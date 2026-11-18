Ο τηλεοπτικός σταθμός του MEGA υποδέχεται τον Αντώνη Κανάκη, τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση για τα επόμενα 3 χρόνια

Με μια ματιά Το MEGA ανακοίνωσε συνεργασία με τον Αντώνη Κανάκη και την Tony Productions.

Τρεις αγαπημένες εκπομπές του Αντώνη Κανάκη μεταφέρονται στο MEGA.

Η συνεργασία έχει διάρκεια τριών ετών, με προοπτική επέκτασης.

Στο MEGA έρχονται οι εκπομπές "Ράδιο Αρβύλα", "Βινύλιο" και "Boomers". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MEGA ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Αντώνη Κανάκη και την Tony Productions, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή τριών αγαπημένων τηλεοπτικών projects σε νέα τηλεοπτική στέγη. Μετά από περισσότερες από 3 δεκαετίες στην τηλεόραση, ο Αντώνης Κανάκης συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής ψυχαγωγίας, έχοντας δημιουργήσει εκπομπές που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μικρή οθόνη.

Η σχέση του με το κοινό παραμένει ισχυρή, με το ιδιαίτερο χιούμορ, την καυστική σάτιρα και τον ξεχωριστό τρόπο σχολιασμού της επικαιρότητας να αποτελούν βασικά στοιχεία της τηλεοπτικής του ταυτότητας. Στο πλευρό του Αντώνη Κανάκη θα βρίσκονται, όπως πάντα, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης, αλλά και οι αγαπημένοι τηλεοπτικοί χαρακτήρες «Κωστάκης» και «Πασοκτζής», που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρέας και της σατιρικής της ταυτότητας.

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Η συνεργασία με το MEGA έχει διάρκεια τριών ετών, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την προσδοκία ότι αυτή θα συνεχιστεί για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τις εκπομπές της Tony Productions, οι οποίες έχουν αποκτήσει σταθερή θέση στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα και έχουν δημιουργήσει το δικό τους φανατικό κοινό.

Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA

«Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS.

Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.

Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.

Μείνετε συντονισμένοι!»

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