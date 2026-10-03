10 φούρνοι «νέας γενιάς» στην Αθήνα που αξίζει να γνωρίσεις

Από τα Εξάρχεια και το κέντρο μέχρι την Κηφισιά και τα νότια προάστια αυτοί είναι 10 φούρνοι που αξίζει να επισκεφτείς

Με μια ματιά Η Αθήνα αναπτύσσει μια νέα κουλτούρα bakeries, πέρα από τον παραδοσιακό φούρνο.

Τα νέα bakeries εστιάζουν σε προζύμι, αργής ωρίμανσης ζύμες, pastries και sandwiches.

Πολλά από αυτά προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία, λειτουργώντας ως all-day προορισμοί.

Η ποικιλία των νέων bakeries καλύπτει διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας και διαφορετικές ανάγκες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθήνα έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μια νέα σχέση με το ψωμί. Δεν μιλάμε πια μόνο για τον φούρνο της γειτονιάς όπου θα πάρεις ένα καρβέλι για το σπίτι, αλλά για μικρά bakeries που έχουν κάνει τη ζύμη, το προζύμι και τα φρέσκα pastries ολόκληρη εμπειρία. Τα microbakeries έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα της πόλης και, μαζί τους, το κρουασάν, το cinnamon roll και το καλό προζυμένιο ψωμί έχουν γίνει λόγος για μια μικρή στάση μέσα στη μέρα.

Από τα Εξάρχεια και το Σύνταγμα μέχρι το Κουκάκι, την Κηφισιά, το Περιστέρι, τον Πειραιά και τα νότια προάστια, οι νέες διευθύνσεις έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Άλλες εστιάζουν στο ψωμί και στις αργής ωρίμανσης ζύμες, άλλες στα pastries και τα sandwiches, ενώ υπάρχουν και εκείνες που έχουν μετατρέψει το bakery σε all-day προορισμό.

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Και κάπως έτσι, το «πάμε να πάρουμε κάτι από τον φούρνο» έχει αποκτήσει άλλη σημασία. Μπορεί να σημαίνει ένα ζεστό cinnamon roll με τον καφέ σου, ένα κρουασάν που μόλις βγήκε από τον φούρνο, ένα sandwich για το lunch break ή ένα καρβέλι που θα πάρεις μαζί σου στο σπίτι. Αν λοιπόν αγαπάς το καλό ψωμί και ψάχνεις τα spots που κάνουν τη νέα bakery σκηνή της Αθήνας πιο ενδιαφέρουσα, κράτα σημειώσεις.

Hygge Athens – Εξάρχεια, Ιπποκράτους 192

Το Hygge είναι ένα από τα bakeries που έχουν φέρει στην Αθήνα μια πιο σκανδιναβική ματιά στην αρτοποιία. Βρίσκεται στην Ιπποκράτους 192, στα Εξάρχεια, και η φιλοσοφία του περιστρέφεται γύρω από το καλό ψωμί, τις ζύμες και τα αρτοσκευάσματα.

Στη βιτρίνα του θα βρεις προζυμένια ψωμιά, αλλά και γλυκά buns, cinnamon rolls και cardamom rolls. Είναι από εκείνα τα μέρη όπου μπορείς να πας για έναν καφέ και να καταλήξεις να φεύγεις με σακούλα γεμάτη αρτοσκευάσματα.

72H Artisanal Bakery & Eatery Athens – Σύνταγμα, Μητροπόλεως 27 & Πατρώου 9-11

Το 72H έχει κάνει τον χρόνο βασικό συστατικό της δουλειάς του. Όπως λέει και το όνομά του, το προζύμι του αφήνεται να ωριμάσει για 72 ώρες, πριν γίνει ψωμί ή κάποιο από τα υπόλοιπα αρτοσκευάσματα.

Στην καρδιά της Αθήνας, στη Μητροπόλεως 27 & Πατρώου 9-11, θα βρεις ψωμιά, κρουασάν, τσουρέκια και pastries που βασίζονται στη λογική της αργής ζύμωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι το spot έχει γίνει μία από τις πιο γνωστές στάσεις της νέας bakery σκηνής της πόλης.

Neropistolo – Σύνταγμα, Βουλής 35

Το Neropistolo είναι ένα μικρό spot στη Βουλής 35, στο Σύνταγμα, που έχει συνδέσει το bakery με τον καφέ και το sandwich. Η βιτρίνα του κινείται από αλμυρές επιλογές μέχρι pastries, με το κρουασάν σοκολάτας και το cinnamon roll να είναι ανάμεσα στις επιλογές που τραβούν την προσοχή. Είναι μια από εκείνες τις διευθύνσεις που ταιριάζουν ιδανικά σε ένα γρήγορο πρωινό στο κέντρο ή σε ένα coffee break που χρειάζεται κάτι παραπάνω από καφέ.

Fika coffee & croissant – Νέος Κόσμος, Βουρβάχη 6

Το Fika βρίσκεται στη Βουρβάχη 6 στον Νέο Κόσμο και δανείζεται τη φιλοσοφία του σουηδικού fika, δηλαδή εκείνη τη μικρή παύση μέσα στη μέρα για καφέ και κάτι νόστιμο.

Εδώ το bakery συναντά την ελληνική πρώτη ύλη, με sandwiches σε προζυμένιο ψωμί, τυριά και αλλαντικά από μικρούς παραγωγούς, αλλά και pastries όπως κρουασάν, buns και swirls. Το menu αλλάζει ανάλογα με την εποχή, οπότε υπάρχει πάντα ένας λόγος να ξαναπεράσεις.

φιλινγκς | more feelings -Κουκάκι, Αναστασίου Ζίννη 34

Στην Αναστασίου Ζίννη 34 στο Κουκάκι, το Feelings συνδυάζει bakery και brunch σε έναν χώρο που μπορεί εύκολα να γίνει στάση τόσο για πρωινό όσο και για lunch.

Από προζυμένια ψωμιά και κρουασάν μέχρι μπριός, babka, cookies και sandwiches, η βιτρίνα έχει αρκετές επιλογές για να δυσκολευτείς να αποφασίσεις. Στα αλμυρά θα βρεις επίσης focaccia sandwiches, BLT και pastrami, ενώ το brunch συνεχίζει στο ίδιο comfort ύφος.

OK FYNE – Χαλάνδρι, Πλάτωνος 14

Στα βόρεια προάστια, το OK FYNE βρίσκεται στην Πλάτωνος 14 στο Χαλάνδρι και κινείται στη λογική του σύγχρονου bakery.

Κρουασάν, cinnamon rolls, sandwiches και Croque Monsieur βρίσκονται στο επίκεντρο, με το μικρό spot να είναι ιδανικό για ένα γρήγορο πρωινό ή lunch break. Είναι από εκείνα τα bakeries που δεν χρειάζονται πολλά για να σε κάνουν να επιστρέψεις.

Toad small batch bakery – Κηφισιά, Γορτυνίας 3

Το Toad βρίσκεται στη Γορτυνίας 3 στην Κηφισιά και η φιλοσοφία του κρύβεται στο “small batch” του ονόματός του.

Η παραγωγή γίνεται σε μικρές ποσότητες και ανανεώνεται μέσα στην ημέρα, οπότε η βιτρίνα δεν είναι απαραίτητα ίδια κάθε φορά που θα περάσεις. Προζυμένια ψωμιά, buns, cinnamon rolls, cookies, ρυζόγαλα και το τσουρέκι είναι μερικά από τα πράγματα που μπορεί να σε περιμένουν.

Foam Lifestyle & Bakeproject – Περιστέρι, Σαρανταπόρου 15

Το Foam βρίσκεται στη Σαρανταπόρου 15 στο Περιστέρι και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χειροποίητη παραγωγή και στις καλές πρώτες ύλες.

Εδώ θα βρεις focaccia με διαφορετικούς συνδυασμούς, brioche, κρουασάν, cinnamon rolls, soft cookies και cakes. Το menu έχει αρκετές επιλογές και στα αλμυρά, οπότε μπορείς εύκολα να το μετατρέψεις από απλό coffee stop σε κανονικό lunch.

In Vitro – Αρτοποιείο -Πειραιάς, Λεωφόρος Χατζηκυριάκου 67

Στον Πειραιά, το In Vitro βρίσκεται στη Λεωφόρο Χατζηκυριάκου 67 και έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο σύγχρονο bakery, συνδυάζοντας χειροποίητες πίτες με ψωμιά, sandwiches και γλυκά.

Οι επιλογές κινούνται από πίτες με ελληνικά τυριά και χόρτα μέχρι κρεατόπιτες, ενώ στα sandwiches χρησιμοποιούν χειροποίητα ψωμιά και διαφορετικούς συνδυασμούς τυριών και αλλαντικών. Στα γλυκά υπάρχουν tiramisu, cheesecake, γαλατόπιτα, babka και cinnamon rolls, με αρκετές επιλογές να αλλάζουν μέσα στην εβδομάδα.

KOITA – Γλυφάδα

Το KOITA στη Γλυφάδα είναι ίσως το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα του πώς το bakery μπορεί να ξεφύγει από τα όρια ενός φούρνου. Η ημέρα ξεκινά με φρέσκα αρτοσκευάσματα, specialty coffee και matcha, ενώ αργότερα το spot μετατρέπεται σε χώρο για φαγητό και ποτό.

Το concept λειτουργεί περισσότερο σαν all-day προορισμός, κρατώντας όμως την bakery ταυτότητα ως βασικό κομμάτι της εμπειρίας. Έτσι μπορείς να περάσεις για πρωινό, να επιστρέψεις για φαγητό και τελικά να καταλήξεις για cocktails.

Η Αθήνα έχει πλέον τη δική της bakery κουλτούρα

Το ενδιαφέρον με τη νέα γενιά φούρνων της Αθήνας είναι ότι δεν προσπαθούν όλοι να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Άλλοι δίνουν όλο το βάρος στο προζύμι, άλλοι στα pastries, άλλοι στα sandwiches και άλλοι δημιουργούν έναν ολόκληρο χώρο γύρω από το bakery.

Και τελικά αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή: ο φούρνος δεν είναι πλέον απλώς μια στάση για να πάρεις ψωμί. Είναι ένα μέρος για να ξεκινήσεις τη μέρα σου, να συναντήσεις έναν φίλο, να πάρεις κάτι στο χέρι ή απλώς να ακολουθήσεις τη μυρωδιά ενός φρεσκοψημένου κρουασάν.

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