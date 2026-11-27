Ο ρόλος της συγγραφέως Lucy Foley στην εκτελεστική παραγωγή, η σύμπραξη των Parodos Productions και Something Happy Productions και τα επόμενα βήματα της Lily James

Με μια ματιά Η Lily James θα πρωταγωνιστήσει και θα παράγει το θρίλερ "The Hunting Party".

Η ταινία βασίζεται στο best seller μυθιστόρημα της Lucy Foley με τον ίδιο τίτλο.

Η ιστορία αφορά φίλους από την Oxford που παγιδεύονται σε απομονωμένο καταφύγιο και ένας δολοφονείται.

Η ταινία δεν σχετίζεται με την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του NBC. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς τα κλειστοφοβικά θρίλερ μυστηρίου όπου μια φαινομενικά δεμένη παρέα βρίσκεται αποκλεισμένη κάπου μακριά από τον πολιτισμό και τα μυστικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια ένα προς ένα, τότε η νέα κινηματογραφική κίνηση της Lily James μπαίνει κατευθείαν στη λίστα σου. Η Βρετανίδα ηθοποιός ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει και να αναλάβει την παραγωγή στην κινηματογραφική μεταφορά του best seller μυθιστορήματος «The Hunting Party» της Lucy Foley, για λογαριασμό της Universal Pictures.

Η ιστορία ακολουθεί μια ομάδα παλιών φίλων από την Oxford, των οποίων το γιορτινό reunion σε ένα απομονωμένο κυνηγετικό καταφύγιο παίρνει θανάσιμη τροπή όταν μια σφοδρή χιονοθύελλα τους αφήνει αποκλεισμένους στα χιόνια και ένας από αυτούς βρίσκεται δολοφονημένος. Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2018 και κατέκτησε τις λίστες των Sunday Times και New York Times, καθιέρωσε τη Lucy Foley ως μία από τις πιο δυνατές φωνές στα εμπορικά θρίλερ.

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Για να ξέρεις ποιοι βρίσκονται πίσω από το νέο project, ποια είναι η διαφορά του από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του NBC και ποια άλλα βήματα ετοιμάζει η Lily James, συγκεντρώσαμε όλα όσα έγιναν γνωστά. Δες αναλυτικά όσα αφορούν το «The Hunting Party».

Η ομάδα παραγωγής και η συμμετοχή της Lucy Foley

Η Lily James αναλαμβάνει χρέη παραγωγού με τη Gala Gordon να συμμετέχει ως συμπαραγωγός εκ μέρους της Parodos Productions. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης η Molly Sims και η Gaby McCormick για την εταιρεία Something Happy Productions, ενώ η ίδια η συγγραφέας Lucy Foley θα έχει ρόλο executive producer. Την επίβλεψη του έργου εκ μέρους του στούντιο έχει η Christine Sun, Director of Production Development της Universal Pictures, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί σεναριογράφος.

Η επιτυχία του βιβλίου και η διευκρίνιση για τον τίτλο

Το «The Hunting Party» υπήρξε υποψήφιο για Crime & Thriller Book of the Year στα British Book Awards, ενώ η Lucy Foley έχει ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Αξίζει να σημειώσεις πως η ταινία δεν σχετίζεται με τη σειρά του NBC με τον ίδιο τίτλο που δημιούργησε ο J.J. Bailey και προβλήθηκε για δύο σεζόν το 2025 και το 2026.

https://www.instagram.com/lilyjamesofficial/

Τα πρόσφατα και επόμενα σχέδια της Lily James

Πρόσφατα είδες τη Lily James στο «Swiped», εμπνευσμένο από την ιδρύτρια του Bumble Whitney Wolfe Herd, το οποίο επίσης παρήγαγε μέσω της Parodos Pictures, αλλά και στο «Relay» του David Mackenzie που έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival από την Bleecker Street. Στα επόμενα βήματά της περιλαμβάνονται το ψυχολογικό δράμα «The Liberation» του Guy Nattiv τον Ιανουάριο του 2027, το «Bad Lieutenant: Tokyo» των Neon και Takashi Miike, το «Subversion» των Amazon MGM Studios και το reboot του «Cliffhanger» με την Gala Gordon.

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