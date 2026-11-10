Διπλή αποχώρηση μετά τη γυμνή φωτογράφιση στο «GNTM 7»

Μάθε για τη διπλή αποχώρηση από το GNTM 7, τη Σταυρούλα και τον Χρύσανθο, και τις αντιδράσεις στη γυμνή φωτογράφιση

Με μια ματιά Η Σταυρούλα αποχώρησε οικειοθελώς από το GNTM 7, αρνούμενη να συμμετάσχει σε γυμνή φωτογράφιση.

Ο Χρύσανθος αποχώρησε από τον διαγωνισμό μετά την αξιολόγηση των φωτογραφιών του.

Η δοκιμασία περιλάμβανε γυμνή φωτογράφιση με θέμα τους μήνες του χρόνου και τις εποχές.

Ο Χρύσανθος άφησε αιχμές προς τη Σταυρούλα, κατηγορώντας την για έλλειψη σεβασμού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το GNTM 7 βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία που οδήγησε σε διπλή αποχώρηση. Η Σταυρούλα επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς, αρνούμενη να συμμετάσχει σε μια γυμνή φωτογράφιση, ενώ ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που δεν κατάφερε να κερδίσει την παραμονή του μετά την αξιολόγηση των φωτογραφιών του.

Η απόφαση της Σταυρούλας να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό προκάλεσε έκπληξη στους συμπαίκτες της, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή φαινόταν αφοσιωμένη στον στόχο της. Ωστόσο, η ίδια ήταν αποφασισμένη να τηρήσει τα προσωπικά της όρια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το ξέρω κι εγώ η ίδια ότι είναι κρίμα να φύγω, αλλά θα κάνω θεαματική έξοδο. Τουλάχιστον δεν έφυγα επειδή δεν είμαι καλή».

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Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Μπέττυ Μαγγίρα προσπάθησαν να την πείσουν, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από το concept της φωτογράφισης, αλλά η Σταυρούλα παρέμεινε σταθερή στην απόφασή της. Η Anastazja, από την άλλη πλευρά, δήλωσε ότι η απουσία της Σταυρούλας δεν θα επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητά της στο σπίτι, καθώς δεν είχαν αναπτύξει ιδιαίτερη οικειότητα.

Η δοκιμασία που οδήγησε σε αυτές τις εξελίξεις αφορούσε τη νέα beauty καμπάνια του GNTM 7. Οι 12 διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να φωτογραφηθούν χωρίς ρούχα, με έμφαση στα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και την εκφραστικότητά τους. Το concept, με τίτλο «New Year, New Me», ζητούσε από κάθε μοντέλο να εκπροσωπήσει έναν από τους δώδεκα μήνες του χρόνου.

Στην πρώτη φάση, οι παίκτες έπρεπε να καλύψουν στρατηγικά το σώμα τους με φυσικά στοιχεία που αντιστοιχούσαν στον μήνα τους, δίνοντας έμφαση στις πόζες και τις εκφράσεις. Στη δεύτερη φάση, οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν ανά εποχή, σε ομάδες τριών ατόμων, χρησιμοποιώντας τα σώματά τους για να δημιουργήσουν ενιαίες συνθέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της καμπάνιας, τρεις παίκτες βρέθηκαν σε δύσκολη θέση: ο Χρύσανθος, ο Χρήστος και η Καρολίνα. Η Καρολίνα ήταν η πρώτη που εξασφάλισε τη θέση της, αφήνοντας τον Χρύσανθο και τον Χρήστο να αναμετρηθούν για την παραμονή τους. Τελικά, ο Χρύσανθος ήταν εκείνος που αποχώρησε, αναγνωρίζοντας ότι οι τελευταίες του επιδόσεις δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο. «Το χρειαζόμουν αυτό το χαστούκι. Είχα κάνει μια μικρή κοιλιά στις δύο τελευταίες φωτογραφίσεις. Άναψε πάλι η σπίθα μου και τα λέμε στην 5άδα», δήλωσε.

Ο Χρύσανθος, φεύγοντας, άφησε σαφείς αιχμές προς τη Σταυρούλα, υποστηρίζοντας ότι την άκουσε να γελάει τη στιγμή που εκείνος αποχαιρετούσε το παιχνίδι. «Άκουσα ένα γέλιο δυνατό και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν η φίλη μας η Σταυρούλα η Χαλκιά. Ο καθένας όπως στρώνει κοιμάται. Είναι πιο ωραίο να μιλάς με τον χαρακτήρα σου και με τις πράξεις σου παρά με τα λόγια σου, γιατί όταν η εξωτερική εμφάνιση δεν συνάδει με τον κόσμο που έχεις μέσα σου είναι πολύ άσχημο. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός!», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Ακύλλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη της τελικής δεκάδας, τονίζοντας ότι «τώρα ξεκινάει το πραγματικό GNTM».

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