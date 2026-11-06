Fashion 06.11.2026

Το μαύρο παλτό γίνεται ξανά πρωταγωνιστής και αυτά είναι τα 10 σχέδια που ξεχώρισα

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Από τον μινιμαλισμό των 90s μέχρι τα εντυπωσιακά maxi σχέδια, το μαύρο παλτό επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο κομμάτι της χειμερινής γκαρνταρόμπας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το μαύρο παλτό επιστρέφει δυναμικά για τον χειμώνα 2026-2027, διεκδικώντας ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο.
  • Η ευελιξία του το καθιστά ιδανικό για κάθε στυλ, από καθημερινό έως βραδινό.
  • Η μινιμαλιστική αισθητική των '90s, με καθαρές γραμμές, κυριαρχεί στις νέες εκδοχές του.
  • Η ποιότητα υφάσματος και η σωστή εφαρμογή είναι καθοριστικές για την επιλογή του ιδανικού μαύρου παλτό.
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Υπάρχουν κάποια κομμάτια στη μόδα που δεν χρειάζονται εντυπωσιακές αλλαγές για να παραμείνουν επίκαιρα. Το μαύρο παλτό είναι αναμφίβολα ένα από αυτά. Κι ενώ τα τελευταία χρόνια η προσοχή μας στράφηκε σε πιο απρόσμενες αποχρώσεις, όπως το camel, το γκρι, το μπορντό και το σοκολατί καφέ, τον χειμώνα 2026-2027 ένα γνώριμο fashion staple επιστρέφει δυναμικά. Το μακρύ μαύρο παλτό διεκδικεί ξανά την πρώτη θέση στη χειμερινή γκαρνταρόμπα.

mavro_palto
https://www.instagram.com/cinemalera/

Δεν πρόκειται απλώς για την επιστροφή ενός κλασικού κομματιού, αλλά για μια νέα προσέγγιση της σύγχρονης κομψότητας. Με επιρροές από τη μινιμαλιστική αισθητική των 90s, πιο έντονες αναλογίες και ενδιαφέρουσες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, το μαύρο παλτό αποκτά ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στις χειμερινές εμφανίσεις.

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Και υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος γι’ αυτό. Είναι ίσως το μοναδικό πανωφόρι που μπορεί να συνοδεύσει σχεδόν κάθε στιλιστική επιλογή, από το πιο απλό καθημερινό σύνολο μέχρι μια βραδινή εμφάνιση, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του.

Η γοητεία του μαύρου βρίσκεται στην απλότητά του

Σε μια εποχή που οι τάσεις αλλάζουν με ταχύτητα, η επιστροφή σε κομμάτια με διάρκεια μοιάζει πιο ελκυστική από ποτέ. Το μαύρο παλτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να δείξει κομψό. Έχει την ικανότητα να αναβαθμίζει ακόμη και τους πιο απλούς συνδυασμούς, προσθέτοντας αμέσως μια πιο προσεγμένη διάσταση στο ντύσιμο.

mavro_palto_outfit
https://www.instagram.com/_fjonamuca_/

Φαντάσου ένα straight-leg τζιν, ένα λεπτό πλεκτό και ένα ζευγάρι δερμάτινα μποτάκια. Με την προσθήκη ενός μακριού μαύρου παλτό, το σύνολο αποκτά διαφορετική αισθητική, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον αξεσουάρ ή περίπλοκοι συνδυασμοί.

Το ίδιο εύκολα μπορεί να φορεθεί πάνω από ένα αυστηρό κοστούμι, ένα office look ή ένα μακρύ βραδινό φόρεμα. Αυτή ακριβώς η ευελιξία είναι που το καθιστά μία από τις πιο έξυπνες επενδύσεις της χειμερινής γκαρνταρόμπας.

Η επιστροφή του minimal coat των 90s

Αν υπάρχει μία εκδοχή που ξεχωρίζει ιδιαίτερα για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, αυτή είναι το αυστηρό, μινιμαλιστικό μαύρο παλτό με αναφορές στη δεκαετία του ’90. Η αισθητική των Calvin Klein, Jil Sander και Helmut Lang επιστρέφει στο προσκήνιο, με καθαρές γραμμές, προσεγμένη ραφή, διακριτικούς ώμους και κουμπώματα που συχνά παραμένουν σχεδόν αόρατα. Εδώ δεν υπάρχουν περιττά διακοσμητικά στοιχεία. Η ποιότητα της κατασκευής και η σωστή εφαρμογή είναι εκείνες που κάνουν τη διαφορά.

https://www.instagram.com/cvseev/
https://www.instagram.com/cvseev/

Σημαντική πηγή έμπνευσης αποτελεί και η διαχρονική γκαρνταρόμπα της Carolyn Bessette-Kennedy, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ανεπιτήδευτο chic. Ένα μαύρο παλτό με καθαρή σιλουέτα, ένα ίσιο παντελόνι και ένα ζευγάρι μυτερά ankle boots αρκούν για να δημιουργήσουν ένα σύνολο που δεν χρειάζεται καμία επιπλέον στιλιστική παρέμβαση.

Πώς να επιλέξεις το σωστό μαύρο παλτό

Πριν επενδύσεις σε ένα καινούργιο πανωφόρι, αξίζει να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα του υφάσματος και στην εφαρμογή του παρά στις πρόσκαιρες τάσεις. Το μαλλί αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες επιλογές για τον χειμώνα, ενώ η προσθήκη κασμίρ μπορεί να προσφέρει επιπλέον απαλότητα και πολυτελή αίσθηση. Εξίσου σημαντικό είναι το παλτό να εφαρμόζει σωστά στους ώμους και να επιτρέπει την άνετη χρήση πλεκτών ή άλλων χειμερινών κομματιών από μέσα.

Όσο για το μήκος, οι εκδοχές που φτάνουν κάτω από το γόνατο ή μέχρι τη μέση της γάμπας δημιουργούν μια εντυπωσιακή κατακόρυφη γραμμή. Τα πιο μακριά σχέδια, που πλησιάζουν τον αστράγαλο, προσθέτουν ακόμη περισσότερο drama στην εμφάνιση.

https://www.instagram.com/sourceunknown_official/
https://www.instagram.com/sourceunknown_official/

Αν είσαι petite, δεν χρειάζεται να αποκλείσεις τα maxi σχέδια. Μια καθαρή γραμμή, σωστά διαμορφωμένοι ώμοι και παπούτσια σε παρόμοια χρωματική παλέτα μπορούν να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερα αρμονική σιλουέτα.

10 μαύρα παλτό που αξίζει να βάλεις στο wish list σου:

1.Stradivarius 

stradivarius_palto

2. H&M

 h_m

3. Helmi

palto_hemi

4. Marks & Spencers

marks_spencers

5. Funky Buddha 

funky_buddha_palto

6. Ralph Lauren

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7. BSB

bsb_palto_mavro

8. Mind Your Style 

mind_your_style_palto

9. Access Fashion

access_fashion_palto

10. Guess

guess_palto

 

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