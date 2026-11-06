Το Παρίσι φορά τα γιορτινά του με την Kate Blanchett – Η ξεχωριστή εμφάνιση στα Ηλύσια Πεδία

Στις 18 Νοεμβρίου η διάσημη ηθοποιός θα πατήσει το κουμπί της φωταγώγησης, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου

Με μια ματιά Η Kate Blanchett θα είναι η κεντρική φιγούρα στη χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι.

Η τελετή φωταγώγησης θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου, με την ηθοποιό να πατάει το κουμπί.

Η Blanchett εξέφρασε τη χαρά της για την πρόσκληση, τονίζοντας την αγάπη της για το Παρίσι και τον πολιτισμό του.

Τέσσερις ταινίες της ηθοποιού αναμένεται να κυκλοφορήσουν στη Γαλλία τους επόμενους 18 μήνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με άρωμα Hollywood και πρωταγωνίστρια την Kate Blanchett ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα το Παρίσι. Η διάσημη Αυστραλή ηθοποιός θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της φετινής χριστουγεννιάτικης φωταγώγησης των Ηλυσίων Πεδίων, στις 18 Νοεμβρίου, αναλαμβάνοντας να πατήσει το κουμπί που θα φωτίσει τη διάσημη λεωφόρο.

Η ίδια εξέφρασε τη χαρά και την τιμή της για την πρόσκληση, τονίζοντας πως η γαλλική πρωτεύουσα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, χάρη στη στενή σχέση της με την τέχνη, τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό.

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«Είμαι πολύ χαρούμενη και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που θα είμαι το κεντρικό πρόσωπο της χριστουγεννιάτικης φωταγώγησης των Ηλυσίων Πεδίων. Το Παρίσι είναι μια πόλη ιδιαίτερα αγαπητή σε μένα, όπου η τέχνη, ο κινηματογράφος και ο πολιτισμός κατέχουν μια μοναδική θέση. Είναι χαρά μου να συμμετέχω σε αυτή τη στιγμή μαγείας», ανέφερε η ηθοποιός.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής των Ηλυσίων Πεδίων, Μαρκ-Αντουάν Ζαμέ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της, αποκαλύπτοντας πως η ηθοποιός αποδέχθηκε την πρόσκληση με ιδιαίτερη κομψότητα και απλότητα.

«Μας είπε το “ναι” με τόση κομψότητα και απλότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αποτελεί χαρά και τιμή για την Επιτροπή να την υποδέχεται. Όπως σημείωσε, τέσσερις ταινίες της Kate Blanchett αναμένεται να κυκλοφορήσουν στη Γαλλία μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Έτσι, στις 18 Νοεμβρίου, τα Ηλύσια Πεδία θα φορέσουν τα γιορτινά τους, με τη διάσημη ηθοποιό να δίνει το έναυσμα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του Παρισιού.

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