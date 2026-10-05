City Guide 05.10.2026

Ο Άρης Μπινιάρης μεταφέρει το «Dogville» στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

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Ο Άρης Μπινιάρης προσεγγίζει το «Dogville» όχι ως μια απλή μεταφορά της κινηματογραφικής του εκδοχής, αλλά ως ένα ζωντανό σκηνικό πεδίο
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Άρης Μπινιάρης σκηνοθετεί το "Dogville" του Λαρς φον Τρίερ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τον Νοέμβριο του 2026.
  • Η παράσταση μεταπλάθει το αφαιρετικό σύμπαν της ταινίας σε τελετουργία έντασης και αποκάλυψης.
  • Η κοινότητα του Dogville παρουσιάζεται ως μηχανισμός ελέγχου, όπου η πίεση κλιμακώνεται και το κακό νομιμοποιείται.
  • Το έργο θέτει το ερώτημα: πόση συγχώρεση αντέχει η αδικία;
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Τη δική του εκδοχή πάνω στην εμβληματική ταινία Dogville του Λαρς φον Τρίερ θα παρουσιάσει ο Άρης Μπινιάρης με την νέα του παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τον Νοέμβριο του 2026. Με την ηλεκτρισμένη σκηνική του γλώσσα μεταπλάθει το αφαιρετικό σύμπαν του Dogville σε μια τελετουργία έντασης και αποκάλυψης. Οι αόρατες εντάσεις του έργου διαπερνούν τις λέξεις, τις δράσεις, τις παύσεις, ενώ οι ηθοποιοί φέρνουν στην επιφάνεια τις υπόγειες δόνησεις και τους εσωτερικούς κραδασμούς της σκοτεινής αυτής παραβολής.

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Η κοινότητα του Dogville —ένα κλειστό σύστημα φόβου και επίπλαστης ηθικής τάξης, ένας κόσμος άηχης βίας — μεταφέρεται στη σκηνή σαν ένας ζωντανός μηχανισμός ελέγχου, όπου η πίεση κλιμακώνεται αδιάκοπα και γίνεται αισθητηριακά παρούσα. Έτσι, ο θεατής τοποθετείται μέσα σε ένα φορτισμένο πεδίο, όπου το κακό σταδιακά νομιμοποιείται, ενώ ταυτόχρονα υποβόσκει ένα αμείλικτο ερώτημα: πόση συγχώρεση αντέχει η αδικία;

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος
Σκηνοθεσία- Διασκευή: Άρης Μπινιάρης
Δραματουργία: Έρι Κύργια
Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Ρέγκλης
Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος
Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης
Σχεδιασμός ήχου: Νικόλας Καζάζης
Μάσκες: Δήμητρα Καίσαρη
Βοηθός σκηνοθέτη: Ναυσικά Κίρκη
Α’ Βοηθός σκηνογράφου: Κατερίνα Στελλάτου
Β’ Βοηθός σκηνογράφου: Ελευθερία Τζήκα
Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού
Βοηθός κινησιολόγου: Μαργαρίτα Μπουγιούκα
Art direction promo: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
Photo/ Video promo: Θωμάς Παλυβός
Σχεδιασμός μακιγιάζ promo: Ευγενία Φραγκάκη
Σχεδιασμός μαλλιών promo: Αθηνά Λάμπρου
Επικοινωνία – Media Ralations: Μαρία Τσολάκη
Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά
Εκτέλεση παραγωγής: Γιάννης Κουλούρης
Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

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Παίζουν (Με αλφαβητική σειρά)

Γιάννης Αναστασάκης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Μαρία Βούρου, Μαντώ Γιαννίκου, Μυρτώ Γκόνη, Αλεξάνδρα Καζάζου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Άιντι Ορμένι, Μάριος Παναγιώτου, Άρης Παπαϊωάννου, Φώτης Στρατηγός, Γιώργος Συμεωνίδης, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Πηνελόπη Τσιλίκα

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INFO

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35
Στάση Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλέ) – τερματικός

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων
Τετάρτη & Κυριακή: 19.00
Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30
Σάββατο 17.30 & 21.00

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Ταμείο Θεάτρου:

2104143 310 | [email protected]
Εντός του Δημοτικού Θεάτρου – Κεντρική Είσοδος
Ώρες Ταμείου Χειμερινής Περιόδου:
Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τρίτης): 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00
Σάββατο: 16:00 – 21:00
Κυριακή: 18:00 – 21:00

Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 40 Ευρώ
Α Ζώνη: 35 Ευρώ
Β Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Link προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/dogville-se-skinothesia-ari-mpiniari/

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

 

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Dogville ΘΕΑΤΡΟ
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