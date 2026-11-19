Με μια ματιά Κυκλοφόρησε νέο, συλλεκτικό Tiny Vinyl με το "All I Want For Christmas Is You".

Το mini LP είναι 4 ιντσών, σε ροζ χρώμα, με δύο τραγούδια της Mariah Carey.

Η κυκλοφορία είναι επίσημη και συμβατή με τα περισσότερα χειροκίνητα πικάπ.

Η Mariah Carey προωθεί το βινύλιο ως ιδανικό χριστουγεννιάτικο δώρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Mariah Carey συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι η εορταστική περίοδος πλησιάζει, προσφέροντας στους πιστούς της θαυμαστές μια νέα, συλλεκτική προσθήκη στη χριστουγεννιάτικη συλλογή τους. Η τραγουδίστρια, γνωστή για την απόλυτη κυριαρχία της στα charts κατά τη διάρκεια των γιορτών, παρουσίασε ένα πρωτότυπο, μικροσκοπικό βινύλιο (Tiny Vinyl) με ένα από τα πιο αγαπημένα της εορταστικά τραγούδια, το «All I Want For Christmas Is You».

Η νέα αυτή κυκλοφορία, διαθέσιμη αποκλειστικά στο Target, παρουσιάζεται σε ένα παιχνιδιάρικο, τεσσάρων ιντσών playable δισκάκι. Το mini LP έρχεται σε ένα όμορφο, απαλό ροζ χρώμα, συνοδευόμενο από ένα πολύχρωμο εξώφυλλο που αναδεικνύει την αισθητική της Mariah Carey. Στη μία πλευρά του δίσκου φιλοξενείται το αδιαμφισβήτητο χιτ «All I Want For Christmas Is You», ενώ στην άλλη πλευρά βρίσκεται το «Christmas (Baby Please Come Home)», η πασίγνωστη διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Darlene Love και Phil Spector.

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Η κυκλοφορία αυτή αποτελεί επίσημη άδεια από την ίδια την Mariah Carey, τη Sony Music και την Tiny Vinyl. Το συγκεκριμένο βινύλιο είναι συμβατό με τα περισσότερα χειροκίνητα πικάπ, αν και ενδέχεται να μην λειτουργεί σε αυτόματα πικάπ ή συσκευές αναπαραγωγής δίσκων με βραχίονες που δεν μπορούν να φτάσουν στο κέντρο του δίσκου. Η Mariah Carey δεν δίστασε να μοιραστεί την είδηση με τους ακολούθους της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της νέας χριστουγεννιάτικης κυκλοφορίας δίπλα στην πρόσφατα παραχθείσα κούκλα Barbie της, η οποία κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου. Και τα δύο αυτά αντικείμενα παρουσιάζονται ως ιδανικά χριστουγεννιάτικα δώρα για τους λάτρεις της μουσικής, με το mini LP να αποτελεί επίσης μια εξαιρετική επιλογή για γέμισμα κάλτσας.

Το υπόβαθρο του εορταστικού θησαυρού

Τα δύο τραγούδια που περιλαμβάνονται στο Tiny Vinyl προέρχονται από το διαχρονικό άλμπουμ της Mariah Carey, «Merry Christmas», το οποίο κυκλοφόρησε το 1994. Το εν λόγω άλμπουμ έχει λάβει πιστοποίηση Diamond και θεωρείται ένα από τα άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μάλιστα, το 2024, η Mariah Carey κυκλοφόρησε μια ειδική, επετειακή deluxe έκδοση του άλμπουμ σε βινύλιο για τον εορτασμό των 30 χρόνων από την αρχική του κυκλοφορία. Αυτή η διπλή έκδοση περιλαμβάνει και τα 10 τραγούδια της αρχικής κυκλοφορίας, καθώς και ανανεωμένες εκτελέσεις ζωντανών εμφανίσεων από τη χριστουγεννιάτικη συναυλία της εκκλησίας St. John the Divine στη Νέα Υόρκη, τον Δεκέμβριο του 2024. Αυτή η περιορισμένη έκδοση βινυλίου εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στο Amazon.

Πέρα από το βινύλιο: Η εορταστική αυτοκρατορία της Mariah Carey

Η Mariah Carey δεν περιορίζεται μόνο στις μουσικές κυκλοφορίες. Στο επίσημο κατάστημά της στο Amazon, οι θαυμαστές μπορούν να βρουν πληθώρα χριστουγεννιάτικων προϊόντων, όπως ένα ρετρό-inspired πουλόβερ, χριστουγεννιάτικα στολίδια, ρούχα, είδη διακόσμησης σπιτιού και άλλα αξεσουάρ, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εορταστική εμπειρία.

Αυτή την περίοδο, η Mariah Carey βρίσκεται εν μέσω της περιοδείας της «Christmastime Tour 2026», η οποία την φέρνει σε χώρες όπως η Βραζιλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το τραγούδι της «All I Want For Christmas» κατείχε για μεγάλο διάστημα το ρεκόρ του τραγουδιού με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο Νο. 1 των charts του Billboard, με 22 εβδομάδες στην κορυφή, μέχρι που ξεπεράστηκε νωρίτερα φέτος από το «Choosin’ Texas» της Ella Langley.

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