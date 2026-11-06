Η Rihanna ποζάρει με δαντελένια εσώρουχα και γίνεται το πιο «άτακτο» δώρο των γιορτών

Με μια ματιά Η Rihanna δημοσίευσε αποκαλυπτικές φωτογραφίες με εσώρουχα για την προώθηση της Savage X Fenty.

Φοράει κόκκινο δαντελένιο κορμάκι και κάλτσες, αναδεικνύοντας τις καμπύλες της.

Το μήνυμα «Όταν το να είσαι άτακτη σε κάνει δώρο!» υπογραμμίζει την παιχνιδιάρικη διάθεση.

Η καμπάνια γιορτάζει την ποικιλομορφία, την αυτοέκφραση και την απελευθέρωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna επέλεξε να προσφέρει ένα πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο στους εκατομμύρια θαυμαστές της στα social media, δημοσιεύοντας μια σειρά από αποκαλυπτικές φωτογραφίες. Στο πλαίσιο της προώθησης της δικής της εταιρείας εσωρούχων, Savage X Fenty, η 38χρονη καλλιτέχνιδα φόρεσε ένα εντυπωσιακό κόκκινο κορμάκι από floral δαντέλα, συνδυασμένο με κάλτσες που έφταναν μέχρι τους μηρούς.

Η Rihanna δεν άφησε τίποτα στη φαντασία, αναδεικνύοντας τις εντυπωσιακές της καμπύλες με μια σειρά από καρέ που θυμίζουν εορταστική, αλλά άκρως αισθησιακή, φωτογράφιση. Το μήνυμα που συνόδευε τις εικόνες ήταν εξίσου προκλητικό: «Όταν το να είσαι άτακτη σε κάνει δώρο!». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την παιχνιδιάρικη διάθεση της τραγουδίστριας, εστιάζοντας στη διασκέδαση και την αυτοπεποίθηση.

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Σύμφωνα με την εταιρεία της, Savage X Fenty, η οποία σχολίασε τις φωτογραφίες, «Το να βρίσκεσαι στη λίστα των φρόνιμων είναι υπερεκτιμημένο». Αυτό το σχόλιο ενισχύει περαιτέρω την ατμόσφαιρα της εκστρατείας, προβάλλοντας την ιδέα της απελευθέρωσης και της απόλαυσης, ειδικά κατά την περίοδο των εορτών.

Η Rihanna, γνωστή για την επιτυχημένη της πορεία τόσο στη μουσική όσο και στον χώρο της μόδας, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις δημιουργικές της επιλογές. Η Savage X Fenty έχει καθιερωθεί ως ένα brand που γιορτάζει την ποικιλομορφία και την αυτοέκφραση, και η τωρινή της καμπάνια με πρωταγωνίστρια την ίδια την Rihanna, αποτελεί μια σαφή απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας, προσφέροντας μια σέξι και αισιόδοξη νότα στην εορταστική περίοδο.

Δες τις φωτογραφίες από την νέα καμπάνια του «Savage x Fenty»:

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