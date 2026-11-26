Η νέα σεζόν του Ράδιο Αρβύλα ξεκινά τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στο MEGA με νέα επεισόδια κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00

Με μια ματιά Οι «Ράδιο Αρβύλα» με τον Αντώνη Κανάκη επιστρέφουν στο MEGA για 20ή σεζόν.

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με προβολή Δευτέρα και Τρίτη.

Κυκλοφόρησαν 3 νέα, ξεκαρδιστικά τρέιλερ με αναφορές σε μυθολογία και κινηματογράφο.

Η εκπομπή συνεχίζει την πορεία της με αιχμηρό σχολιασμό και χιούμορ στην επικαιρότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παρέα του «Ράδιο Αρβύλα», με επικεφαλής τον Αντώνη Κανάκη, ετοιμάζεται να κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στην τηλεοπτική οθόνη. Η πρεμιέρα της 20ης σεζόν της εκπομπής έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 στο MEGA.

Για να σηματοδοτήσει την επιστροφή της, η ομάδα παρουσίασε 3 νέα, ξεκαρδιστικά τρέιλερ, τα οποία προβάλλονται ήδη στον αέρα του καναλιού. Τα βίντεο αυτά αντικατοπτρίζουν με τον πιο ευρηματικό τρόπο την ιδιαίτερη καυστική και σαρκαστική διάθεση που χαρακτηρίζει τους «Ράδιο Αρβύλα».

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Στα νέα διαφημιστικά σποτ, η ομάδα επιστρατεύει στοιχεία από την ελληνική μυθολογία αλλά και από την παγκόσμια κινηματογραφική κουλτούρα, δημιουργώντας 3 απολαυστικές σατιρικές αναπαραστάσεις. Στο ένα trailer, ο Αντώνης Κανάκης παρουσιάζεται ως ο Οδυσσέας, με τους συνεργάτες του να τον δένουν στο κατάρτι, προκειμένου να μην παρασυρθεί από τις Σειρήνες. Στο άλλο, η ομάδα υιοθετεί το στυλ του Neo από την ταινία «Matrix», προαναγγέλλοντας την επιστροφή τους με την ίδια γνώριμη, σατιρική ματιά στην επικαιρότητα, ενώ στο 3ο trailer η ομάδα εμφανίζεται ως James Bond.

Το «Ράδιο Αρβύλα», μια εκπομπή που έχει αφήσει το στίγμα της στην ελληνική τηλεόραση, συνεχίζει την πορεία της στο MEGA, πιστό στο ραντεβού του με τον αιχμηρό σχολιασμό της καθημερινότητας. Η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη, με την ιδιαίτερη προσέγγισή της, αναζητά την κωμική πλευρά ακόμα και των πιο δύσκολων καταστάσεων.

Η εκπομπή, που φέτος κλείνει την 20ή της σεζόν, έχει εξελιχθεί σημαντικά, προσαρμοζόμενη σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει ριζικά από την εποχή της πρώτης της εμφάνισης. Η ανακοίνωση της πρεμιέρας και η προβολή των νέων τρέιλερ προκαλούν ενθουσιασμό στους πιστούς τηλεθεατές, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία να απολαύσουν για άλλη μια φορά την αιχμηρή σάτιρα και το χιούμορ της αγαπημένης τους παρέας.

Η επιστροφή των «Ράδιο Αρβύλα» στο MEGA σηματοδοτεί την ανανέωση του τηλεοπτικού ραντεβού με την κριτική ματιά στην επικαιρότητα, μέσα από το μοναδικό πρίσμα της εκπομπής.

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