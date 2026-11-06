Celeb World 06.11.2026

Louis Vuitton La Beauté: Η Dame Pat βάζει την υπογραφή της στη νέα holiday συλλογή μακιγιάζ

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Με έμπνευση από το εμβληματικό «Monogram Rouge» και τα 130 χρόνια του Monogram Canvas, η Dame Pat παρουσιάζει μια νέα συλλογή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Louis Vuitton La Beauté παρουσιάζει νέα holiday συλλογή μακιγιάζ με έμπνευση από το Monogram Canvas και την απόχρωση "Monogram Rouge".
  • Η Dame Pat, Creative Director of Cosmetics, επιμελείται τη δημιουργική κατεύθυνση της συλλογής.
  • Η συλλογή διαθέτει πολυτελείς, μπορντό μεταλλικές συσκευασίες εμπνευσμένες από την κεντρική απόχρωση.
  • Τα προϊόντα, όπως κραγιόν και παλέτα σκιών, τοποθετούνται στην κατηγορία της πολυτελούς ομορφιάς με υψηλές τιμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις πως οι γιορτινές συλλογές ομορφιάς περιορίζονται σε λαμπερές συσκευασίες και εντυπωσιακές αποχρώσεις, η Louis Vuitton La Beauté έρχεται να ανεβάσει τον πήχη με μια πρόταση που συνδυάζει την πολυτέλεια με την αισθητική της υψηλής μόδας. Η νέα holiday συλλογή του οίκου έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα, όχι μόνο για τα προϊόντα και τις ιδιαίτερες συσκευασίες της, αλλά και για το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργική της κατεύθυνση.

https://www.instagram.com/damepat/
https://www.instagram.com/damepat/

Η Dame Pat, Creative Director of Cosmetics της Louis Vuitton La Beauté, υποδέχεται την εορταστική περίοδο με μια capsule συλλογή εμπνευσμένη από δύο χαρακτηριστικά στοιχεία της ταυτότητας του γαλλικού οίκου: την εμβληματική απόχρωση κραγιόν «Monogram Rouge» και το Monogram Canvas, που φέτος συμπληρώνει 130 χρόνια ιστορίας. Η Dame Pat βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας κυκλοφορίας, καθώς μέσα από τη δημιουργική της ματιά η Louis Vuitton La Beauté μεταφέρει τη χαρακτηριστική αισθητική του brand στον κόσμο του γιορτινού μακιγιάζ.

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Η έμπνευση πίσω από τη νέα συλλογή της Louis Vuitton

Η νέα holiday capsule συλλογή δεν επιλέγει τυχαία τα στοιχεία που την εμπνέουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το «Monogram Rouge», η χαρακτηριστική απόχρωση κραγιόν της σειράς La Beauté, η οποία συναντά την ιστορία του Monogram Canvas. Το εμβληματικό μοτίβο του οίκου Louis Vuitton συμπληρώνει φέτος 130 χρόνια και η επέτειός του γίνεται μέρος της αισθητικής ταυτότητας της νέας κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που παντρεύει την κληρονομιά του οίκου με τη σύγχρονη πολυτέλεια, χωρίς να απομακρύνεται από τον κόσμο της ομορφιάς. Άλλωστε, όταν ένας οίκος με τόσο ισχυρή ταυτότητα στον χώρο της μόδας δημιουργεί μια συλλογή μακιγιάζ, ακόμη και οι λεπτομέρειες της συσκευασίας αποκτούν ξεχωριστή σημασία.

Μπορντό μεταλλικές συσκευασίες και τιμές που ξεχωρίζουν

Η πρώτη εντύπωση από τη νέα συλλογή έρχεται μέσα από τις συσκευασίες της. Τα προϊόντα φιλοξενούνται σε μπορντό θήκες από αλουμίνιο, μια επιλογή που συνδέεται άμεσα με την κεντρική απόχρωση «Monogram Rouge» και προσθέτει έναν ιδιαίτερα πολυτελή χαρακτήρα στην capsule κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, η συλλογή περιλαμβάνει κραγιόν με τιμή 170 δολάρια το καθένα, καθώς και μία παλέτα σκιών αξίας 260 δολαρίων. Οι τιμές επιβεβαιώνουν ότι η Louis Vuitton La Beauté τοποθετεί τη συγκεκριμένη κυκλοφορία στην κατηγορία της πολυτελούς ομορφιάς, απευθυνόμενη σε όσους αγαπούν τα premium προϊόντα μακιγιάζ και τη συλλεκτική αισθητική των συσκευασιών. Προς το παρόν, η ανάρτηση που παρουσίασε τη συλλογή δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις αποχρώσεις της παλέτας ή για το σύνολο των κραγιόν που περιλαμβάνονται στην capsule. Ωστόσο, η επιλογή του «Monogram Rouge» ως βασικής πηγής έμπνευσης και οι μπορντό μεταλλικές θήκες έχουν ήδη διαμορφώσει την εικόνα μιας ιδιαίτερα χαρακτηριστικής γιορτινής κυκλοφορίας.

Louis Vuitton
Louis Vuitton
Louis Vuitton
Louis Vuitton
Louis Vuitton
Louis Vuitton

Η Dame Pat στο τιμόνι της Louis Vuitton La Beauté

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο ρόλος της Dame Pat, η οποία ως Creative Director of Cosmetics της Louis Vuitton La Beauté βρίσκεται πίσω από τη δημιουργική κατεύθυνση της συλλογής. Η παρουσία της προσθέτει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στη νέα κυκλοφορία, καθώς η holiday πρόταση δεν παρουσιάζεται απλώς ως μια σειρά προϊόντων για τις γιορτές, αλλά ως μια δημιουργία που συνομιλεί με την ιστορία και την αισθητική του οίκου. Με αφορμή τα 130 χρόνια του Monogram Canvas, η Louis Vuitton αξιοποιεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της κληρονομιάς της και το μεταφέρει σε μια διαφορετική κατηγορία προϊόντων. Και κάπως έτσι, η νέα holiday συλλογή της La Beauté καταφέρνει να συνδέσει το μακιγιάζ με τη μόδα, την ιστορία και τη χαρακτηριστική πολυτέλεια του γαλλικού οίκου. Αν αγαπάς τις πολυτελείς συλλογές ομορφιάς, τα ιδιαίτερα κραγιόν και τις συσκευασίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, η νέα πρόταση της Louis Vuitton είναι σίγουρα μία από τις κυκλοφορίες που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου για την εορταστική περίοδο.

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Dame Pat Louis Vuitton La Beauté
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