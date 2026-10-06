City Guide 06.10.2026

Το νέο πολιτικό θρίλερ της Βαλέριας Δημητριάδου «DEADLIFT. Άρση θανάτου» στο Θέατρο Εμπορικόν

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Μετατρέποντας την αντιπαράθεση δύο γυμναστηρίων σε πεδίο μάχης συμφερόντων, ένας σπουδαίος θίασος αποκαλύπτει τα αόρατα νήματα της εξουσίας
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Με μια ματιά
  • Η Βαλέρια Δημητριάδου παρουσιάζει τη νέα της πολιτική κωμωδία «DEADLIFT. Άρση θανάτου» στο Θέατρο Εμπορικόν.
  • Η παράσταση εξερευνά τη σύγκρουση συμφερόντων και διαφορετικών κοσμοθεωριών μέσω του ανοίγματος ενός νέου γυμναστηρίου.
  • Η ιστορία εστιάζει στην υποκειμενικότητα της αλήθειας και τις ηθικές επιλογές σε ένα περιβάλλον διαρκούς διαπραγμάτευσης.
  • Το έργο ισορροπεί μεταξύ κωμικού και τραγικού, με γρήγορο ρυθμό και ανατροπές, θίγοντας την προσωπική και συστημική ευθύνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Ένα κάποιο κενό», η Βαλέρια Δημητριάδου επιστρέφει στο θέατρο Εμπορικόν με το τέταρτο θεατρικό της έργο, «DEADLIFT. Άρση θανάτου».

Μία σύγχρονη και αιχμηρή πολιτική κωμωδία που καθρεφτίζει με χιούμορ και σαρκασμό τις ρωγμές μιας κοινωνίας όπου η εξουσία, η συναλλαγή και τα αόρατα παιχνίδια συμφερόντων διαμορφώνουν τους όρους της καθημερινότητας. Σε έναν κόσμο στον οποίο οι κανόνες της αγοράς και ο αδιάκοπος ανταγωνισμός καθορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις, οι ήρωες καλούνται να αποφασίσουν μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να υπερασπιστούν όσα πιστεύουν.

Ένας θίασος εξαιρετικών ηθοποιών, που παίζει ζωντανά τη μουσική της παράστασης, αφηγείται μια ιστορία που ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό, εκεί όπου το προσωπικό γίνεται αναπόφευκτα πολιτικό.

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Η ιστορία

Ένα νέο, σύγχρονο γυμναστήριο, το ΖΕΝΙΘ, ανοίγει απέναντι από ένα παλιό συνοικιακό γυμναστήριο, το DEADLIFT, και αυτό το γεγονός γίνεται η αφετηρία δύο αντιφατικών αφηγήσεων.

Για τον Οδυσσέα, τον ιδιοκτήτη του DEADLIFT, το άνοιγμα του ΖΕΝΙΘ σηματοδοτεί την αργή διάλυση ενός κόσμου που οικοδομήθηκε πάνω στην προσωπική εργασία, τη φροντίδα και τη μικρή κλίμακα.

Για τον νεοεκλεγμένο δήμαρχο Δημήτρη Ζαφειρόπουλο, όμως, το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο ΖΕΝΙΘ ενσαρκώνει το όραμα της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και του εκσυγχρονισμού μιας πόλης που διεκδικεί το μέλλον της.

1

Ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν δημιουργείται μόνο μία σύγκρουση συμφερόντων, αλλά και μία αντιπαράθεση δύο διαφορετικών τρόπων κατανόησης του κόσμου.

Οι δύο άντρες αφηγούνται την ίδια ιστορία από διαφορετικές κοινωνικές θέσεις, επιβεβαιώνοντας πως κάθε αφήγηση είναι υποκειμενική και εξαρτάται από το βίωμα του ανθρώπου που τη διηγείται και τον αντίκτυπο που αυτό είχε στη ζωή του.

Η αλήθεια δεν προκύπτει ως αντικειμενικό γεγονός αλλά ως προϊόν εμπειρίας, συμφέροντος και επιθυμίας. Και οι δύο αφηγήσεις, όμως, συγκλίνουν τελικά στο ίδιο αναπόδραστο συμβάν: τον θάνατο ενός ανθρώπου που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.

2

Με σατιρική ματιά, γρήγορο ρυθμό και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση στρέφει το βλέμμα σε όσους παλεύουν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλει τους όρους του παιχνιδιού. Αλήθεια, πόσο ανθεκτικός μπορεί να παραμείνει ο ηθικός μας πυρήνας όταν η επιβίωσή μας βρίσκεται υπό διαρκή διαπραγμάτευση;

Πού τελειώνει η προσωπική ευθύνη και πού αρχίζει η ευθύνη ενός ολόκληρου συστήματος; Και όταν μια ανθρώπινη απώλεια έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες, μπορεί πράγματι να μετακινήσει κάποιον που έχει ήδη επιλέξει πλευρά; Ή όταν μπαίνει κανείς στο παιχνίδι της εξουσίας και των συμφερόντων, είναι πλέον αδύνατο να σταματήσει να παίζει;

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο/σκηνοθεσία/μουσική: Βαλέρια Δημητριάδου
Σκηνικά: Τίνα Τζόκα
Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου
Σχεδιασμός φωτισμού: Τάσος Παλαιορούτας και Ιωάννα Αθανασίου
Καλλιτεχνική συνεργάτις – επιμέλεια κίνησης: Ειρήνη Μακρή
Βοηθός σκηνοθέτριας: Αθηνά Αλεξοπούλου
Φωτογραφίες: Νίκος Νικολόπουλος

Βίντεο: Έφη Καρανικόλα

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):
Μυρτώ Αλικάκη
Βαγγέλης Αμπατζής
Κωνσταντίνος Κάππας
Γιώργος Κορομπίλης
Αλέξανδρος Μαυρόπουλος
Γιώργος Πυρπασόπουλος
Μαριάμ Ρουχάτζε
Αρετή Τίλη

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]
Επικοινωνία Παράστασης : Αντώνης Κοκολάκης,  [email protected]
Διεύθυνση Marketing : Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού, [email protected]
: Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά

Θέατρο Εμπορικόν
Σαρρή 11, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)
Τηλέφωνο 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Σάββατο 18:00, Κυριακή : 21:00, Δευτέρα και Τρίτη 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1: 25€
VIP2: 22€
Πλατεία: 18€
Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό(έως 12 ετών), ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο)
στην Πλατεία : 16€
Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια:

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/deadlift/
• Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365
• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις:

Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277 ,

Δευτ- Παρ: 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: www.a-th.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

 

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DEADLIFT ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
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