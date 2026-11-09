Celeb World 09.11.2026

«Νιώθω τύψεις που λείπω από τα παιδιά μου»: Η προσωπική εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Αργυρού

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Ο τραγουδιστής μίλησε για τις ενοχές που αισθάνεται όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τον κρατούν μακριά από την οικογένειά του
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός νιώθει τύψεις που λείπει από τα μικρά του παιδιά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
  • Ο τραγουδιστής δυσκολεύεται συναισθηματικά με τη συχνή απουσία του από το σπίτι.
  • Όταν βρίσκεται στην Αθήνα, περνά ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του, κάνοντας αθλητικές δραστηριότητες με τον γιο του.
  • Η οικογένεια έχει γίνει πλέον πρωταρχικό μέλημα στις προτεραιότητες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πατρότητα έχει αλλάξει πολλά στην καθημερινότητα του Κωνσταντίνου Αργυρού, χαρίζοντάς του ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής του, αλλά και μια νέα πρόκληση που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστεί. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, με εμφανίσεις, ταξίδια και υποχρεώσεις που συχνά τον κρατούν μακριά από το σπίτι. Πίσω, όμως, από τη σκηνική του παρουσία και τις επαγγελματικές επιτυχίες, υπάρχει ένας μπαμπάς που θέλει να βρίσκεται όσο περισσότερο μπορεί δίπλα στα παιδιά του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός στην Κύπρο, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και την όμορφη φύση.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε με ειλικρίνεια για τις στιγμές που του κοστίζει η απουσία από την οικογένειά του, αλλά και για τις τύψεις που αισθάνεται όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να είναι κοντά στα δύο μικρά παιδιά του. Ο μεγάλος γιος του είναι μόλις δύο ετών, ενώ η μικρότερη κόρη του είναι τεσσάρων μηνών, με τον τραγουδιστή να προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη στιγμή μαζί τους. Και όταν βρίσκεται στην Αθήνα, φαίνεται πως δεν χάνει ευκαιρία να περνά ποιοτικό χρόνο με τον γιο του, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να τον ακολουθεί σε μια σειρά από αθλητικές δραστηριότητες!

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Κωνσταντίνος Αργυρός: «Κοστίζει» να λείπει από τα παιδιά του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έκρυψε πως η συχνή απουσία του από το σπίτι είναι κάτι που τον δυσκολεύει συναισθηματικά. Όπως ανέφερε στη συνέντευξή του, το απαιτητικό πρόγραμμα της δουλειάς του σημαίνει πως δεν μπορεί πάντα να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά του όσο θα ήθελε. Και αυτό είναι κάτι που, όπως παραδέχτηκε, του δημιουργεί αρκετές φορές τύψεις. Άλλωστε, όταν έχεις δύο τόσο μικρά παιδιά, κάθε στιγμή μαζί τους αποκτά ξεχωριστή σημασία. Ο γιος του είναι δύο ετών και η κόρη του μόλις τεσσάρων μηνών, ηλικίες στις οποίες κάθε μέρα φέρνει καινούργιες εικόνες, μικρές αλλαγές και στιγμές που ένας γονιός δεν θέλει να χάνει. Για τον τραγουδιστή, λοιπόν, το να βρίσκεται μακριά τους λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων δεν είναι απλώς ένα πρακτικό ζήτημα, αλλά κάτι που τον αγγίζει βαθιά.

Η αναφορά του αυτή αποκαλύπτει και μια πιο προσωπική πλευρά του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γιατί μπορεί να έχει συνηθίσει να ταξιδεύει, να εμφανίζεται μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους και να ανταποκρίνεται σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, όμως ο χρόνος με την οικογένειά του είναι κάτι που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Όταν βρίσκεται στην Αθήνα, ο χρόνος ανήκει στην οικογένειά του

Όταν, λοιπόν, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τού επιτρέπουν να παραμένει στην Αθήνα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φροντίζει να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στα παιδιά του. Ιδιαίτερα με τον μικρό του γιο, φαίνεται πως έχουν ήδη δημιουργήσει τις δικές τους αγαπημένες συνήθειες, με τον αθλητισμό να αποτελεί βασικό κομμάτι της κοινής τους καθημερινότητας. Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους δοκιμάζουν διάφορα αθλήματα, περνώντας χρόνο μαζί μέσα από το παιχνίδι και τη δραστηριότητα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, muay thai, τένις και padel βρίσκονται ανάμεσα στις επιλογές τους, με τον μικρό να έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με διαφορετικά αθλήματα από πολύ νωρίς.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μπροστά από το United Center, μετά τις ιστορικές sold out βραδιές στην Κωνσταντινούπολη.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Και αν αναρωτιέσαι πώς χωρούν τόσες δραστηριότητες στην καθημερινότητα ενός παιδιού μόλις δύο ετών, η ουσία βρίσκεται περισσότερο στον κοινό χρόνο παρά στις αθλητικές επιδόσεις. Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αυτές οι στιγμές φαίνεται πως είναι ένας όμορφος τρόπος να βρίσκεται κοντά στον γιο του, να παίζουν, να γελούν και να δημιουργούν αναμνήσεις.

Η Αλεξάνδρα Νίκα σε φωτογραφία από τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Η πατρότητα πάνω από όλα για τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η ζωή του Κωνσταντίνου Αργυρού έχει πλέον μια διαφορετική ισορροπία. Η μουσική εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις παραμένουν πολλές, όμως η οικογένειά του έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προτεραιότητές του. Η εξομολόγησή του για τις τύψεις που αισθάνεται όταν λείπει από τα παιδιά του είναι κάτι με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πολλοί γονείς που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εργασία και την οικογενειακή ζωή. Ακόμη κι όταν αγαπάς τη δουλειά σου και έχεις επιλέξει μια απαιτητική επαγγελματική διαδρομή, υπάρχουν στιγμές που θα ήθελες απλώς να είσαι στο σπίτι.

Η Αλεξάνδρα Νίκα σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Και ο τραγουδιστής φαίνεται πως προσπαθεί να αξιοποιεί στο έπακρο τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του. Από τις κοινές αθλητικές δραστηριότητες με τον δίχρονο γιο του μέχρι τις στιγμές με τη μόλις τεσσάρων μηνών κόρη του, η οικογένεια αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ζωής του. Γιατί, όσο γεμάτο κι αν είναι το πρόγραμμά του, οι στιγμές που περνά με τα παιδιά του είναι εκείνες που δεν θέλει να χάνει.

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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