Fashion 03.10.2026

6 τάσεις από τη New York Fashion Week που μπορείς να φορέσεις τώρα

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Οι πασαρέλες και το street style της Νέας Υόρκης αφήνουν πίσω το μίνιμαλ και φέρνουν περισσότερο χρώμα, όγκο και statement κομμάτια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η νέα εκδοχή της statement ζώνης με μεταλλικό στοιχείο αναδεικνύεται ως βασικό αξεσουάρ.
  • Το βελούδινο μακρύ παλτό (velvet duster coat) με boho-baroque αισθητική επιστρέφει δυναμικά.
  • Τα κρόσσια εμφανίζονται σε ποικίλα ρούχα και αξεσουάρ, προσθέτοντας κίνηση στα σύνολα.
  • Τα oversized office looks προσφέρουν χαλαρή προσέγγιση στο επαγγελματικό ντύσιμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν τον περασμένο χρόνο η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης κινήθηκε σε πιο μίνιμαλ ρυθμούς, με ασπρόμαυρες παλέτες, κλασική ραπτική και polished εμφανίσεις, φέτος η εικόνα άλλαξε εντελώς. Οι πασαρέλες γέμισαν χρώμα, έντονες σιλουέτες, statement αξεσουάρ και κομμάτια που δεν περνούν απαρατήρητα, ενώ οι street style εμφανίσεις στους δρόμους της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσαν ότι η νέα σεζόν θέλει πολύ περισσότερη προσωπικότητα.

Μοντέλο παρουσιάζει υφάσματα και ρομαντική διάθεση από τη νέα συλλογή Spring 2027 του οίκου Ralph Lauren.
https://www.instagram.com/ralphlauren/

Από τη νέα εκδοχή της ζώνης με μεταλλικό στοιχείο και τα εντυπωσιακά velvet πανωφόρια μέχρι τα κρόσσια, τα oversized office looks, τα συγκρουόμενα floral prints και το πιο τολμηρό double denim, οι τάσεις που ξεχώρισαν στη Νέα Υόρκη έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην καθημερινή γκαρνταρόμπα. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι την επόμενη σεζόν για να τις φορέσεις.

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1. Η νέα εκδοχή της statement ζώνης

Η ζώνη επιστρέφει δυναμικά και αυτή τη φορά γίνεται το αξεσουάρ που μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το outfit. Στη συλλογή της Tory Burch για τη σεζόν S/S27 ξεχώρισε μια νέα εκδοχή της κλασικής ζώνης με μεταλλικό, κυκλικό στοιχείο, δίνοντας μια πιο σύγχρονη και εντυπωσιακή διάσταση σε ένα αξεσουάρ που γνωρίζεις καλά.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να φορέσεις κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο για να κάνεις statement. Μια oversized ζώνη μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και ένα απλό jean με πουκάμισο ή ένα μονόχρωμο φόρεμα. Αν θέλεις να μπεις από τώρα στο κλίμα της τάσης, επίλεξε ένα μεγάλο μεταλλικό στοιχείο και άφησέ το να πρωταγωνιστήσει.

tory_bunch_zoni
https://www.instagram.com/toryburch/

2. Το velvet duster coat επιστρέφει

Αν υπάρχει ένα πανωφόρι που έχει ήδη γίνει θέμα συζήτησης, αυτό είναι το velvet duster coat. Η συλλογή του Ralph Lauren έφερε στο προσκήνιο μακριά, εντυπωσιακά παλτό από βελούδο, με κεντήματα και boho-baroque αισθητική που μοιάζει βγαλμένη από μια πιο θεατρική εκδοχή της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας.

Το συγκεκριμένο trend ταιριάζει ιδιαίτερα αν αγαπάς τα ρούχα που έχουν έντονη παρουσία από μόνα τους. Φόρεσέ το πάνω από ένα απλό σύνολο με jeans και boots για να το αφήσεις να πρωταγωνιστήσει ή τόλμησε ένα πιο ολοκληρωμένο boho look με prints, κοσμήματα και διαφορετικές υφές.

Μοντέλο παρουσιάζει ονειρικά υφάσματα και ρομαντική διάθεση στη νέα συλλογή Spring 2027 του οίκου Ralph Lauren.
https://www.instagram.com/ralphlauren/

3. Τα κρόσσια πάνε παντού

Τα κρόσσια είναι μία από τις τάσεις που αναμένεται να βλέπεις όλο και περισσότερο, αλλά υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: δεν περιορίζονται πλέον μόνο σε τσάντες ή western jackets. Στη Νέα Υόρκη εμφανίστηκαν σε παλτό, σακάκια, ζώνες, πουλόβερ, πουκάμισα και αξεσουάρ, δίνοντας κίνηση ακόμη και στα πιο απλά looks.

Αν δεν θέλεις να κάνεις από την πρώτη στιγμή μια πολύ τολμηρή εμφάνιση, ξεκίνα με ένα μικρό αξεσουάρ. Μια τσάντα με κρόσσια ή μια ζώνη αρκεί για να δώσει διαφορετικό χαρακτήρα στο outfit. Αν, πάλι, θέλεις περισσότερο drama, ένα fringed jacket ή παλτό μπορεί να γίνει το κομμάτι γύρω από το οποίο θα χτίσεις ολόκληρη την εμφάνισή σου.

krossia_kalokairi_outfit
https://www.instagram.com/emswells/

4. Oversized office looks

Το officewear αφήνει πίσω του την αυστηρή εικόνα και αποκτά περισσότερο όγκο και παιχνιδιάρικη διάθεση. Οίκοι όπως οι Tory Burch, Proenza Schouler, Tommy Hilfiger και Diane Von Furstenberg έδειξαν μια πιο relaxed προσέγγιση στο workwear, με oversized πουκάμισα, σακάκια, jackets και παντελόνια.

Το styling trick είναι απλό: σκέψου μεγαλύτερες γραμμές και κομμάτια που μοιάζουν σαν να τα δανείστηκες από μια αντρική γκαρνταρόμπα. Ένα oversized λευκό πουκάμισο με wide-leg παντελόνι ή ένα μεγάλο blazer πάνω από μια πιο θηλυκή βάση μπορεί να κάνει το καθημερινό office look πολύ πιο ενδιαφέρον.

Μοντέλο παρουσιάζει κοστούμι Tory Burch Άνοιξη 2027 με σιωπηλή πολυτέλεια στον κήπο του Isamu Noguchi.
https://www.instagram.com/toryburch/

5. Floral prints χωρίς κανόνες

Τα λουλούδια επιστρέφουν σχεδόν κάθε σεζόν, όμως αυτή τη φορά η λογική είναι ξεκάθαρα «more is more». Η Diane Von Furstenberg έδειξε μια πιο τολμηρή προσέγγιση στα floral prints, συνδυάζοντας διαφορετικά μοτίβα μεταξύ τους και δημιουργώντας εμφανίσεις που δεν φοβούνται καθόλου την υπερβολή.

Αν μέχρι τώρα φορούσες ένα floral κομμάτι ως το μοναδικό print του look σου, μπορείς να δοκιμάσεις να κάνεις ένα βήμα παραπάνω. Συνδύασε διαφορετικά λουλουδάτα μοτίβα, ακόμη κι αν δεν είναι απόλυτα ίδια μεταξύ τους. Το μυστικό είναι να υπάρχει ένα κοινό στοιχείο, όπως μια απόχρωση, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει σκόπιμο και όχι τυχαίο.

diane_von_fustenberg_floral_print
https://www.instagram.com/dvf/

6. Double denim σε πιο τολμηρή εκδοχή

Το double denim δεν είναι καινούργια τάση, όμως στη New York Fashion Week εμφανίστηκε πιο oversized και πιο statement από ποτέ. Το γνωστό denim-on-denim look αποκτά μεγαλύτερες αναλογίες, με maxi coats, ογκώδη jackets, oversized blazers και jeans που δημιουργούν μια πιο δυναμική σιλουέτα.

Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση χωρίς να αισθανθείς ότι φοράς υπερβολικά πολλά denim, κράτησε την ίδια απόχρωση στο πάνω και το κάτω μέρος. Για ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα, μπορείς να συνδυάσεις ένα oversized denim jacket με wide-leg jeans και να ολοκληρώσεις το look με πιο κομψά παπούτσια ή ένα statement αξεσουάρ.

denim_outfit
https://www.instagram.com/emilisindlev/

Η φετινή New York Fashion Week δείχνει ότι η μόδα απομακρύνεται από την ανάγκη για απόλυτα «ήσυχα» και ασφαλή looks και επιστρέφει στη χαρά του styling. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη γκαρνταρόμπα σου για να ακολουθήσεις τις νέες τάσεις. Μια statement ζώνη, ένα oversized σακάκι, λίγα κρόσσια ή ένα πιο τολμηρό denim combo μπορούν να δώσουν από τώρα μια νέα διάσταση στα καθημερινά σου outfits.

Κεντρική Εικόνα: @dvf

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