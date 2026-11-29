Η νέα rom-com ταινία «Otherwise Engaged» με τις Halle Berry και Zoë Kravitz έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα με 1 πρωτότυπο story

Με μια ματιά Νέα ρομαντική κομεντί με τίτλο «Otherwise Engaged» με πρωταγωνιστές Halle Berry και Zoë Kravitz.

Η ταινία διαδραματίζεται γύρω από έναν γάμο που ανατρέπεται από απρόσμενα ειδύλλια.

Ο πατέρας του γαμπρού (Colin Firth) ερωτεύεται τη μητέρα της νύφης (Halle Berry).

Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Μάρτιο του 2027 στη Νέα Υόρκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα ρομαντική κομεντί ετοιμάζεται να φέρει τα πάνω κάτω στις οικογενειακές σχέσεις και, με ένα τέτοιο καστ, δύσκολα περνά απαρατήρητη. Το «Otherwise Engaged» συγκεντρώνει τους Halle Berry, Colin Firth, Zoë Kravitz και Jack Whitehall σε μια ιστορία που ξεκινά με έναν γάμο και καταλήγει σε ένα love story που κανείς δεν είχε υπολογίσει. Αν αγαπάς τις rom-coms που έχουν χιούμορ, ανατροπές και λίγο… οικογενειακό χάος, αυτή η ταινία μπαίνει ήδη στη watchlist.

Στην πραγματικότητα, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας βρίσκεται ακριβώς στην ανατροπή της ιστορίας. Ο Charlie και η Gabby είναι έτοιμοι να παντρευτούν και όλα δείχνουν πως οδεύουν προς το απόλυτο happy ending. Μόνο που η άφιξη του πατέρα του Charlie, ενός ισχυρού επιχειρηματία που μόλις έχει αποφυλακιστεί, αλλάζει εντελώς τις ισορροπίες και δημιουργεί μια κατάσταση που κανείς από τους δύο δεν θα μπορούσε να φανταστεί.

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Γιατί ο πατέρας του Charlie δεν θα περιοριστεί στο να φέρει αναστάτωση στην οικογένεια. Θα γνωρίσει τη μητέρα της Gabby και ανάμεσά τους θα αναπτυχθεί ένα απρόσμενο ειδύλλιο. Έτσι, ενώ τα δύο παιδιά ετοιμάζουν το wedding of their dreams, οι γονείς τους αποκτούν τη δική τους ερωτική ιστορία, με αποτέλεσμα ο πολυαναμενόμενος γάμος να απειλείται από ένα romance που ήρθε κυριολεκτικά από το πουθενά.

Στην ταινία, ο Jack Whitehall υποδύεται τον Charlie, ο οποίος ετοιμάζεται να παντρευτεί τη Gabby, τον ρόλο της οποίας αναλαμβάνει η Zoë Kravitz. Όλα μοιάζουν να είναι υπό έλεγχο μέχρι τη στιγμή που ο πατέρας του Charlie επιστρέφει στη ζωή του.

Ο χαρακτήρας του Colin Firth είναι ένας μεγιστάνας που έχει μόλις ολοκληρώσει την ποινή του και η παρουσία του είναι αρκετή για να αναστατώσει την προετοιμασία του γάμου. Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, έρχεται όταν γνωρίζει τη δυναμική μητέρα της Gabby, την οποία υποδύεται η Halle Berry.

Οι δυο τους αναπτύσσουν μια σχέση που κανείς δεν περίμενε και ξαφνικά οι οικογενειακές ισορροπίες αλλάζουν. Ο γάμος του Charlie και της Gabby, λοιπόν, αποκτά έναν εντελώς διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, αφού το μεγαλύτερο «εμπόδιο» δεν είναι κάποια πρώην σχέση, μια παρεξήγηση ή ένα μυστικό του ζευγαριού, αλλά… οι ίδιοι τους οι γονείς.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την ταινία

Το «Otherwise Engaged» σκηνοθετεί η Suzanne Farwell, η οποία έχει σημαντική εμπειρία στον χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής και έχει συνεργαστεί για χρόνια με τη Nancy Meyers, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα στις ρομαντικές κομεντί.

Το σενάριο υπογράφουν η Suzanne Farwell και ο Gabriel Mizrahi, ενώ η παραγωγή πραγματοποιείται από τις Susan Cartsonis και Suzanne Farwell για τη Resonate Entertainment, μαζί με τη Laura Rister για την Esme Grace Pictures.

Τις διεθνείς πωλήσεις έχει αναλάβει η Mister Smith Entertainment, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει την ταινία στο επερχόμενο Toronto International Film Festival, δίνοντας από νωρίς το στίγμα για το ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από τη νέα παραγωγή.

Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα;

Οι κάμερες αναμένεται να αρχίσουν να γράφουν τον Μάρτιο του 2027, με τη New York να αποτελεί το βασικό σκηνικό για την ταινία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας, όμως το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο, κυρίως χάρη στον συνδυασμό του cast και της αρκετά διαφορετικής ιστορίας.

Το «Otherwise Engaged» φαίνεται πως θέλει να παίξει με όλα εκείνα τα στοιχεία που αγαπάμε στις ρομαντικές κομεντί, αλλά να τα γυρίσει λίγο ανάποδα. Εδώ δεν είναι μόνο οι μελλόνυμφοι που έχουν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Είναι και οι γονείς τους που αποφασίζουν, λίγο πριν από τον γάμο, να ακολουθήσουν τη δική τους καρδιά.

Και αν υπάρχει κάτι που μας έχει ήδη κερδίσει, είναι ακριβώς αυτή η ιδέα: ένα ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί, ενώ οι γονείς του ερωτεύονται. Wedding chaos, unexpected romance και ένα all-star cast; Ναι, το «Otherwise Engaged» μόλις μπήκε στη λίστα με τις rom-coms που θέλουμε να δούμε.

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