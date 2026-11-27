Σταθερά στην πρώτη θέση «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ» με τον Johnny Depp, παρά τον έντονο ανταγωνισμό της εβδομάδας

Με μια ματιά «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ» παραμένουν στην κορυφή του ελληνικού box office για δεύτερη εβδομάδα.

Το «The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού» έκανε ντεμπούτο στη δεύτερη θέση, χωρίς να απειλήσει την πρωτιά.

Το ντοκιμαντέρ «Μπορείς να δεις τα πάντα» σημείωσε εντυπωσιακό άνοιγμα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση.

Το «I Play Rocky» είχε χαμηλότερη από την αναμενόμενη υποδοχή, παρά τη ευρεία διανομή του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινούνται οι ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, με «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ» και τον Johnny Depp να κρατούν γερά τα σκήπτρα του ελληνικού box office για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, αποκρούοντας την επίθεση της νέας ταινίας «Hunger Games».

Κατά το τετραήμερο 19 έως 22 Νοεμβρίου, η χριστουγεννιάτικη παραγωγή έκοψε 26.705 εισιτήρια σε 118 αίθουσες πανελλαδικά, ανεβάζοντας το συνολικό της άθροισμα στις 86.976 εισόδους έως και τις 25 Νοεμβρίου.

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Στη δεύτερη θέση της κατάταξης έκανε ντεμπούτο το «The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού», συγκεντρώνοντας 20.294 θεατές σε 69 αίθουσες (35.283 συνολικά). Η νέα προσθήκη στο δημοφιλές franchise κινήθηκε σε ανάλογα επίπεδα με το προηγούμενο φιλμ της σειράς προ τριετίας, δίνοντας μια συγκρατημένη ανάσα στα ταμεία, χωρίς ωστόσο να απειλήσει την πρωτιά του Σκρουτζ.

Η θετική έκπληξη του ντοκιμαντέρ και η χλιαρή υποδοχή του «I Play Rocky»

Σταθερή δυναμική διατηρεί το «Wild Horse Nine» του Martin McDonagh, που παρέμεινε στην τρίτη θέση με 13.262 εισιτήρια σε 59 αίθουσες, ξεπερνώντας συνολικά τα 71.600 εισιτήρια.

Την ευχάριστη έκπληξη της εβδομάδας αποτέλεσε το τρίωρο ντοκιμαντέρ «Μπορείς να δεις τα πάντα», το οποίο πραγματοποίησε εντυπωσιακό άνοιγμα στην τέταρτη θέση, προσελκύοντας 10.043 θεατές σε 47 αίθουσες (14.808 συνολικά).

Στον αντίποδα, κάτω του αναμενομένου κινήθηκε το «I Play Rocky», η ταινία που φωτίζει το παρασκήνιο της δημιουργίας του θρυλικού «Rocky» και την πορεία του Sylvester Stallone. Παρά το ευρύ κύκλωμα διανομής σε 78 αίθουσες, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση με μόλις 6.495 εισιτήρια (9.212 συνολικά).

Αναλυτικά το Top 10 του ελληνικού Box Office (19 – 22 Νοεμβρίου)

«Τα Κάλαντα του Σκρουτζ»: 26.705 εισιτήρια (118 αίθουσες) – Σύνολο: 86.976 (έως 25/11)

«The Hunger Games: Η Ανατολή του Θερισμού»: 20.294 εισιτήρια (69 αίθουσες) – Σύνολο: 35.283

«Wild Horse Nine»: 13.262 εισιτήρια (59 αίθουσες) – Σύνολο: 71.658

«Μπορείς να Δεις τα Πάντα»: 10.043 εισιτήρια (47 αίθουσες) – Σύνολο: 14.808

«I Play Rocky»: 6.495 εισιτήρια (78 αίθουσες) – Σύνολο: 9.212

«Ένας Γάτος με Καπέλο»: 5.994 εισιτήρια (70 αίθουσες) – Σύνολο: 27.677

«Ο Πλανήτης των Κρυστάλλων»: 2.219 εισιτήρια (45 αίθουσες) – Σύνολο: 2.392

«Minions και Τέρατα»: 1.282 εισιτήρια (19 αίθουσες) – Σύνολο: 244.672

«Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα»: 946 εισιτήρια (14 αίθουσες) – Σύνολο: 7.664

«Το Ημερολόγιο της Βέριτι»: 792 εισιτήρια (7 αίθουσες) – Σύνολο: 110.563

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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