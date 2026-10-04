Life 04.10.2026

5 λάθη που κάνεις στο περπάτημα και μάλλον δεν έχεις καταλάβει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τη στάση του σώματος μέχρι τα παπούτσια, αυτά είναι τα 5 λάθη που μπορεί να κάνεις κάθε φορά που περπατάς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η συνεχής κίνηση στον ίδιο ρυθμό μπορεί να βελτιωθεί με εναλλαγές ταχύτητας για μεγαλύτερη αντοχή.
  • Το συνεχές κοίταγμα στην οθόνη του κινητού επηρεάζει αρνητικά τη φυσική στάση του σώματος.
  • Η επιλογή παπουτσιών αποκλειστικά βάσει στιλ μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία κατά το περπάτημα.
  • Η καμπουριαστή στάση και τα υπερβολικά μεγάλα βήματα μειώνουν τη φυσικότητα της κίνησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το περπάτημα είναι από τις πιο απλές συνήθειες που μπορείς να βάλεις στην καθημερινότητά σου, χωρίς εξοπλισμό και περίπλοκα προγράμματα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε βόλτα γίνεται αυτόματα με τον σωστό τρόπο. Μερικές καθημερινές συνήθειες μπορεί να επηρεάζουν την άνεση, τον ρυθμό και συνολικά την ποιότητα της κίνησής σου. Και το πιθανότερο είναι ότι κάποιες από αυτές τις κάνεις χωρίς καν να το σκέφτεσαι.

Pexels
Pexels

Από το πώς κρατάς το σώμα σου μέχρι το πόσο γρήγορα κινείσαι, υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το να κοιτάς διαρκώς την οθόνη, να περπατάς με υπερβολικά μεγάλα βήματα ή να επιλέγεις ακατάλληλα παπούτσια είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δεν χρειάζεται, φυσικά, να μετατρέψεις τη βόλτα σου σε επαγγελματική προπόνηση. Αρκεί να κάνεις μερικές απλές προσαρμογές.

Διάβασε επίσης: Η fitness συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την άσκηση

Το καλό είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα λάθη διορθώνονται πανεύκολα. Μόλις τα εντοπίσεις, μπορείς να κάνεις το περπάτημά σου πιο φυσικό, άνετο και ευχάριστο. Αν, λοιπόν, τα sneakers σου έχουν γίνει μόνιμη προέκταση των ποδιών σου, δες τι μπορείς να αλλάξεις από την επόμενη κιόλας βόλτα.

Pexels
Pexels

1. Κινείσαι συνεχώς στον ίδιο ρυθμό

Pexels
Pexels

Αν όλες οι διαδρομές σου γίνονται με ακριβώς την ίδια ταχύτητα, δοκίμασε να βάλεις λίγη εναλλαγή. Κάνε για λίγα λεπτά πιο γρήγορο περπάτημα και στη συνέχεια χαλάρωσε τον ρυθμό σου. Έτσι η βόλτα αποκτά μεγαλύτερη ποικιλία και μπορείς σταδιακά να βελτιώσεις την αντοχή σου.

2. Έχεις το βλέμμα μόνιμα στην οθόνη

Κοντινό πλάνο στα πόδια ατόμου που φοράει αθλητικά παπούτσια και περπατάει σε εξωτερικό χώρο.
Pexels.com

Το κινητό μπορεί να κάνει παρέα στη διαδρομή σου, αλλά όχι απαραίτητα να βρίσκεται μπροστά στα μάτια σου όλη την ώρα. Όταν κοιτάς προς τα κάτω, είναι εύκολο να αλλάξει η φυσική θέση του κεφαλιού και των ώμων σου. Βάλε για λίγο το κινητό στην τσέπη και άφησε το βλέμμα σου να κοιτάζει μπροστά.

3. Διαλέγεις παπούτσια μόνο με βάση το στιλ

Κοντινό πλάνο στα πόδια ατόμου που περπατά σε μονοπάτι φορώντας αθλητικά παπούτσια
Pexels.com

Το πιο fashionable sneaker της συλλογής σου δεν είναι απαραίτητα και το πιο άνετο για περπάτημα. Αν κάνεις συχνά μεγάλες διαδρομές, προτίμησε παπούτσια που εφαρμόζουν σωστά και σε κάνουν να αισθάνεσαι άνετα. Τα πόδια σου θα σε ευχαριστήσουν.

4. Περπατάς καμπουριαστά

Γυναίκα με αθλητικά ρούχα περπατάει σε πεζοδρόμιο δίπλα σε πράσινο τοπίο.
Pexels.com

Ώμοι μπροστά, κεφάλι χαμηλά και βλέμμα στο έδαφος; Ώρα για μικρό reset. Κράτησε τον κορμό σου φυσικά όρθιο, χαλάρωσε τους ώμους και άφησε τα χέρια σου να κινούνται ελεύθερα. Δεν χρειάζεται υπερβολή, απλώς μια πιο φυσική στάση.

 5. Προσπαθείς να κάνεις τεράστια βήματα

perpatima
Pinterest

Το να ανοίγεις υπερβολικά τον διασκελισμό σου δεν σημαίνει ότι θα φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Αντίθετα, μπορεί να κάνει την κίνησή σου λιγότερο φυσική. Κράτησε ένα άνετο μήκος βήματος και βρες έναν ρυθμό που μπορείς να διατηρήσεις χωρίς να ζορίζεσαι.

Περπάτημα προς τα πίσω: Η νέα viral τάση που καίει θερμίδες σε χρόνο dt
Pinterest.com

Το σωστό περπάτημα δεν χρειάζεται να γίνει άλλη μία περίπλοκη υποχρέωση στη λίστα σου. Δώσε σημασία στη στάση σου, άφησε το κινητό για λίγο στην άκρη, φόρεσε τα κατάλληλα παπούτσια και βρες τον δικό σου άνετο ρυθμό. Άλλωστε, μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται για να κάνεις μια συνήθεια καλύτερη είναι να αλλάξεις μερικές μικρές λεπτομέρειες.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

fitness διακοπές οφέλη περπάτημα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέρασες καλά στο πρώτο ραντεβού; Δες τι μπορείς να στείλεις μετά

Πέρασες καλά στο πρώτο ραντεβού; Δες τι μπορείς να στείλεις μετά

04.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πέρασες καλά στο πρώτο ραντεβού; Δες τι μπορείς να στείλεις μετά
Life

Πέρασες καλά στο πρώτο ραντεβού; Δες τι μπορείς να στείλεις μετά

04.10.2026
10 λεπτά είναι αρκετά: 3 εύκολα tricks για ένα πιο cozy σπίτι χωρίς ούτε 1€
Life

10 λεπτά είναι αρκετά: 3 εύκολα tricks για ένα πιο cozy σπίτι χωρίς ούτε 1€

04.10.2026
Νέα σεζόν, νέο σπίτι: 4 φθινοπωρινές τάσεις στη διακόσμηση που αξίζει να δοκιμάσεις
Life

Νέα σεζόν, νέο σπίτι: 4 φθινοπωρινές τάσεις στη διακόσμηση που αξίζει να δοκιμάσεις

04.10.2026
Ο χειμώνας θέλει statement παλτό – Οι 8 viral τάσεις της σεζόν
Fashion

Ο χειμώνας θέλει statement παλτό – Οι 8 viral τάσεις της σεζόν

04.10.2026
Cinnamon roll pancakes: Η συνταγή που θα σε βάλει σε φθινόπωρο mood
Food

Cinnamon roll pancakes: Η συνταγή που θα σε βάλει σε φθινόπωρο mood

04.10.2026
Julia Roberts: Το στιλ των ’90s που την έκανε fashion icon χωρίς να το προσπαθήσει
Fashion

Julia Roberts: Το στιλ των ’90s που την έκανε fashion icon χωρίς να το προσπαθήσει

04.10.2026
Peptides: Το απόλυτο μυστικό νεότητας που ανταγωνίζεται το botox
Beauty

Peptides: Το απόλυτο μυστικό νεότητας που ανταγωνίζεται το botox

04.10.2026
4 χυμοί γεμάτοι αντιοξειδωτικά που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου
Life

4 χυμοί γεμάτοι αντιοξειδωτικά που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου

03.10.2026
Γιατί νιώθεις ενοχές όταν λες «όχι»; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη να ευχαριστείς τους άλλους
Life

Γιατί νιώθεις ενοχές όταν λες «όχι»; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη να ευχαριστείς τους άλλους

03.10.2026
Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

3 ζώδια που νυστάζουν συχνά – Ο ύπνος για αυτούς είναι τρόπος ζωής

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Pilates: Το workout που αξίζει να βάλεις στην καθημερινότητά σου – Όλα τα οφέλη

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Corpcore style: 5 outfits για το γραφείο που θα φοράς ξανά και ξανά

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Τα πιο hot nail trends για να μπεις σε φθινοπωρινό mood είναι εδώ!

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Η αλήθεια πίσω από τα overnight oats: Τι κρύβεται πραγματικά στο viral πρωινό

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…