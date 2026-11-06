Celeb World 06.11.2026

«Ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά»: Το μήνυμα της Μαριάντας Πιερίδη από το νοσοκομείο

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Η Μαριάντα Πιερίδη ανάρτησε φωτογραφία από το νοσοκομείο και μοιράστηκε 1 μήνυμα που προκάλεσε ερωτήματα στους διαδικτυακούς της φίλους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαριάντα Πιερίδη δημοσίευσε φωτογραφία από νοσοκομείο, προκαλώντας ερωτήματα.
  • Η τραγουδίστρια ανέφερε ξαφνική αλλαγή διάθεσης, ζητώντας θετικές σκέψεις.
  • Δεν διευκρίνισε τον λόγο νοσηλείας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άγχους ή εξάντλησης.
  • Οι διαδικτυακοί της φίλοι εξέφρασαν αγωνία και έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

1 προσωπικό στιγμιότυπο από το νοσοκομείο μοιράστηκε με τους ακολούθους της η Μαριάντα Πιερίδη, προκαλώντας αρκετά ερωτήματα για όσα συμβαίνουν στη ζωή της. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου μια φωτογραφία από το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα που άφησε να φανεί πως περνά μια περίοδο αβεβαιότητας. Χωρίς να εξηγεί τι ακριβώς την οδήγησε στο νοσοκομείο, αναφέρθηκε σε μια ξαφνική αλλαγή στη διάθεσή της και ζήτησε από τον κόσμο να της στείλει θετικές σκέψεις.

Η Μαριάντα Πιερίδη καθισμένη σε χαλί με λευκό t-shirt και τζιν παντελόνι.
https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/

Η ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, καθώς οι διαδικτυακοί της φίλοι προσπάθησαν να καταλάβουν τι μπορεί να έχει συμβεί. Η ίδια δεν θέλησε, τουλάχιστον προς το παρόν, να δώσει περισσότερες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστος ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε στο νοσοκομείο.

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Μέσα από τη λεζάντα της φωτογραφίας, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της για την κατάσταση που αντιμετωπίζει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για άγχος ή εξάντληση. «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος, η κούραση, κάτι άλλο; Θα δείξει… Μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πορτρέτο της Μαριάντας Πιερίδη με ξανθό καρέ μαλλί και λευκό t-shirt
https://www.instagram.com/mariada.s.pieridi/

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν συνοδεύτηκε από κάποια διευκρίνιση για το τι έχει προηγηθεί, ούτε από πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. Ωστόσο, η έκκλησή της για ευχές έκανε αρκετούς followers να εκφράσουν την αγωνία και το ενδιαφέρον τους.

Κάτω από την ανάρτησή της, οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της στείλουν την αγάπη τους, εκφράζοντας την ελπίδα να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό. Η φωτογραφία από το νοσοκομείο, σε συνδυασμό με τα λόγια της, ήταν αρκετά για να προκαλέσουν κύμα μηνυμάτων συμπαράστασης.

Μέχρι στιγμής, η Μαριάντα Πιερίδη δεν έχει εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον λόγο της επίσκεψής της στο νοσοκομείο. Έτσι, κάθε σύνδεση του περιστατικού με την κούραση ή το άγχος παραμένει απλώς ένα ενδεχόμενο που η ίδια ανέφερε στη λεζάντα της.

Η Μαριάντα Πιερίδη με εντυπωσιακή εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF, προκαλώντας συγκίνηση.
Η Μαριάντα Πιερίδη ποζάρει χαμογελαστή στο τηλεοπτικό πλατό.

Το μόνο που επέλεξε να μοιραστεί δημόσια είναι η ανάγκη της για θετική σκέψη και οι ευχές των ανθρώπων που την ακολουθούν. Οι θαυμαστές της, από την πλευρά τους, περιμένουν να μάθουν περισσότερα, ευχόμενοι όλα να εξελιχθούν ομαλά.

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ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΠΙΕΡΙΔΗ
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