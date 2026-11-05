Τι να κάνεις όταν οι φίλοι σου δεν εγκρίνουν τη σχέση σου – 7 tips να βρεις την ισορροπία

Με μια ματιά Προσπάθησε να καταλάβεις τους λόγους της αντίρρησης του φίλου σου, ακούγοντας τις ανησυχίες του.

Μην απολογείσαι για τις επιλογές σου, αλλά θέσε όρια για να προστατεύσεις τη φιλία σας.

Διατήρησε τις φιλίες σου, αφιερώνοντας χρόνο, χωρίς να πιέζεις τον σύντροφό σου να κερδίσει συμπάθεια.

Αποδέξου ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι, αρκεί να υπάρχει σεβασμός και ειλικρίνεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσεις στην προσωπική σου ζωή: να έχεις βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλεις να μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου, αλλά ο καλύτερός σου φίλος να μην εγκρίνει τη σχέση σου. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ένας άνθρωπος που σε γνωρίζει χρόνια, έχει ζήσει μαζί σου χαρές, απογοητεύσεις και δύσκολες στιγμές και θέλει να σε προστατεύσει. Από την άλλη, υπάρχει ο σύντροφός σου, με τον οποίο έχεις δημιουργήσει μια διαφορετική συναισθηματική σύνδεση.

Όταν οι δύο αυτοί κόσμοι συγκρούονται, μπορεί να νιώσεις ότι πρέπει να διαλέξεις πλευρά, ακόμη κι αν δεν θέλεις να χάσεις κανέναν από τους δύο. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι να επιλέξεις ανάμεσα στη φιλία και τη σχέση σου, αλλά να καταλάβεις τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την αντίδραση του φίλου σου και να θέσεις τα όρια που θα σου επιτρέψουν να διατηρήσεις την ισορροπία σου.

Διάβασε επίσης: «November Theory»: Γιατί ο Νοέμβριος κρίνει το μέλλον της σχέσης σου πριν τις γιορτές

1. Προσπάθησε να καταλάβεις γιατί δεν εγκρίνει τη σχέση σου

Πριν θυμώσεις ή απομακρυνθείς από τον φίλο σου, προσπάθησε να καταλάβεις τι ακριβώς τον ενοχλεί. Έχει παρατηρήσει κάποια συμπεριφορά του συντρόφου σου που θεωρεί προβληματική; Πιστεύει ότι δεν σου φέρεται όπως σου αξίζει; Ή μήπως δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι πλέον ένα μεγάλο μέρος του χρόνου και της προσοχής σου αφιερώνεται σε έναν άλλον άνθρωπο; Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια ειλικρινή ανησυχία και στην προσωπική αντιπάθεια. Αν ο φίλος σου έχει συγκεκριμένα παραδείγματα που εξηγούν τη στάση του, αξίζει να τον ακούσεις χωρίς να απορρίψεις αμέσως όσα λέει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσεις μαζί του, αλλά ότι χρειάζεται να εξετάσεις την κατάσταση και από μια διαφορετική οπτική.

2. Μην αισθάνεσαι ότι πρέπει να απολογείσαι για τις επιλογές σου

Το ότι ο καλύτερός σου φίλος δεν συμπαθεί τον σύντροφό σου δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να δικαιολογείς διαρκώς τη σχέση σου. Έχεις το δικαίωμα να επιλέγεις ποιον άνθρωπο θέλεις δίπλα σου, ακόμη κι αν οι επιλογές σου δεν βρίσκουν σύμφωνους όλους τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου. Μπορείς να ακούσεις τη γνώμη του, να λάβεις υπόψη τις ανησυχίες του και να αναγνωρίσεις ότι ενδιαφέρεται για εσένα, χωρίς να του παραχωρήσεις τον έλεγχο της προσωπικής σου ζωής. Η φιλία δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνείτε σε όλα ούτε ότι ο ένας έχει δικαίωμα να αποφασίζει για τις σχέσεις του άλλου.

3. Μίλησε ανοιχτά μαζί του και βάλε όρια

Η αποφυγή της συζήτησης συνήθως δεν λύνει το πρόβλημα. Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη απόσταση και παρεξηγήσεις. Εξήγησε στον φίλο σου πώς σε κάνει να αισθάνεσαι η αρνητική του στάση και δώσε του την ευκαιρία να εκφράσει όσα σκέφτεται. Μπορείς να του πεις ότι καταλαβαίνεις πως ίσως δεν συμπαθεί τον σύντροφό σου, αλλά δεν θέλεις κάθε συζήτησή σας να καταλήγει σε κριτική για τη σχέση σου. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσεις ότι δεν απαιτείς να τον αγαπήσει ή να γίνουν φίλοι, αλλά περιμένεις να σεβαστεί την επιλογή σου. Τα όρια δεν αποτελούν τιμωρία, αλλά έναν τρόπο να προστατεύσεις τη φιλία σας από μια διαρκή σύγκρουση.

4. Μην αφήσεις τη σχέση σου να σε απομακρύνει από τους φίλους σου

Όταν ερωτεύεσαι, είναι φυσικό να θέλεις να περνάς όσο περισσότερο χρόνο γίνεται με τον σύντροφό σου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξαφανιστείς από τη ζωή των φίλων σου. Η διατήρηση των προσωπικών σου σχέσεων είναι σημαντική για τη συναισθηματική σου ισορροπία. Προσπάθησε να συνεχίσεις να αφιερώνεις χρόνο στον καλύτερό σου φίλο, ακόμη κι αν πλέον οι προτεραιότητές σου έχουν αλλάξει. Ένα ραντεβού για καφέ, μια έξοδος ή μια συζήτηση όπως παλιά μπορούν να του δείξουν ότι η παρουσία του εξακολουθεί να έχει αξία για εσένα. Δεν χρειάζεται, όμως, να μοιράζεις τον χρόνο σου με αυστηρή ισότητα. Σημασία έχει να μη θεωρείς δεδομένη καμία από τις δύο σχέσεις.

5. Μην πιέζεις τον σύντροφό σου να κερδίσει τη συμπάθειά του

Είναι πιθανό να μπεις στη διαδικασία να οργανώνεις συνεχώς κοινές εξόδους, ελπίζοντας ότι ο φίλος σου θα αλλάξει γνώμη. Αν, όμως, υπάρχει έντονη αντιπάθεια, η πίεση μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι μια μεγάλη παρέα. Ο σύντροφός σου δεν είναι απαραίτητο να έχει στενή σχέση με τους φίλους σου, όπως και ο φίλος σου δεν χρειάζεται να περνά τον ελεύθερο χρόνο του μαζί του. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορούν να συνυπάρχουν με ευγένεια και αμοιβαίο σεβασμό, χωρίς να σε φέρνουν διαρκώς σε δύσκολη θέση.

Διάβασε επίσης: Χιλιόμετρα μακριά αλλά ερωτευμένοι: Τι κάνει ένα long-distance relationship να αντέχει

6. Ξεχώρισε την προστατευτική στάση από την προσπάθεια ελέγχου

Υπάρχει, ωστόσο, ένα σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αν ο φίλος σου εκφράζει την ανησυχία του επειδή βλέπει ότι η σχέση σου σε πληγώνει, σε περιορίζει ή σε απομακρύνει από τους ανθρώπους που αγαπάς, μην αγνοήσεις αυτομάτως όσα σου λέει. Μερικές φορές οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από μια σχέση μπορούν να παρατηρήσουν συμπεριφορές που εσύ δυσκολεύεσαι να αναγνωρίσεις. Από την άλλη πλευρά, αν προσπαθεί να σε κάνει να αισθάνεσαι ενοχές κάθε φορά που επιλέγεις να περάσεις χρόνο με τον σύντροφό σου ή απαιτεί να διακόψεις τη σχέση επειδή απλώς δεν του αρέσει, τότε χρειάζεται να εξετάσεις και τη δική του συμπεριφορά. Η αγάπη και η φιλία δεν πρέπει να μετατρέπονται σε ανταγωνισμό ή μέσο πίεσης.

7. Αποδέξου ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι με τις επιλογές σου

Μερικές φορές, όσο κι αν προσπαθήσεις, ο φίλος σου μπορεί να μη συμπαθήσει ποτέ τον σύντροφό σου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η φιλία σας πρέπει να τελειώσει ή ότι η σχέση σου δεν έχει μέλλον. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, εμπειρίες και κριτήρια για το τι θεωρούν κατάλληλο σε μια σχέση. Δεν μπορείς να ελέγξεις τα συναισθήματα των άλλων, μπορείς όμως να καθορίσεις τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφέρονται απέναντί σου. Αν υπάρχει σεβασμός, ειλικρίνεια και διάθεση να διατηρηθεί η σχέση σας χωρίς πιέσεις, τότε υπάρχει χώρος και για τη φιλία και για τον έρωτα.

Τελικά, χρειάζεται να επιλέξεις ανάμεσα στη φιλία και τη σχέση;

Όχι απαραίτητα. Μια υγιής φιλία δεν χρειάζεται να εγκρίνει κάθε επιλογή σου, όπως και μια υγιής ερωτική σχέση δεν πρέπει να απαιτεί να εγκαταλείψεις τους ανθρώπους που υπήρχαν στη ζωή σου πριν από αυτήν. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ειλικρίνεια, προσωπικά όρια και την ικανότητα να αξιολογείς τις καταστάσεις χωρίς να αφήνεις κανέναν να αποφασίζει για εσένα. Κράτησε κοντά σου τους ανθρώπους που σε αγαπούν, άκουσε όσα έχουν να σου πουν, αλλά μην ξεχνάς ότι εσύ είσαι εκείνη που ζει τη ζωή και τη σχέση της. Η ισορροπία δεν βρίσκεται στο να ικανοποιείς τους πάντες, αλλά στο να μπορείς να αγαπάς χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου.

Διάβασε επίσης: