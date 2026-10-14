«Assassins»: Η Scarlett Johansson φέρνει νέο reality στρατηγικής στην τηλεόραση

Η διάσημη ηθοποιός ετοιμάζει νέο reality show με τίτλο «Assassins», όπου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξοντώσουν έναν στόχο

Με μια ματιά Η Scarlett Johansson θα είναι εκτελεστική παραγωγός του νέου reality show «Assassins» στο Peacock.

Το «Assassins» είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής όπου οι παίκτες κυνηγούν και κυνηγιούνται ταυτόχρονα.

Η σειρά εμπνέεται από ζωντανά παιχνίδια στρατηγικής και παρόμοιες τηλεοπτικές παραγωγές.

Η Johansson εντάσσεται σε μια τάση A-list σταρ που επενδύουν στην παραγωγή reality shows. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Scarlett Johansson, γνωστή για τους εμβληματικούς ρόλους της, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα της στην τηλεοπτική παραγωγή, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση παραγωγής για 1 νέο reality show με τίτλο «Assassins», το οποίο πρόκειται να προβληθεί στο συνδρομητικό κανάλι Peacock. Η σειρά, όπως ανακοινώθηκε, θα εστιάζει σε ένα παιχνίδι στρατηγικής και πονηριάς, εμπνευσμένο από παρόμοιες ζωντανές δραστηριότητες που διεξάγονται παγκοσμίως.

Η κεντρική ιδέα του «Assassins» περιστρέφεται γύρω από μια ομάδα παικτών, όπου ο καθένας τους, από την πρώτη στιγμή της εισόδου του στο παιχνίδι, αναλαμβάνει να εξοντώσει έναν συγκεκριμένο στόχο. Ο αγώνας αυτός, ωστόσο, δεν είναι μονόπλευρος. Κάθε κυνηγός είναι ταυτόχρονα και θήραμα, γεγονός που δημιουργεί ένα κλίμα διαρκούς αβεβαιότητας και κινδύνου για όλους τους συμμετέχοντες. Με την παρουσία μεταβαλλόμενων συμμαχιών και την τέχνη της εξαπάτησης να παίζουν καθοριστικό ρόλο, μόνο ο παίκτης που θα επιδείξει τη μεγαλύτερη υπολογιστική ικανότητα και στρατηγική ευφυΐα θα καταφέρει να επιβιώσει και να διεκδικήσει την τελική νίκη.

Διάβασε επίσης: Τα Όσκαρ… μετακομίζουν – Η ιστορική αποχώρηση από το Dolby Theatre

Η παραγωγή του «Assassins» γίνεται από την B17 Entertainment, εταιρεία που ανήκει στην Sony, με τους ιδρυτές της, Brien Meagher και Rhett Bachner, να συν-εκτελούν χρέη παραγωγού μαζί με την Scarlett Johansson. Η περιγραφή του παιχνιδιού παραπέμπει σε μια εκδοχή του κλασικού παιχνιδιού «tag», το οποίο έχει γνωρίσει και τηλεοπτικές μεταφορές, όπως το «The Ultimate Tag» που προβλήθηκε στο Fox το 2020.

Το «Assassins» εντάσσεται στη σύγχρονη τάση των reality competition σειρών που βασίζονται σε πραγματικά παιχνίδια. Μια άλλη επιτυχημένη σειρά του Peacock, το «The Traitors», η οποία είναι χαλαρά βασισμένη στο παιχνίδι «Μαφία», αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του είδους. Το Peacock μάλιστα ετοιμάζει και την έκτη σεζόν της celebrity εκδοχής του, ενώ το NBC προβάλλει αυτή την περίοδο το «The Traitors: New Blood».

Η ιδέα των παικτών που κυνηγιούνται δεν είναι πρωτόγνωρη στην τηλεόραση. Στο παρελθόν, το CBS είχε προβάλει τη σειρά «Hunted», βασισμένη σε βρετανικό format, για μία σεζόν το 2017, ενώ το «The Runner», μια παραγωγή των Pilgrim Media Group, Matt Damon και Ben Affleck, είχε κυκλοφορήσει το 2016.

Η συμμετοχή της Scarlett Johansson ως εκτελεστικής παραγωγού στο «Assassins» την καθιστά μέλος μιας αυξανόμενης λίστας A-list σταρ που επενδύουν στην παραγωγή reality shows, όπως ο Brad Pitt, ο οποίος είναι εκτελεστικός παραγωγός του «Lego Masters» στο Fox. Η B17 Entertainment, από την πλευρά της, βρίσκεται πίσω από επιτυχημένες παραγωγές όπως το «Extracted» του Fox, το «The Final Straw» του ABC και το «Thanks A Million» του Roku.

Η ενασχόληση της Scarlett Johansson με αυτό το είδος τηλεοπτικού προγράμματος, πέρα από τις ηθοποιικές της εμφανίσεις, όπως αυτή στο «Black Widow», δείχνει την ευρύτητα των ενδιαφερόντων της στον χώρο της ψυχαγωγίας. Η ίδια έχει δείξει το ενδιαφέρον της και πίσω από τις κάμερες, με συμμετοχή σε ταινίες όπως το «The Nanny Diaries», το οποίο έγινε σειρά στο Netflix, και την πρώτη της σκηνοθετική προσπάθεια που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς η Scarlett Johansson ενεπλάκη στο συγκεκριμένο project, η ανακοίνωση του «Assassins» αναμένεται με ενδιαφέρον από το κοινό, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι στρατηγικής, ίντριγκας και αγωνίας.Διάβασε επίσης: