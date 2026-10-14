Μουσικά Νέα 14.10.2026

Το νέο album του Eminem είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις – Τι αποκάλυψε ο 50 Cent

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Ο 50 Cent υποστηρίζει ότι ο Eminem εργάζεται για την επόμενη δισκογραφική του δουλειά, αναφέροντας ότι ο «Slim Shady» ετοιμάζει την «παρουσίασή» του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο 50 Cent δήλωσε ότι ο Eminem επικεντρώνεται στο νέο του album, απορρίπτοντας άλλα projects.
  • Ο Eminem απέρριψε πρόταση για το soundtrack της ταινίας "Street Fighter" για να ετοιμάσει το νέο του album.
  • Υπάρχουν εικασίες για πιθανή αναβολή ή ενσωμάτωση της συνεργασίας με 2Pac στο νέο album.
  • Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Eminem, "The Death of Slim Shady", κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2024.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ράπερ και στενός συνεργάτης του Eminem, 50 Cent, έδωσε μια νέα διάσταση στις φήμες για επικείμενη μουσική κυκλοφορία από τον «Slim Shady», υποδεικνύοντας ότι ο Eminem έχει απομακρυνθεί από άλλα projects προκειμένου να επικεντρωθεί στη νέα του δισκογραφική δουλειά. Σύμφωνα με δηλώσεις του 50 Cent κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Street Fighter» στο Λος Άντζελες, ο Eminem απέρριψε την πρόταση να συνεισφέρει στο soundtrack της ταινίας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη προετοιμασία για το νέο του album.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ο Em, έβαλε μερικά κομμάτια μαζί γι’ αυτό και αποφάσισε, επειδή πλησίαζε περισσότερο στο album του, να κάνει ένα βήμα πίσω γι’ αυτό, καθώς ετοιμάζει την παρουσίασή του για το επόμενο album», δήλωσε ο 50 Cent με ένα πονηρό χαμόγελο στο πλευρό του, σύμφωνα με το Associated Press. Η δήλωση αυτή πυροδότησε αμέσως εικασίες και προσδοκίες στους θαυμαστές του Eminem, ο οποίος διατηρεί ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο 50 Cent είχε υποσχεθεί να στρατολογήσει τον Eminem για το soundtrack του «Street Fighter». Επιπλέον, ο επικεφαλής της G-Unit είχε προκαλέσει αναστάτωση στην hip-hop κοινότητα τον Ιούλιο, όταν υπαινίχθηκε μια μεταθανάτια συνεργασία με τον 2Pac, στην οποία θα συμμετείχε και ο ίδιος, εκτός από τον Eminem.

Ο 50 Cent χαμογελάει φορώντας γυαλιά ηλίου και κοστούμι, ενώ κρατάει μικρόφωνο στο NFL.
https://www.instagram.com/50cent/

«Έχω κάποια μουσική πάνω στην οποία δουλεύω. Έκανα κάτι μαζί μου, τον Eminem και τον 2Pac», είχε δηλώσει τότε στο «Today With Jenna & Sheinelle». «Το παρέδωσαν. Είναι για το θέμα του «Street Fighter», της ταινίας. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό και το κάναμε σωστά.» Ωστόσο, η τωρινή δήλωση του 50 Cent φαίνεται να υποδηλώνει ότι αυτή η πολυαναμενόμενη συνεργασία ενδέχεται να αναβληθεί ή να περιληφθεί τελικά στο νέο album του Eminem, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Η Τελευταία Δισκογραφική Δουλειά του Eminem

Η τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του θρυλικού ράπερ από το Detroit κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2024. Ο δίσκος, με τίτλο «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)», έφτασε στην κορυφή του chart Billboard 200, συγκεντρώνοντας 281.000 συνολικές μονάδες ισοδύναμου άλμπουμ, σύμφωνα με στοιχεία της Luminate. Παρά την πάροδο χρόνου, ο Eminem συνεχίζει να επιδεικνύει την lyrical του δεινότητα, όπως φάνηκε και στην πρόσφατη αντιπαράθεσή του με τον Ez Mil, καλλιτέχνη της Shady Records, στο κομμάτι «Madara» στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο ράπερ Eminem σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη νέα του σχέση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όσον αφορά τον 50 Cent, ο ράπερ είναι έτοιμος να ενσαρκώσει τον χαρακτήρα Balrog στο reboot της ταινίας «Street Fighter». Η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Joe «Roman Reigns» Anoa’i, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Eric André και τον κωμικό Andrew Schulz, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Ο 50 Cent με κόκκινο καρό μπουφάν και καπέλο, χαμογελάει στο κοινό κατά τη διάρκεια συναυλίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανακοίνωση του 50 Cent, αν και έμμεση, τροφοδοτεί την ανυπομονησία για νέα μουσική από τον Eminem, έναν καλλιτέχνη που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία.

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50 Cent Eminem
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