Με καταβολές από τα αριστοκρατικά σαλόνια του 19ου αιώνα και τη χάρη της Audrey Hepburn, η βελούδινη μπαλαρίνα γίνεται το πιο κομψό day-to-night παπούτσι της σεζό

Με μια ματιά Οι βελούδινες μπαλαρίνες, εμπνευσμένες από το 19ο αιώνα, κυριαρχούν στο σύγχρονο street style.

Συνδυάζουν άνεση και κομψότητα, ταιριάζοντας με την αισθητική της σεζόν και την balletcore.

Επέστρεψαν δυναμικά μετά τη δεκαετία του '80, αγαπημένες από fashion insiders και celebrities.

Αποτελούν ιδανική επιλογή για την καθημερινότητα και τις γιορτές, από το πρωί έως το βράδυ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τις πιο λαμπερές πασαρέλες μέχρι τοstreet style των μεγάλων μητροπόλεων και τις βιτρίνες των πιο εκλεκτών boutiques, ένα συγκεκριμένο παπούτσι ξαναγράφει τους κανόνες της καθημερινής κομψότητας: η βελούδινη μπαλαρίνα. Συνδυάζοντας την απόλυτη άνεση με την εκλεπτυσμένη ραπτική, αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα για την πληθωρική αισθητική της σεζόν, η οποία κυριαρχείται από μπροκάρ σακάκια, απαλά, ιριδίζοντα βελούδινα παντελόνια, αλλά και εντυπωσιακά βραδινά πανωφόρια με πλούσια διακόσμηση, όπως τα opera coats που πρωταγωνιστούν το φθινόπωρο του 2026.

Οι βελούδινες μπαλαρίνες αποπνέουν μια διακριτική, σχεδόν σοφιστικέ φινέτσα με αριστοκρατικές καταβολές. Ανακαλούν στη μνήμη τη ρετρό γοητεία των κλασικών παπουτσιών εσωτερικού χώρου του 19ου αιώνα, εκείνων που φορούσαν οι αριστοκράτες για να υποδέχονται τους καλεσμένους τους στα ιδιωτικά τους σαλόνια, απ’ όπου και αντλούν αυτή τη χαλαρή, αρχοντική αύρα, καθώς και την ανεπιτήδευτη χάρη εμβληματικών προσωπικοτήτων όπως η Audrey Hepburn, δοσμένη μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

Διάβασε επίσης: Τα μαύρα μποτάκια κάνουν στην άκρη – 5 τάσεις στα παπούτσια που αξίζουν την προσοχή σου

Από την αριστοκρατική παράδοση στο σύγχρονο street style

Μετά από μια περίοδο αφάνειας τη δεκαετία του 1980, οι βελούδινες μπαλαρίνες, σε εκδοχές με λουράκια τύπου Mary Jane, κλασικά σχέδια Friulane ή πιο ανατρεπτικές γραμμές με χωριστά δάχτυλα, επέστρεψαν δυναμικά ως η πρώτη επιλογή των fashion insiders, των celebrities και των ανθρώπων της τέχνης.

Στον απόηχο της ανόδου του quiet luxury και της balletcore αισθητικής, καθιερώθηκαν ως το απόλυτο day-to-night κομμάτι. Στις πασαρέλες, οι σχεδιαστές εξερεύνησαν κάθε χρωματική τους διάσταση, ποντάροντας σε βαθιές, πλούσιες αποχρώσεις όπως το μπορντό, το μπλε της νύχτας και το κυπαρισσί.

Το ιδανικό αξεσουάρ για τις γιορτές και την καθημερινότητα

Η άνοδός τους λειτουργεί και ως φυσική προέκταση της επερχόμενης εορταστικής περιόδου, μιας εποχής παραδοσιακά ταυτισμένης με το βελούδο και τη σοφιστικέ γοητεία του. Παρόλο που δείχνουν αψεγάδιαστες στις βραδινές εξόδους, φορεμένες με ένα κλασικό μαύρο φόρεμα, διάφανα καλσόν ή ένα αυστηρό κοστούμι ως μια comfy-chic εναλλακτική στις ψηλοτάκουνες γόβες, ξεδιπλώνουν τον καλύτερό τους εαυτό στα πρωινά σύνολα. Εκεί, αποκτούν έναν υπέροχο, ανεπιτήδευτο χαρακτήρα όταν «προσγειώνονται» με ένα κλασικό τζιν και ένα χοντρό πλεκτό πουλόβερ, ή όταν συνδυάζονται με καλοραμμένα υφασμάτινα παντελόνια και παλτό με καθαρές γραμμές.

4 σχέδια που θα αγαπήσεις:

Bozikis

H&M

Late Again

M&S

Κεντρική Εικόνα: Pexels

Διάβασε επίσης: