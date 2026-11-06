Fashion 06.11.2026

Martine Rose: Η πρώτη γυναίκα creative director στην ιστορία του οίκου Balenciaga

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Η Martine Rose αναλαμβάνει τον Balenciaga και γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα creative director του οίκου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Martine Rose είναι η πρώτη γυναίκα creative director στην ιστορία του Balenciaga.
  • Η Rose, γνωστή για την αισθητική της που συνδυάζει streetwear και πολυτέλεια, αναλαμβάνει τα καθήκοντά της στο Παρίσι.
  • Είχε προηγούμενη συνεργασία με τον οίκο ως σύμβουλος ανδρικής μόδας από το 2015 έως το 2018.
  • Η επιλογή της εντάσσεται σε ευρύτερη αναδιάταξη δυνάμεων στον όμιλο Kering, με στόχο την προσέλκυση νεότερων καταναλωτών.
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Μια νέα εποχή ξεκινά για τον Balenciaga, καθώς η Βρετανίδα σχεδιάστρια Martine Rose αναλαμβάνει τη θέση της creative director, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που βρίσκεται στο τιμόνι του γαλλικού οίκου στα 109 χρόνια λειτουργίας του. Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή από την εταιρεία και σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη δημιουργική στρατηγική ενός από τα πιο επιδραστικά ονόματα της πολυτελούς μόδας.

https://www.instagram.com/balenciagaroseclub/
https://www.instagram.com/balenciagaroseclub/

Η Martine Rose διαδέχεται τον Pierpaolo Piccioli, ο οποίος αποχώρησε έπειτα από μόλις τρεις σεζόν στον οίκο. Η νέα δημιουργική διευθύντρια θα έχει ως βάση το Παρίσι και θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της στις 16 Νοεμβρίου, έχοντας πλέον την ευθύνη για τη συνολική αισθητική και καλλιτεχνική κατεύθυνση του Balenciaga.

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Η επιλογή της δεν θεωρείται εντελώς απρόσμενη στους κύκλους της μόδας, καθώς το όνομά της είχε συνδεθεί εδώ και καιρό με τη συγκεκριμένη θέση. Μάλιστα, η ίδια είχε ήδη συνεργαστεί με τον οίκο στο παρελθόν, ως σύμβουλος ανδρικής μόδας από το 2015 έως το 2018, κατά τη διάρκεια της δημιουργικής περιόδου του Demna.

Ποια είναι η σχεδιάστρια που αλλάζει την ιστορία του Balenciaga

Η Martine Rose έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή θέση στη διεθνή fashion σκηνή μέσα από το ομώνυμο brand της, το οποίο ίδρυσε στο Λονδίνο το 2007. Η σχεδιαστική της ταυτότητα αντλεί έμπνευση από διαφορετικές πτυχές της βρετανικής αστικής κουλτούρας, συνδυάζοντας αναφορές στο ποδόσφαιρο, τη rave σκηνή, την reggae και τις υποκουλτούρες του δρόμου.

https://www.instagram.com/martine_rose/
https://www.instagram.com/martine_rose/

Τα oversized κομμάτια, οι απροσδόκητες αναλογίες, οι αθλητικές επιρροές και η ανατρεπτική προσέγγιση στο ανδρικό ντύσιμο αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της δουλειάς της. Η Rose έχει αναπτύξει μια αισθητική που κινείται ανάμεσα στο streetwear και την πολυτέλεια, αμφισβητώντας συχνά τα καθιερωμένα όρια της μόδας.

Η επιρροή της έχει ξεπεράσει τα όρια της βιομηχανίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών προσωπικοτήτων της μουσικής και της pop κουλτούρας. Η Rihanna, ο A$AP Rocky και ο Timothée Chalamet συγκαταλέγονται στους γνωστούς θαυμαστές των δημιουργιών της, ενώ ιδιαίτερη σχέση έχει αναπτύξει και με τον Kendrick Lamar.

https://www.instagram.com/martine_rose/
https://www.instagram.com/martine_rose/

Ο τελευταίος είχε εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία τους, όταν η σχεδιάστρια δημιούργησε εμφανίσεις για την περιοδεία Big Steppers το 2022. Το 2025, μάλιστα, ο Kendrick Lamar εμφανίστηκε με custom δημιουργία της κατά τη διάρκεια του Super Bowl, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της Rose στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

https://www.instagram.com/martine_rose/
https://www.instagram.com/martine_rose/

Η σχέση της με τον Balenciaga και η εποχή Demna

Η νέα της θέση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της προηγούμενης συνεργασίας της με τον οίκο. Από το 2015 έως το 2018, η Martine Rose συμμετείχε ως σύμβουλος στην ανδρική συλλογή του Balenciaga, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Demna διαμόρφωνε τη χαρακτηριστική αισθητική που έκανε το brand παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Η εμπειρία αυτή της προσφέρει ήδη γνώση της δημιουργικής φιλοσοφίας του οίκου, ενώ η προσωπική της προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια νέα σύνδεση ανάμεσα στην υψηλή μόδα, την καθημερινή ένδυση και τη σύγχρονη νεανική κουλτούρα.’

https://www.instagram.com/martine_rose/
https://www.instagram.com/martine_rose/

Άλλωστε, η Kering φαίνεται να επενδύει ιδιαίτερα στην προσέγγιση των νεότερων καταναλωτών. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Luca de Meo, έχει αναφερθεί επανειλημμένα στη δυναμική του Balenciaga στις γενιές Gen Z, επισημαίνοντας ότι ο οίκος διαθέτει ισχυρή πολιτισμική επιρροή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Rose θεωρείται μια επιλογή που μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σχέση του brand με ένα κοινό που αναζητά αυθεντικότητα, προσωπικότητα και δημιουργικές προτάσεις πέρα από τις παραδοσιακές νόρμες της πολυτέλειας.

Οι προκλήσεις της νέας δημιουργικής διευθύντριας

Παρά τον ενθουσιασμό που συνοδεύει την ανακοίνωση, η ανάληψη των καθηκόντων της συνοδεύεται από σημαντικές επιχειρηματικές και δημιουργικές προκλήσεις. Η Martine Rose έχει χτίσει τη φήμη της κυρίως μέσα από τις ανδρικές συλλογές της, ωστόσο πλέον καλείται να διαχειριστεί το σύνολο των δημιουργικών δραστηριοτήτων ενός μεγάλου διεθνούς οίκου.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Kering είναι η σημαντική ανάπτυξη της γυναικείας prêt-à-porter συλλογής του Balenciaga έως το 2030. Η σχεδιάστρια έχει ήδη διευρύνει την παρουσία της στο womenswear τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας κοινές ανδρικές και γυναικείες συλλογές από το 2023, γεγονός που της προσφέρει μια σημαντική βάση για το επόμενο βήμα.

https://www.instagram.com/martine_rose/
https://www.instagram.com/martine_rose/

Εξίσου σημαντικός θα είναι ο τομέας των αξεσουάρ και των δερμάτινων ειδών. Οι τσάντες Rodeo και City αποτελούν ήδη σημαντικά εμπορικά προϊόντα για τον οίκο, ενώ η Kering επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη συγκεκριμένη κατηγορία τα επόμενα χρόνια.

Η σχεδιάστρια καλείται, επομένως, να συνδυάσει την ιδιαίτερη δημιουργική της ταυτότητα με τις απαιτήσεις ενός μεγάλου luxury brand, διατηρώντας παράλληλα την εμπορική του δυναμική.

Μια ευρύτερη αλλαγή στη δημιουργική ηγεσία της Kering

Η τοποθέτηση της Martine Rose στον Balenciaga εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάταξη δυνάμεων στον όμιλο Kering. Οι αλλαγές στις δημιουργικές ομάδες σημαντικών οίκων δείχνουν ότι ο όμιλος βρίσκεται σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας και της στρατηγικής του.

Η νέα εποχή στον Balenciaga αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Rose αναλαμβάνει έναν οίκο με τεράστια ιστορία, αλλά και με ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη κουλτούρα. Η ίδια δήλωσε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για εκείνη η ανάληψη της θέσης, εκφράζοντας την πρόθεσή της να σεβαστεί την κληρονομιά του brand και να συμβάλει στη διαμόρφωση της επόμενης δημιουργικής του περιόδου.

https://www.instagram.com/martine_rose/
https://www.instagram.com/martine_rose/

Η επιλογή της δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή προσώπου στην κορυφή του Balenciaga. Είναι μια κίνηση που αναδεικνύει τη σημασία της σύγχρονης κουλτούρας, της streetwear αισθητικής και της νέας γενιάς καταναλωτών για το μέλλον της πολυτελούς μόδας. Το μεγάλο στοίχημα για τη Martine Rose θα είναι να μετατρέψει τη δική της ξεχωριστή σχεδιαστική γλώσσα σε μια νέα, αναγνωρίσιμη εποχή για έναν από τους πιο ιστορικούς οίκους του κόσμου.

Κεντρική Εικόνα: @lofficielmy

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Balenciaga Martine Rose
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