Η εξελικτική ανάγκη του εγκεφάλου για ασφάλεια, ο φόβος της αποτυχίας και οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που σε κάνουν να διστάζεις μπροστά στο άγνωστο

Με μια ματιά Ο εγκέφαλος προτεραιοποιεί την επιβίωση, αντιμετωπίζοντας το νέο ως απειλή.

Η ζώνη άνεσης προσφέρει ασφάλεια, ενώ η αμυγδαλή ενεργοποιείται μπροστά στο άγνωστο.

Ο φόβος της αποτυχίας και η τελειομανία αποτρέπουν την έναρξη νέων προσπαθειών.

Η αποδοχή του ρόλου του αρχάριου και ο φόβος της κριτικής δυσκολεύουν την αλλαγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις μια ιδέα που τριγυρίζει στο μυαλό σου εδώ και μήνες – ίσως είναι μια αλλαγή καριέρας, ένα νέο δημιουργικό project, η απόφαση να ξεκινήσεις γυμναστική ή ακόμα και το θάρρος να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική σου ζωή – όμως κάθε φορά που πλησιάζει η στιγμή της δράσης, νιώθεις έναν ανεξήγητο κόμπο στο στομάχι. Ξαφνικά βρίσκεις δεκάδες λογικές δικαιολογίες για να το αφήσεις για την επόμενη Δευτέρα, πείθοντας τον εαυτό σου ότι δεν είσαι ακόμα έτοιμος ή ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.

Αυτό το γνώριμο μούδιασμα μπροστά στο άγνωστο δεν σημαίνει ότι σου λείπει η φιλοδοξία, το ταλέντο ή η θέληση, αλλά αποτελεί μια από τις πιο βαθιά ριζωμένες ανθρώπινες αντιδράσεις. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σχεδιασμένος με πρωταρχικό στόχο την επιβίωση και όχι την ευτυχία, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει καθετί καινούργιο και απρόβλεπτο ως μια πιθανή απειλή που πρέπει πάση θυσία να αποφύγει για να σε προστατεύσει.

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Αν αναρωτήθηκες γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ να κάνουμε το πρώτο βήμα ακόμα και όταν ξέρουμε ότι η αλλαγή θα μας κάνει καλό, ήρθε η ώρα να δούμε τα δεδομένα. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε τους τρεις βασικούς ψυχολογικούς και νευρολογικούς λόγους που εξηγούν γιατί κάθε νέο ξεκίνημα μοιάζει στην αρχή με βουνό.

Η πανίσχυρη έλξη της ζώνης άνεσης και το ένστικτο επιβίωσης

Για τον εγκέφαλό σου, το γνώριμο περιβάλλον ισοδυναμεί με ασφάλεια, ακόμα κι αν η καθημερινότητα που ζεις σε κουράζει ή δεν σε γεμίζει πια. Όταν σκέφτεσαι να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, ενεργοποιείται η αμυγδαλή – το κέντρο του φόβου στον εγκέφαλο – στέλνοντας σήματα συναγερμού επειδή δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα, ωθώντας σε να μείνεις εκεί που τα δεδομένα είναι ελεγχόμενα.

Ο φόβος της αποτυχίας και η παγίδα της τελειομανίας

Πολλές φορές δεν φοβάσαι την ίδια τη διαδικασία, αλλά το ενδεχόμενο να προσπαθήσεις, να εκτεθείς και τελικά να μην τα καταφέρεις όπως τα είχες ονειρευτεί. Η τελειομανία λειτουργεί συχνά ως μια καμουφλαρισμένη μορφή φόβου, αφού σε πείθει ότι αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι άψογα από την πρώτη κιόλας ημέρα, είναι προτιμότερο να μην το ξεκινήσεις καθόλου.

Η απώλεια της ταυτότητας του αρχάριου και η κριτική των άλλων

Όταν είσαι καλή σε αυτό που κάνεις ήδη, απολαμβάνεις τον σεβασμό και την αυτοπεποίθηση που σου δίνει η εμπειρία σου. Το να ξεκινήσεις κάτι από το μηδέν σημαίνει ότι αποδέχεσαι ξανά τον ρόλο του αρχάριου, με όλη την αμηχανία, τα λάθη και τον φόβο για το τι θα πουν οι γύρω σου, κάτι που απαιτεί μεγάλο ψυχικό θάρρος για να το αγκαλιάσεις.

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