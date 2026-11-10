Light & Άννα Θεοδωρίδη: Δες τις εικόνες από το Halloween party για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους

Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους με ένα εντυπωσιακό Halloween πάρτι εμπνευσμένο από την Οικογένεια Άνταμς

Με μια ματιά Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη διοργάνωσαν Halloween πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους.

Η γιορτή είχε σκοτεινή αισθητική, με αναφορές στην «Οικογένεια Άνταμς».

Η Άννα Θεοδωρίδη ντύθηκε Μορτίσια, ενώ ο Light επέλεξε total black εμφάνιση.

Οι φωτογραφίες της γιορτής δημοσιεύτηκαν στο Instagram της Άννας Θεοδωρίδη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα πάρτι γενεθλίων που σίγουρα δεν έμοιαζε με τα συνηθισμένα παιδικά γιορτινά σκηνικά διοργάνωσαν ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη για τον γιο τους, ο οποίος έκλεισε τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Το ζευγάρι επέλεξε να γιορτάσει αυτή την ξεχωριστή στιγμή με ένα πρωτότυπο Halloween πάρτι, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα κλασικά παιδικά θέματα και υιοθετώντας μια πιο σκοτεινή, αλλά άκρως εντυπωσιακή αισθητική. Με μαύρες εμφανίσεις, αναφορές στην αγαπημένη «Οικογένεια Άνταμς» και μια ατμόσφαιρα γεμάτη spooky διάθεση, οι δύο γονείς φρόντισαν ώστε τα πρώτα γενέθλια του μικρού τους να έχουν το δικό τους ξεχωριστό στιλ.

Την πρώτη γεύση από τη γιορτή πήρες μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Άννα Θεοδωρίδη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μάλιστα, η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με μια φράση που περιέγραφε απόλυτα το concept της βραδιάς: «Το πρώτο spooky πάρτι γενεθλίων του μωρού μας».

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Αντί για τα συνηθισμένα χρώματα και τις κλασικές διακοσμητικές επιλογές που συναντάς σε ένα πρώτο παιδικό πάρτι γενεθλίων, ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη επέλεξαν να κινηθούν σε εντελώς διαφορετικό ύφος. Το Halloween αποτέλεσε την κεντρική έμπνευση της γιορτής, με το ζευγάρι να δημιουργεί ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε μια μικρή κινηματογραφική ιστορία.

Φυσικά, από μια τέτοια θεματική γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι αντίστοιχες εμφανίσεις. Οι δύο γονείς μπήκαν απόλυτα στο κλίμα, επιλέγοντας outfits που ταίριαζαν μεταξύ τους και παρέπεμπαν στον κόσμο της «Οικογένειας Άνταμς».

Η Άννα Θεοδωρίδη έγινε η Μορτίσια και ο Light επέλεξε total black εμφάνιση

Το μεγαλύτερο fashion ενδιαφέρον συγκέντρωσε η εμφάνιση της Άννας Θεοδωρίδη, η οποία επέλεξε μια μακριά μαύρη τουαλέτα, εμπνευσμένη από τη θρυλική Μορτίσια Άνταμς. Με τη χαρακτηριστική σκοτεινή κομψότητα της ηρωίδας, η ίδια υιοθέτησε το κατάλληλο look για το Halloween πάρτι του γιου της.

Στο ίδιο στιλιστικό κλίμα κινήθηκε και ο Light, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα κομψό μαύρο κοστούμι, ολοκληρώνοντας το κοινό concept του ζευγαριού. Οι δύο τους έδειξαν πως είχαν φροντίσει ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια των εμφανίσεών τους, αποδεικνύοντας ότι το θέμα της γιορτής δεν περιορίστηκε μόνο στη διακόσμηση.

Τα πρώτα γενέθλια του γιου τους έγιναν, λοιπόν, αφορμή για μια γιορτή διαφορετική από τις συνηθισμένες, με τον Light και την Άννα Θεοδωρίδη να επιλέγουν να συνδυάσουν μια σημαντική οικογενειακή στιγμή με την αγάπη τους για τις ιδιαίτερες αισθητικές επιλογές.

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