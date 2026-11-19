Η μεγάλη επιστροφή της συνεργασίας ανάμεσα στην Barbie και τη Mariah Carey, η τιμή στη Βασίλισσα των Χριστουγέννων και η διαθεσιμότητα της νέας συλλεκτικής κούκλας

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε νέα συλλεκτική κούκλα Barbie εμπνευσμένη από τη Mariah Carey.

Η κούκλα αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία της Barbie με την τραγουδίστρια.

Σχεδιάστηκε για να τιμήσει τη Mariah Carey ως "The Queen of Christmas".

Η νέα συλλεκτική Barbie είναι ήδη διαθέσιμη για αγορά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί το ημερολόγιο να μη δείχνει ακόμα Δεκέμβριο, όμως αν ακούς ήδη νοερά τις πρώτες νότες του «All I Want for Christmas Is You», τότε ξέρεις πολύ καλά ότι η επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου ανήκει αποκλειστικά σε μία γυναίκα. Η Mariah Carey δεν είναι απλώς μια κορυφαία ερμηνεύτρια, αλλά η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα των Χριστουγέννων, και φέτος φροντίζει να κάνει την εμφάνισή της ακόμα πιο λαμπερή και συλλεκτική.

Πριν από λίγες ώρες, ο επίσημος λογαριασμός της Barbie στο Instagram έδωσε το πιο γιορτινό σύνθημα, ανακοινώνοντας ότι η διάσημη κούκλα και η Mariah Carey ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους. Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης τους σύμπραξης, επιστρέφουν δυναμικά με μια δεύτερη συλλεκτική κούκλα, σχεδιασμένη για να τιμήσει την εμβληματική παρουσία της σταρ στην pop κουλτούρα και τη μαγεία των γιορτών.

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Η συγκεκριμένη κυκλοφορία έρχεται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να ανανεώσεις τη χριστουγεννιάτικη wishlist σου ή να βρεις το απόλυτο δώρο για κάθε συλλέκτη και θαυμαστή. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε όλα όσα γνωρίζουμε για αυτή τη λαμπερή συνεργασία που ήδη κλέβει την παράσταση.

Η μεγάλη επιστροφή της συνεργασίας Barbie και Mariah Carey

Η σύμπραξη ανάμεσα στο πιο διάσημο brand παιχνιδιών στον κόσμο και την απόλυτη diva της μουσικής αποδείχθηκε τόσο επιτυχημένη την πρώτη φορά, που η συνέχεια ήταν απλώς θέμα χρόνου. Με το μήνυμα «Have a very merry Mariah!», η Barbie υποδέχεται ξανά τη Mariah Carey στον κόσμο της, αποδεικνύοντας ότι η αισθητική της τραγουδίστριας ταιριάζει απόλυτα με τη λάμψη της θρυλικής κούκλας.

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Ένας φόρος τιμής στη Βασίλισσα των Χριστουγέννων

Η δεύτερη αυτή κούκλα δημιουργήθηκε με σκοπό να γιορτάσει τον τίτλο της «The Queen of Christmas» που η Mariah Carey κατέχει επάξια εδώ και δεκαετίες. Κάθε λεπτομέρεια της νέας συλλεκτικής έκδοσης αποπνέει γιορτινή αίγλη, θυμίζοντας τις αξέχαστες χριστουγεννιάτικες εμφανίσεις της σταρ που έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των γιορτών σε κάθε σπίτι.

Άμεση διαθεσιμότητα για τη φετινή σου wishlist

Σε αντίθεση με άλλες συλλεκτικές κυκλοφορίες που απαιτούν ατελείωτη αναμονή, η νέα Barbie της Mariah Carey είναι ήδη διαθέσιμη online παντού. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να την προσθέσεις από τώρα στη λίστα με τα χριστουγεννιάτικα δώρα σου, προλαβαίνοντας τη μεγάλη ζήτηση πριν εξαντληθεί ενόψει των γιορτών.

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