Celeb World 06.11.2026

Το Παρίσι φορά τα γιορτινά του με την Kate Blanchett – Η ξεχωριστή εμφάνιση στα Ηλύσια Πεδία

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Στις 18 Νοεμβρίου η διάσημη ηθοποιός θα πατήσει το κουμπί της φωταγώγησης, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Kate Blanchett θα είναι η κεντρική φιγούρα στη χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι.
  • Η τελετή φωταγώγησης θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου, με την ηθοποιό να πατάει το κουμπί.
  • Η Blanchett εξέφρασε τη χαρά της για την πρόσκληση, τονίζοντας την αγάπη της για το Παρίσι και τον πολιτισμό του.
  • Τέσσερις ταινίες της ηθοποιού αναμένεται να κυκλοφορήσουν στη Γαλλία τους επόμενους 18 μήνες.
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Με άρωμα Hollywood και πρωταγωνίστρια την Kate Blanchett ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα το Παρίσι. Η διάσημη Αυστραλή ηθοποιός θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της φετινής χριστουγεννιάτικης φωταγώγησης των Ηλυσίων Πεδίων, στις 18 Νοεμβρίου, αναλαμβάνοντας να πατήσει το κουμπί που θα φωτίσει τη διάσημη λεωφόρο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ίδια εξέφρασε τη χαρά και την τιμή της για την πρόσκληση, τονίζοντας πως η γαλλική πρωτεύουσα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, χάρη στη στενή σχέση της με την τέχνη, τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό.

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«Είμαι πολύ χαρούμενη και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που θα είμαι το κεντρικό πρόσωπο της χριστουγεννιάτικης φωταγώγησης των Ηλυσίων Πεδίων. Το Παρίσι είναι μια πόλη ιδιαίτερα αγαπητή σε μένα, όπου η τέχνη, ο κινηματογράφος και ο πολιτισμός κατέχουν μια μοναδική θέση. Είναι χαρά μου να συμμετέχω σε αυτή τη στιγμή μαγείας», ανέφερε η ηθοποιός.

Πανοραμική άποψη του Παρισιού με τον Πύργο του Άιφελ και κτίρια, ιδανικό για vintage shopping.
Pexels

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής των Ηλυσίων Πεδίων, Μαρκ-Αντουάν Ζαμέ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή της, αποκαλύπτοντας πως η ηθοποιός αποδέχθηκε την πρόσκληση με ιδιαίτερη κομψότητα και απλότητα.

Η Cate Blanchett στο Φεστιβάλ Καννών για την ταινία «Les Bonnes» του Todd Haynes, χειροκροτώντας με γυαλιά ηλίου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μας είπε το “ναι” με τόση κομψότητα και απλότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αποτελεί χαρά και τιμή για την Επιτροπή να την υποδέχεται. Όπως σημείωσε, τέσσερις ταινίες της Kate Blanchett αναμένεται να κυκλοφορήσουν στη Γαλλία μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Pexels
Pexels

Έτσι, στις 18 Νοεμβρίου, τα Ηλύσια Πεδία θα φορέσουν τα γιορτινά τους, με τη διάσημη ηθοποιό να δίνει το έναυσμα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του Παρισιού.

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Kate Blanchett Παρίσι Χριστούγεννα
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