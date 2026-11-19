Με μια ματιά Η Reebok επανακυκλοφορεί τα εμβληματικά sneakers G-Unit G6 σε συνεργασία με τον 50 Cent.

Τα G-Unit G6 κυκλοφόρησαν αρχικά το 2003, συμπίπτοντας με την επιτυχία του άλμπουμ "Get Rich or Die Tryin'".

Η συνεργασία θεωρείται σημαντική για την ιστορία της Reebok και την κουλτούρα του sport style.

Τα sneakers θα είναι διαθέσιμα παγκοσμίως από 20 Νοεμβρίου, με τιμές από 130 δολάρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επανασύνδεση του Curtis «50 Cent» Jackson με τη Reebok γίνεται πραγματικότητα, καθώς η αθλητική εταιρεία ετοιμάζεται να επανακυκλοφορήσει τα εμβληματικά sneakers G-Unit G6, προσφέροντας στους fans μια γεύση από τα περασμένα, λίγο πριν τις γιορτές. Η συνεργασία αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα κομμάτι της ιστορίας του hip-hop και της αθλητικής μόδας, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν.

Η πορεία των G-Unit G6

Τα G-Unit G6, που αρχικά κυκλοφόρησαν το 2003, αποτέλεσαν σύμβολο της συνεργασίας του 50 Cent με τη Reebok, μια περίοδο που ο καλλιτέχνης βρισκόταν στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Εκείνη τη χρονιά, το ντεμπούτο του Jackson με το άλμπουμ «Get Rich or Die Tryin’» σάρωνε τα charts, με τραγούδια όπως το «In Da Club» να παραμένουν για εβδομάδες στο Νο. 1. Το άλμπουμ αυτό, που έδωσε και το όνομα στην επιτυχημένη, ημι-αυτοβιογραφική ταινία του 2005, καθιέρωσε τον 50 Cent όχι μόνο ως μουσικό φαινόμενο, αλλά και ως πρωτοπόρο στον χώρο της μόδας και της συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες.

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Ο ίδιος ο 50 Cent μιλώντας για τη δημιουργία των G6, δήλωσε στο GQ: «Η πρώτη φορά που τα δημιουργήσαμε ήταν ξεχωριστή. Συνεργάστηκα στενά με τον Todd (Krinsky) και την ομάδα, και πραγματικά με άφησαν να τα κάνω δικά μου. Δεν ήταν απλώς ένα sneaker – έγινε κομμάτι της κουλτούρας».

Η σημασία της συνεργασίας

Ο Todd Krinsky, ο οποίος ξεκίνησε από το τμήμα αποστολών της Reebok το 1993 και σήμερα κατέχει τη θέση του CEO, τόνισε τη διαχρονική σημασία αυτής της συνεργασίας. «Η σχέση μας με τον 50 Cent πάντα ξεπερνούσε τα sneakers», δήλωσε. «Βοήθησε να οριστεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Reebok, και μαζί δημιουργήσαμε κάτι που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στο sport style και την κουλτούρα. Η επαναφορά των G-Unit G6 είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε αυτή την κληρονομιά, ενώ παράλληλα τα παρουσιάζουμε σε μια νέα γενιά».

Η αρχική συνεργασία, που διήρκεσε τρία χρόνια, απέφερε πωλήσεις άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων ζευγαριών. Ωστόσο, η νοσταλγία και η δύναμη του licensing αποδεικνύονται ισχυροί παράγοντες. «Συζητούσαμε γι’ αυτό εδώ και καιρό», συνέχισε ο 50 Cent. «Η Reebok έχει επιστρέψει, οι fans του G-Unit είναι ακόμα εδώ, και υπάρχει μια ολόκληρη νέα γενιά που μας ανακαλύπτει. Η στιγμή φαινόταν απλώς σωστή».

Διαθεσιμότητα και τιμές

Τα G-Unit G6 θα είναι διαθέσιμα παγκοσμίως από την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, με τιμή που ξεκινά από 130 δολάρια για την αγορά των ΗΠΑ. Στην Αυστραλία, η τιμή ανέρχεται στα 210 δολάρια Αυστραλίας. Ο 50 Cent, μέσω ανάρτησής του στα social media, υπογράμμισε ότι «η κατάκτηση γίνεται παγκόσμια», επιβεβαιώνοντας την ευρεία διάθεση του προϊόντος. Αυτή η επανακυκλοφορία σηματοδοτεί όχι μόνο την επιστροφή ενός δημοφιλούς μοντέλου παπουτσιών, αλλά και την ενίσχυση της σχέσης του 50 Cent με τη Reebok, δείχνοντας ότι ορισμένες συνεργασίες αφήνουν ένα τόσο ισχυρό αποτύπωμα που μπορούν να αναβιώσουν με επιτυχία.

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