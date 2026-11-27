Το «ΒΙΝΥΛΙΟ» με τον Αντώνη Κανάκη, τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

Με μια ματιά Η πρεμιέρα της εκπομπής «ΒΙΝΥΛΙΟ» είναι την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 23:20 στο MEGA.

Η πρώτη εκπομπή της σεζόν είναι αφιερωμένη στο MEGA και τη δεκαετία του ’90.

Η εκπομπή θα παρουσιάσει ψυχαγωγικές, ενημερωτικές, σατιρικές και αθλητικές εκπομπές του MEGA.

Το «ΒΙΝΥΛΙΟ» θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 23:20 στο MEGA. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το αγαπημένο τηλεοπτικό ραδιόφωνο της ελληνικής τηλεόρασης ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά τα μικρόφωνά του. Το «ΒΙΝΥΛΙΟ»: Με ένα νοσταλγικό αφιέρωμα για το MEGA η πρεμιέρα της σεζόν» κάνει πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 23:20, με μια ιδιαίτερη εκπομπή αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο MEGA.

Ο Αντώνης Κανάκης, έχοντας στο πλευρό του τους σταθερούς συνοδοιπόρους του, Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, γυρίζει τον χρόνο πίσω στη δεκαετία του ’90. Η πρώτη εκπομπή της χρονιάς εστιάζει στην εποχή που το MEGA έκανε τα παρθενικά του βήματα, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης στη χώρα μας.

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Μέσα από μια βαθιά νοσταλγική αναδρομή, η παρέα του «ΒΙΝΥΛΙΟΥ» ξεφυλλίζει το τηλεοπτικό άλμπουμ εκείνης της αξέχαστης δεκαετίας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις πρώτες ψυχαγωγικές, ενημερωτικές, σατιρικές και αθλητικές εκπομπές του σταθμού. Από τις εμβληματικές ελληνικές και ξένες σειρές μέχρι τα πρώτα τηλεπαιχνίδια, τα φαντασμαγορικά shows, τα πρόσωπα και τις ατάκες που έγραψαν τη δική τους ιστορία, μια ολόκληρη εποχή ξαναζωντανεύει στη μικρή οθόνη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αντώνης Κανάκης στο trailer της πρεμιέρας, «το MEGA καλωσόρισε εμάς και εμείς θα καλωσορίσουμε το MEGA». Με αυτό το σύνθημα και με βασική αφετηρία τη μουσική, το πρώτο «χειροποίητο» ραδιόφωνο με εικόνα και ήχο προσκαλεί τους τηλεθεατές να γίνουν μέρος της ζωντανής, διαδραστικής του παρέας.

Το «ΒΙΝΥΛΙΟ» επανασυντονίζεται στο MEGA από την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου και θα κρατά συντροφιά στο κοινό κάθε Πέμπτη στις 23:20.

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