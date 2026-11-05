Met Gala 2027: Πώς το T-shirt και το αδιάβροχο γίνονται η νέα θεματική του πιο glam θεσμού

Η νέα θεματική του MET Gala 2027 καλεί τη μόδα να δει το καθημερινό και το οικείο μέσα από ένα ποιητικό πρίσμα

Με μια ματιά Το Met Gala 2027 θα έχει ως θέμα την αισθητική της καθημερινότητας, με τίτλο «extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday».

Η έκθεση θα εστιάσει σε καθημερινά κομμάτια όπως T-shirts, τζιν, πανωφόρια και σε υλικά όπως χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό.

Θα παρουσιαστούν δημιουργίες σχεδιαστών όπως Virgil Abloh, Gianfranco Ferré, Jonathan Anderson, Burberry, Moncler, Jun Takahashi, Maison Margiela και Ellen Hodakova Larsson.

Το Met Gala 2027 θα διεξαχθεί στις 3 Μαΐου 2027, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει από 9 Μαΐου 2027 έως 9 Ιανουαρίου 2028. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μόδα δεν χρειάζεται πάντα υπερβολές, εντυπωσιακές δημιουργίες και σπάνια υλικά για να ξεχωρίσει. Μερικές φορές, η πραγματική δημιουργικότητα κρύβεται στα πιο απλά πράγματα: ένα λευκό T-shirt, ένα τζιν παντελόνι, ένα trench coat ή ακόμη και ένα κομμάτι χαρτί. Αυτή ακριβώς τη διαφορετική προσέγγιση φιλοδοξεί να αναδείξει το Met Gala 2027, με μια θεματική που στρέφει το ενδιαφέρον στην αισθητική της καθημερινότητας.

Το Metropolitan Museum of Art ανακοίνωσε ότι η ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute για το 2027, καθώς και το πολυαναμενόμενο Met Gala, θα έχουν ως κεντρικό θέμα το «extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday». Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα ρούχα που αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής, αναδεικνύοντας τη δημιουργική δύναμη που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στα πιο συνηθισμένα αντικείμενα.

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Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει ο Andrew Bolton, επικεφαλής επιμελητής του Costume Institute, με τη συνδρομή των Stephanie Kramer και Emily Mushaben. Κεντρική ιδέα είναι να προσκαλέσουν το κοινό να δει την καθημερινότητα μέσα από μια διαφορετική οπτική, ανακαλύπτοντας την καλλιτεχνική αξία σε αντικείμενα που συχνά θεωρούμε δεδομένα.

Η έκθεση θα κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος θα επικεντρωθεί σε γνώριμα κομμάτια της γκαρνταρόμπας, όπως τα T-shirts, τα τζιν και τα κλασικά πανωφόρια, τα οποία μέσα από τις παρεμβάσεις των σχεδιαστών αποκτούν εντελώς διαφορετική ταυτότητα. Ο δεύτερος θα εξερευνήσει τη μεταμόρφωση απλών και συχνά εφήμερων υλικών, όπως το χαρτί, το αλουμίνιο και το πλαστικό, σε δημιουργίες υψηλής αισθητικής και ιδιαίτερης τεχνικής.

Στόχος δεν είναι απλώς να παρουσιαστούν εντυπωσιακά fashion pieces, αλλά να αναδειχθεί η φαντασία, η δεξιοτεχνία και η διαφορετική ματιά που μπορούν να μετατρέψουν κάτι καθημερινό σε έργο τέχνης.

Οι σχεδιαστές που επαναπροσδιορίζουν την καθημερινή γκαρνταρόμπα

Μέσα από την έκθεση θα παρουσιαστούν δημιουργίες σημαντικών σχεδιαστών που έχουν αποδείξει ότι η μόδα δεν περιορίζεται στην πολυτέλεια ή στην αναζήτηση του εντυπωσιακού. Ανάμεσα στις αναφορές ξεχωρίζουν οι δημιουργίες του Virgil Abloh για την Off-White, οι χαρακτηριστικές λευκές πουκαμίσες του Gianfranco Ferré, αλλά και τα trench coats που έχουν επανασχεδιαστεί μέσα από τη δημιουργική ματιά του Jonathan Anderson για τη Loewe και διαφορετικών σχεδιαστών της Burberry.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ογκώδεις δημιουργίες του Pierpaolo Piccioli για τη Moncler, μέσα από τις οποίες ένα γνώριμο χειμερινό κομμάτι, όπως το puffer jacket, αποκτά εντελώς διαφορετικές διαστάσεις.

Στην είσοδο της έκθεσης, οι επισκέπτες θα συναντούν δημιουργίες του Jun Takahashi για την Undercover από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024. Εμπνευσμένος από την ταινία «Perfect Days» του Wim Wenders, ο Ιάπωνας σχεδιαστής προσέγγισε την ομορφιά των καθημερινών στιγμών μέσα από ρούχα που μεταμορφώθηκαν με τεχνικές layering και κολάζ.

Από το χαρτί και το πλαστικό στη δημιουργία υψηλής ραπτικής

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της έκθεσης θα είναι αφιερωμένο στα υλικά που συνήθως θεωρούμε αναλώσιμα. Χαρτί, αντικείμενα που έχουν χάσει την αρχική τους χρήση και ευρήματα της καθημερινότητας αποκτούν μια δεύτερη ζωή μέσα από τη δημιουργική διαδικασία.

Σημαντική θέση θα έχουν οι δημιουργίες του οίκου Maison Margiela, ο οποίος έχει συνδέσει την ταυτότητά του με τον πειραματισμό, την ανακύκλωση και την ανακατασκευή υλικών. Στην ίδια ενότητα θα παρουσιαστούν δημιουργίες που αποδεικνύουν ότι η αξία ενός ενδύματος δεν καθορίζεται απαραίτητα από την πρώτη ύλη του, αλλά από τον χρόνο, την τεχνική και τη φαντασία που απαιτούνται για την κατασκευή του.

Ανάμεσα στα ιδιαίτερα εκθέματα αναμένεται να ξεχωρίσουν ένα σύνολο από θραύσματα πορσελάνης του Martin Margiela, αλλά και ένα φόρεμα με κουτάλια της Ellen Hodakova Larsson, που μετατρέπει ένα απροσδόκητο καθημερινό αντικείμενο σε fashion statement.

Οι ημερομηνίες του Met Gala 2027

Το Met Gala 2027 θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου 2027, ενώ η έκθεση «extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday» θα ανοίξει για το κοινό στις 9 Μαΐου και θα παραμείνει στο Metropolitan Museum of Art έως τις 9 Ιανουαρίου 2028.

Με τη νέα αυτή θεματική, το Costume Institute στρέφει το βλέμμα μακριά από την υπερβολή και τις συμβατικές αντιλήψεις περί πολυτέλειας, υπενθυμίζοντας ότι η μόδα μπορεί να κρύβεται ακόμη και στα πιο απλά πράγματα. Γιατί τελικά, το extraordinary δεν βρίσκεται πάντα σε κάτι σπάνιο, αλλά στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να κοιτάξουμε το συνηθισμένο.

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