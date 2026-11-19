Πρώτη ματιά στην πρόβα της Evangelia και του Kidd για τη συνεργασία τους με τη BSB στο MadWalk 2026 by Three Cents

Με μια ματιά Η Evangelia και ο Kidd έκαναν πρόβα για το MadWalk 2026 by Three Cents.

Η Evangelia συμμετέχει για 5η χρονιά, ενώ ο Kidd κάνει την πρώτη του εμφάνιση.

Η συνεργασία τους με τη BSB αναμένεται να είναι μαγευτική και αξέχαστη.

Η εμφάνιση θα χαρακτηρίζεται από λάμψη, ζωντάνια και πειραματισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την πρόβα τους για το MadWalk 2026 by Three Cents έκαναν η Evangelia, η οποία επιστρέφει για 5η χρονιά στη διοργάνωση, και ο Kidd, στην παρθενική του εμφάνιση στον θεσμό, για τη συνεργασία τους με τη BSB, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται να χαρίσουν ένα μαγευτικό act. Οι δύο καλλιτέχνες έδειχναν γεμάτοι αυτοπεποίθηση σε κάθε τους βήμα πάνω στη σκηνή, αφήνοντας να φανεί πως η εμφάνισή τους θα μείνει αξέχαστη σε όσους βρεθούν εκεί.

Ήδη από τις πρώτες δοκιμές, αυτό που ξεχώρισε περισσότερο ήταν η έντονη λάμψη που θα πλημμυρίσει τη σκηνή, Τα φώτα, η ατμόσφαιρα και η κίνηση επί σκηνής έδεσαν ιδανικά με την παρουσία της Evangelia και του Kidd, δίνοντας μια πρώτη γεύση από μια εμφάνιση γεμάτη λάμψη και ζωντάνια.

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Η φρέσκια και εκρηκτική ενέργεια της Evangelia και του Kidd έδωσε τον δικό της παλμό στις πρόβες, ενισχύοντας τον δυναμισμό κάθε περάσματος και αναδεικνύοντας τη διάθεση για πειραματισμό και ελευθερία έκφρασης που χαρακτηρίζει τη νέα συλλογή της BSB, κάτω από το μότο «Some rules are meant to be broken!».

Και φυσικά, το mad.gr θα είναι εκεί, μεταδίδοντας κάθε μοναδικό στιγμιότυπο από τις πρόβες μέχρι τη μεγάλη βραδιά και καταγράφοντας όλη τη μαγεία και την έντονη λάμψη του MadWalk 2026 by Three Cents. Με την πρόβα να κυλάει άψογα και τους δημιουργικούς κόσμους της Evangelia, του Kidd και της BSB πιο έτοιμους από ποτέ, όλα δείχνουν πως η σκηνική τους συνάντηση θα αποτελέσει μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της διοργάνωσης.

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