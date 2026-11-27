Ο ηθοποιός αναλαμβάνει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο και αποκαλύπτει γιατί δυσκολευόταν να αφήσει τον χαρακτήρα πίσω του μετά τα γυρίσματα

Με μια ματιά Ο John Travolta υποδύεται τον Johnny Roselli, φερόμενο ως δολοφόνο του JFK, σε νέα ταινία.

Η ταινία "November 1963" εξερευνά τον ρόλο του οργανωμένου εγκλήματος στην δολοφονία.

Ο Travolta περιγράφει την ερμηνεία του ως "άψυχη" και "διάβολος", αντίθετη με την ουσία του.

Ο σκηνοθέτης Roland Joffé εστιάζει στο χάος και τη συγκάλυψη, όχι σε συνωμοσία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο John Travolta είναι ένας ηθοποιός που σπάνια νιώθει απόλυτη σύνδεση με τους χαρακτήρες που υποδύεται, αλλά αναγνωρίζει την ικανοποίηση που προκύπτει από την επιτυχημένη εκτέλεσή τους. «Δεν χρειάζεται να ταυτίζεσαι ή να απολαμβάνεις να είσαι κάποιος άλλος,» δηλώνει ο John Travolta, «αρκεί να είσαι εξαιρετικός στο να τον ενσαρκώνεις.» Ωστόσο, στην τελευταία του ταινία, «November 1963», ο ηθοποιός αντιμετώπισε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας του, υποδυόμενος τον Johnny Roselli, έναν φερόμενο ως δολοφόνο του JFK.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Roland Joffé, έκανε την διεθνή της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο, με τον John Travolta να ενσαρκώνει έναν πραγματικό χαρακτήρα με σύνθετο παρελθόν. Ο Johnny Roselli, γνωστός για τις διασυνδέσεις του στον υπόκοσμο και τη showbiz, είχε μία καριέρα που εκτεινόταν από το Χόλιγουντ ως το Λας Βέγκας, με φήμες για εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες.

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«Ήταν ένας παράξενος συνδυασμός,» περιγράφει ο John Travolta. «Ήταν ο άνθρωπος που ζήτησε από τον Sinatra να συνδέσει τον Kennedy με τη μαφία, που έφερε τον Kennedy σε επαφή με τη Marilyn Monroe. Ήταν ένα είδος εικονιδίου του Χόλιγουντ, αλλά είχε και αυτή τη σκοτεινή πλευρά του εκτελεστή. Έχω ασχοληθεί με σκοτεινά θέματα στο παρελθόν, αλλά αυτό ήταν πραγματικό. Συνέβη όντως, και εκεί βρίσκεται η διαφορά».

Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από το «November 1963»

Η ταινία «November 1963» εξερευνά περαιτέρω τον ρόλο του Johnny Roselli, φανταζόμενη τον ως έναν από τους κύριους εκτελεστές που βρίσκονταν στον Grassy Knoll, άμεσα υπεύθυνος για τη δολοφονία που σημάδεψε τη ζωή ενός εννιάχρονου αγοριού στο Englewood του New Jersey, και που ακόμα στοιχειώνει τον ηθοποιό. «Ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα του αιώνα,» αναφέρει ο John Travolta, επιστρέφοντας νοερά στην δευτέρα δημοτικού. «Η ανακοίνωση ότι ο Πρόεδρος είχε πυροβοληθεί έγινε στις 11 π.μ. Eastern Standard Time, και τρεις ώρες αργότερα, στις 2 μ.μ., επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Όλοι πήγαμε σπίτι μας, και θυμάμαι μόνο να είμαι με τον πατέρα μου, κολλημένος στην τηλεόραση, καθισμένος στα γόνατά του, προσπαθώντας να βγάλω νόημα από όλο αυτό».

Αυτό το βάρος ο John Travolta το μετέφερε και στο πλατό, όπου του ζητήθηκε «να παίξει έναν πολύ κακό άνθρωπο με στιγμές ανθρωπιάς». «Οι ηθοποιοί υποφέραμε όλοι, γιατί όλοι όσοι προσληφθήκαμε ήταν πολύ αξιοπρεπείς άνθρωποι, και έπρεπε όλοι να παίξουμε, σε κάποιο βαθμό, ανθρώπους που δεν ήταν» εξηγεί. «Έτσι, ήταν πιο δύσκολο να γυρνάμε σπίτι κάθε βράδυ. Χρειαζόταν ένα ποτήρι κρασί και ένα ωραίο δείπνο για να βγούμε από τη ζώνη».

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Η αναγνώριση του εαυτού του ως «διάβολος»

Η αίσθηση αυτή επέστρεψε με όλη της τη δύναμη όταν ο John Travolta παρακολούθησε τελικά την ολοκληρωμένη του ερμηνεία στην πρεμιέρα του Τορίνο, προκαλώντας μια εμπειρία εκτός σώματος. «Σκέφτηκα, “Ουάου, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι εγώ αυτός”», λέει. «Δεν έχω δει ποτέ τον εαυτό μου να χάνει την ψυχή του σε μια ταινία, και εδώ ήμουν άψυχος. Ήμουν πολύ περήφανος που μπόρεσα να το απεικονίσω, γιατί είναι αντίθετο με την ουσία μου. Όταν το είδα στην οθόνη, είπα, “Ω Θεέ μου, αυτός είναι ο διάβολος”».

Η ταινία, γραμμένη και παραγόμενη από μέλη της οικογένειας του Sam Giancana, ενός διαβόητου αρχηγού του Chicago Outfit, αναδεικνύει τον ρόλο του οργανωμένου εγκλήματος του Σικάγο στην πλοκή της δολοφονίας, αφήνοντας την εμπλοκή της CIA και της κυβέρνησης για πιθανή συνέχεια. «Αυτή δεν είναι ιστορία, είναι για ανθρώπους,» δηλώνει ο John Travolta. «Θα υπάρξουν πολλά περισσότερα να ειπωθούν, αλλά δεν μπορείς να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα».

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Ο σκηνοθέτης Roland Joffé, ο οποίος μεταφράζει την αινιγματική ιστορία σε μια σύνθεση με στραβές γωνίες και παραμορφωμένες αντανακλάσεις, σχολίασε: «Έτσι μας έρχεται η ιστορία. Θα έλεγα ότι αυτή η ιστορία είναι πιθανότατα 90% αληθινή, στον βαθμό που κανείς δεν θα μάθει ποτέ τι συνέβη πραγματικά. Αυτό που είναι πιο σημαντικό για μένα είναι αν είναι πιστευτό. Και έχει αλλάξει αυτή η νοοτροπία; Η συναλλακτική νοοτροπία, η νοοτροπία της μαφίας, η ιδέα ότι η δύναμη είναι το μόνο που μετράει και η πίστη πρέπει να αγοράζεται με το όπλο. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν εξαφανίζεται. Μεταλλάσσεται. Μπορεί να γίνει ένα πολιτικό κόμμα. Μπορεί να γίνει ο τρόπος που λειτουργεί η επιχείρηση».

Σε μια χαρακτηριστική αναθεώρηση, η ταινία παρουσιάζει τον αστυνομικό του Ντάλας J.D. Tippit, του οποίου ο φόνος αποδόθηκε στον Lee Harvey Oswald, ως βασικό συνωμότη. Ο Roland Joffé χρησιμοποιεί αυτή την ανατροπή για να θολώσει περαιτέρω τα νερά, απορρίπτοντας την ιδέα μιας καλοσχεδιασμένης πλοκής. «Απορρίπτω τη θεωρία της συνωμοσίας,» δηλώνει. «Αν ήταν συνωμοσία, θα το γνωρίζαμε μέχρι τώρα, και απολύτως δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που ήταν, ήταν συγκάλυψη, και η συγκάλυψη είναι πολύ διαφορετική. Η συγκάλυψη είναι διακριτική. Συμβαίνει στις σκιές. Είναι ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια γνώριμη ματιά. Είναι να βάλεις ένα όπλο στο σωστό μέρος.»

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Η διάκριση, υποστηρίζει, είναι ότι δεν απαιτείται κανένα μεγάλο σχέδιο. Η CIA και το οργανωμένο έγκλημα είχαν ήδη συνεργαστεί σε σχέδια για τη δολοφονία του Fidel Castro, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι κάποιος έπρεπε να συστήσει μια επιτροπή για να σχεδιάσει τη δολοφονία του Kennedy. «Δεν είναι για τον έλεγχο,» λέει ο Roland Joffé. «Είναι για το γεγονός ότι η ζωή είναι χαοτική, και η δολοφονία του Προέδρου προκύπτει από αυτό. Κάναμε μια ταινία για το χάος».

Ο John Travolta έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στον κινηματογράφο, από εμβληματικούς ρόλους όπως στο «Saturday Night Fever» και το «Grease» μέχρι πιο πρόσφατες εμφανίσεις που δείχνουν την ευελιξία του. Η συμμετοχή του σε ένα τόσο σκοτεινό και ιστορικό θέμα όπως η δολοφονία του JFK, μέσα από τον ρόλο του Johnny Roselli, αποτελεί μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να βυθίζεται σε χαρακτήρες που αγγίζουν τα όρια της ηθικής.

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