City Guide 05.10.2026

«Αμερικάνικος Βούβαλος»: Ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει με το εμβληματικό έργο του David Mamet

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το εμβληματικό έργο του David Mamet, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο, με τους Γιώργο Νινιό, Αντώνη Κρόμπα και Σταύρο Τσουμάνη
Mad.gr

Μετά τον πρώτο γύρο παραστάσεων, ο “Αμερικάνικος Βούβαλος” συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στο Θέατρο Σημείο από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Ο Γιάννης Μπέζος επιμένει πάνω στο εμβληματικό έργο του David Mamet και κρατά τη σκηνή ως πεδίο σύγκρουσης, όπου το κέρδος γίνεται γλώσσα, η φιλία διαπραγμάτευση και η εμπιστοσύνη διαλύεται σε δευτερόλεπτα. Σε ένα παλιατζίδικο της Αμερικής του ’70 τρεις άντρες στήνουν ένα «σχέδιο» που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, αλλά μέχρι να καταρρεύσει ξεγυμνώνει τα πάντα: ηθική διάβρωση, αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου, μοναξιά, φόβο, ματαίωση, χειραγώγηση, βία — και μια υπόγεια, σχεδόν απρόθυμη ανάγκη για αγάπη. Στον κεντρικό ρόλο, ο Γιώργος Νινιός συναντά έναν ήρωα αντιφατικό, σκληρό και ευάλωτο μαζί, έναν άνθρωπο παγιδευμένο ανάμεσα στην κυνικότητα και στην ανάγκη να πιστέψει ακόμη σε κάποιον δεσμό. Δίπλα του, οι Αντώνης Κρόμπας και Σταύρος Τσουμάνης συγκροτούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο σχέσεων, φόβου, ματαίωσης και “υπόγειας“ αγάπης.

amerikanikos vouvalos (2)

Σημείωμα του Γιάννη Μπέζου για το έργο:

Η σκηνή του θεάτρου Σημείο μετατρέπεται σε ασφυκτικό πεδίο σύγκρουσης, όπου η φιλία, η επιθυμία και η προδοσία συνυπάρχουν στην πιο ωμή, αλλά και ευάλωτη εκδοχή τους. Ένα εμβληματικό έργο που επανέρχεται για να μας υπενθυμίσει την θολότητα του αμερικανικού ονείρου. Τρεις άνθρωποι παγιδευμένοι σε ψευδαισθήσεις επιτυχίας. Η ακατάσχετη φλυαρία τους και η θορυβώδης συμπεριφορά τους, πολύ απλά, υπογραμμίζουν την ακινησία τους. Και για άλλη μια φορά υπάρχει «μία σπίθα τρεμόσβηστη» – όπως λέει και ο Μανώλης Αναγνωστάκης- να μας παρηγορήσει. Η ευαισθησία, πάντα καλά κρυμμένη, αποκαλύπτεται έστω και καθυστερημένα. Πενήντα χρόνια μετά την παρθενική του παρουσίαση, ο Αμερικάνικος Βούβαλος, είναι πεισματικά παρών.

Η υπόθεση του έργου

Το έργο διαδραματίζεται σε ένα παλιατζίδικο μιας αμερικανικής μεγαλούπολης τη δεκαετία του ’70. Ο ιδιοκτήτης, ο Ντον, ένας μικροέμπορος παλιατζήδων, νιώθει ότι εξαπατήθηκε όταν πούλησε κατά λάθος ένα σπάνιο και πολύτιμο συλλεκτικό νόμισμα — τον «Αμερικάνικο Βούβαλο» — σε εξευτελιστική τιμή. Μαζί με τον νεαρό, σχεδόν αφελή προστατευόμενό του Μπομπ και τον οξύθυμο φίλο του Τιτς, καταστρώνει ένα σχέδιο για να διαρρήξουν το σπίτι του συλλέκτη και να πάρουν πίσω το νόμισμα. Όμως το σχέδιο δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Στην πορεία προς την υλοποίησή του, αποκαλύπτεται η διαβρωτική δυναμική μεταξύ των τριών ανδρών. Οι σχέσεις αλληλοϋποστήριξης μετατρέπονται σε σχέσεις καχυποψίας, χειραγώγησης και βίας. Η επιθυμία για γρήγορο κέρδος, η απουσία εμπιστοσύνης, η αδυναμία επικοινωνίας, διαλύουν κάθε δεσμό.

Ένα έργο σπαρακτικά σύγχρονο

Ο Αμερικάνικος Βούβαλος σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου είναι πολλά περισσότερα από μια πικρή κωμωδία. Είναι μια τομή στην καρδιά του αμερικανικού ονείρου. Ο Mamet, με φόντο την παρακμιακή Αμερική της δεκαετίας του ’70, μιλά για την καταρρέουσα εμπιστοσύνη, την ψευδαίσθηση του πλουτισμού, τη ματαίωση της ανδρικής ταυτότητας και την απουσία προτύπων. Έργο σπαρακτικά σύγχρονο, όσο κι αν θέλουμε να το διαψεύσουμε, ένας καθρέφτης ενός κόσμου που καταρρέει εσωτερικά, όπου οι άνθρωποι αντικαθίστανται από την επιθυμία για επιτυχία, και τα συναισθήματα από την ανάγκη για επιβεβαίωση.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου
Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος
Σκηνογραφος – Ενδυματολογος: Νατασσα Παπαστεργίου
Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Μαριανθη Ράδου
Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Νταντάμη
Φωτιστκός σχεδιασμός: Βασίλης Κλωτσοτήρας
Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη
Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Διεύθυνση Παραγωγής: Λαμπρίνα Καραγιαννίδου
Διοίκηση – Νομικές Υποθέσεις: Καλλιόπη Κοτζαηλία
Διαχείριση παραγωγών – Οικονομική Διεύθυνση: Βασιλική Νότου
Παραγωγή: Τεχνηχώρος

Ερμηνεύουν: Γιώργος Νινιός, Αντώνης Κρόμπας, Σταύρος Τσουμάνης

INFO

Θέατρο Σημείο
Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα

Μέρες & Ώρες παραστάσεων
Δευτέρα 21:00
Τρίτη: 21.00

Τιμές Εισιτηρίων:
18 & 20 ευρώ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/amerikanikos-boubalos-tou-david-mamet-1/

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Αμερικάνικος Βούβαλος ΘΕΑΤΡΟ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η απόλυτη δικαίωση της Rosalía: Η σπουδαία τιμητική διάκριση στα 2026 Billboard Latin Music Awards

Η απόλυτη δικαίωση της Rosalía: Η σπουδαία τιμητική διάκριση στα 2026 Billboard Latin Music Awards

05.10.2026
Επόμενο
Ο Άρης Μπινιάρης μεταφέρει το «Dogville» στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ο Άρης Μπινιάρης μεταφέρει το «Dogville» στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

05.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η θρυλική κωμωδία που σπάει τα ταμεία: Οι «Μπαμπάδες με ρούμι» επιστρέφουν για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη
City Guide

Η θρυλική κωμωδία που σπάει τα ταμεία: Οι «Μπαμπάδες με ρούμι» επιστρέφουν για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη

05.10.2026
Η «Δεσποινίς Τζούλια» επιστρέφει στο Θέατρο Χώρος με την Έλενα Μαυρίδου και τον Γιάννη Τσορτέκη
City Guide

Η «Δεσποινίς Τζούλια» επιστρέφει στο Θέατρο Χώρος με την Έλενα Μαυρίδου και τον Γιάννη Τσορτέκη

05.10.2026
«Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ»: Έρχεται στο Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ ο πιο παράξενος χωρισμός
City Guide

«Χώρισε με ΑΕ και ΣΙΑ»: Έρχεται στο Θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ ο πιο παράξενος χωρισμός

05.10.2026
«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Η μακροβιότερη παράσταση επιστρέφει για 18η χρονιά
City Guide

«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Η μακροβιότερη παράσταση επιστρέφει για 18η χρονιά

05.10.2026
Η «Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει στο Θέατρο Κάππα με όπλο τη σάτιρα
City Guide

Η «Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει στο Θέατρο Κάππα με όπλο τη σάτιρα

05.10.2026
Ο Άρης Μπινιάρης μεταφέρει το «Dogville» στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
City Guide

Ο Άρης Μπινιάρης μεταφέρει το «Dogville» στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

05.10.2026
Τα 4 βιβλία που θα συζητάει όλο το ίντερνετ: Διάβασέ τα τώρα, πριν γεμίσουν τα σινεμά με spoilers
City Guide

Τα 4 βιβλία που θα συζητάει όλο το ίντερνετ: Διάβασέ τα τώρα, πριν γεμίσουν τα σινεμά με spoilers

04.10.2026
10 φούρνοι «νέας γενιάς» στην Αθήνα που αξίζει να γνωρίσεις
City Guide

10 φούρνοι «νέας γενιάς» στην Αθήνα που αξίζει να γνωρίσεις

03.10.2026
Όταν το Hollywood καταστρέφει το βιβλίο σου: Οι συγγραφείς που έγιναν έξω φρενών με τις ταινίες τους
City Guide

Όταν το Hollywood καταστρέφει το βιβλίο σου: Οι συγγραφείς που έγιναν έξω φρενών με τις ταινίες τους

02.10.2026
Cinnamon roll pancakes: Η συνταγή που θα σε βάλει σε φθινόπωρο mood

Cinnamon roll pancakes: Η συνταγή που θα σε βάλει σε φθινόπωρο mood

10 λεπτά είναι αρκετά: 3 εύκολα tricks για ένα πιο cozy σπίτι χωρίς ούτε 1€

10 λεπτά είναι αρκετά: 3 εύκολα tricks για ένα πιο cozy σπίτι χωρίς ούτε 1€

5 λάθη που κάνεις στο περπάτημα και μάλλον δεν έχεις καταλάβει

5 λάθη που κάνεις στο περπάτημα και μάλλον δεν έχεις καταλάβει

Δώσε νέα ζωή στα παλιά σου κάδρα με 6 έξυπνους DIY τρόπους

Δώσε νέα ζωή στα παλιά σου κάδρα με 6 έξυπνους DIY τρόπους

Οι 7 πιο τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων από τις πασαρέλες για τα φθινοπωρινά σου outfits

Οι 7 πιο τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων από τις πασαρέλες για τα φθινοπωρινά σου outfits

Η απόλυτη διακοσμητική τάση του Pinterest: Τα μυστικά για να εντάξεις το πετρόλ στο σαλόνι σου

Η απόλυτη διακοσμητική τάση του Pinterest: Τα μυστικά για να εντάξεις το πετρόλ στο σαλόνι σου

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…