυστηρή αυτοκριτική και αισιοδοξία για το μέλλον

Παρά τα θετικά σχόλια, η Anastazja υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρή με την απόδοσή της, θεωρώντας ότι δεν έφτασε τα προσωπικά της υψηλά στάνταρ. «Όχι, έχω σίγουρα λήψη. Απλά εντάξει, θα μπορούσα να τα πάω πολύ καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Δηλαδή για τα στάνταρ μου ήταν πολύ μέτρια».

Ωστόσο, αυτή η αυτοκριτική δεν φάνηκε να επηρεάζει την πίστη της στις δυνατότητές της. Αντιθέτως, η Anastazja εξέφρασε την πεποίθησή της ότι έχει πολλά ακόμη να προσφέρει στο GNTM και ότι η τελική της πορεία στον διαγωνισμό θα είναι νικηφόρα. «Θα είμαι το επόμενο Top Model, είμαι σίγουρη γι’ αυτό. Δεν έχω δώσει ακόμα το 100% μου. Περιμένουμε πολλά περισσότερα, τα οποία θα τα δείτε στην πορεία», δήλωσε με απόλυτη αυτοπεποίθηση. Η πορεία της Anastazja στο GNTM αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η ίδια δείχνει να κατέχει τόσο το ταλέντο όσο και την απαραίτητη ψυχραιμία για να διεκδικήσει τον τίτλο.

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Anastazja GNTM GNTM 7
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