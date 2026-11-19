Η Ελένη Φουρέιρα έκανε πρόβα για το act που θα παρουσιάσει στο MadWalk 2026 by Three Cents στη σκηνή του Κλειστού Tae Kwon Do

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα έκανε πρόβα για το MadWalk 2026 by Three Cents.

Η εμφάνισή της αναμένεται να είναι εκρηκτική και δυναμική.

Η τραγουδίστρια θα μετατρέψει τη διοργάνωση σε ένα μεγάλο pop θέαμα.

Η Φουρέιρα έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με το MadWalk, συνδυάζοντας μόδα και μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται να βάλει τη δική της εκρηκτική υπογραφή στο MadWalk 2026 by Three Cents και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει! Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε την πρόβα της, με το mad.gr να βρίσκεται εκεί και να καταγράφει στιγμές από την προετοιμασία της.

Με τη χαρακτηριστική σκηνική της ενέργεια και τον δυναμισμό που τη συνοδεύει σε κάθε εμφάνιση, η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται να μετατρέψει τη διοργάνωση σε ένα μεγάλο pop θέαμα. Η μουσική, η κίνηση και η εκρηκτική παρουσία της αναμένεται να δώσουν τον ρυθμό στην τελευταία πράξη της βραδιάς.

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Η σχέση της με το MadWalk έχει γράψει τη δική της ιστορία, μέσα από εμφανίσεις που έφεραν τη μόδα και τη μουσική σε πρώτο πλάνο. Η pop star έχει χαρίσει στον θεσμό μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του, συνδυάζοντας κάθε φορά εντυπωσιακές εικόνες, χορογραφίες και έντονη σκηνική παρουσία.

Η πρόβα της έδωσε μια πρώτη γεύση από το κλίμα που θα επικρατήσει, με την Ελένη Φουρέιρα να ετοιμάζεται για την εμφάνισή της στο μεγαλύτερο fashion event της χρονιάς.

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