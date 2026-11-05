Celeb News 05.11.2026

Kaia Gerber: Επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μετά την απώλεια του αδελφού της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το 25χρονο μοντέλο ποζάρει για τη νέα συνεργασία των δύο brands, περισσότερο από έναν μήνα μετά την απώλεια του αδελφού της, Presley Gerber
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kaia Gerber επιστρέφει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με συνεργασία JW Anderson και UGG.
  • Η φωτογράφιση περιλαμβάνει διάφορα looks, συνδυάζοντας σύγχρονη αισθητική και χαρακτηριστικό στιλ.
  • Η επιστροφή της γίνεται μετά την απώλεια του αδελφού της, Presley Gerber, τον Σεπτέμβριο.
  • Η Kaia είχε εκφράσει δημόσια τη θλίψη της για τον αδελφό της και τον ξεχωριστό δεσμό τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σταδιακά επιστρέφει στην καθημερινότητά της η Kaia Gerber, η οποία συμμετέχει σε μια νέα επαγγελματική συνεργασία με τον οίκο JW Anderson και το δημοφιλές brand UGG, περισσότερο από έναν μήνα μετά την απώλεια του αδελφού της, Presley Gerber.

https://www.instagram.com/jw_anderson/
https://www.instagram.com/jw_anderson/

Το 25χρονο μοντέλο πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια των 2 brands, ποζάροντας στον φωτογραφικό φακό με δημιουργίες που συνδυάζουν τη σύγχρονη αισθητική του JW Anderson με το χαρακτηριστικό στιλ των υποδημάτων UGG.

Διάβασε επίσης: Cardi B: Γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της και αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόσωπό του!

Στα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν, η Kaia εμφανίζεται με διαφορετικά looks, αναδεικνύοντας τις ποικίλες στιλιστικές προτάσεις της συνεργασίας. Σε μία από τις φωτογραφίες φορά ένα μαύρο φόρεμα με έναν ακάλυπτο ώμο και πράσινα UGG, ενώ ποζάρει καθισμένη σε έναν καναπέ με ιδιαίτερα σχέδια. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, τη βλέπουμε ξαπλωμένη σε μια γκρι πολυθρόνα, φορώντας μαύρο δαντελένιο φόρεμα, δερμάτινο jacket και μπεζ υποδήματα του brand.

https://www.instagram.com/jw_anderson/
https://www.instagram.com/jw_anderson/

Η φωτογράφιση περιλαμβάνει επίσης πιο casual συνδυασμούς, με μπλε τζιν, λευκό αμάνικο τοπ και μπεζ UGG, αλλά και ένα denim jacket που συνδυάζεται με πράσινα παπούτσια. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι συγκεκριμένες λήψεις πραγματοποιήθηκαν πριν ή μετά τον θάνατο του Presley, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η δύσκολη περίοδος μετά την απώλεια του Presley

Η επιστροφή της Kaia Gerber στις επαγγελματικές της δραστηριότητες έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένειά της. Ο μεγαλύτερος αδελφός της, Presley, είχε μιλήσει δημόσια για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων ο εθισμός και τα ζητήματα ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, είχε εισαχθεί σε μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης στην Καλιφόρνια στις 19 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο πρωί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

https://www.instagram.com/jw_anderson/
https://www.instagram.com/jw_anderson/

Περίπου έναν μήνα αργότερα, οι γονείς του, Cindy Crawford και Rande Gerber, μοιράστηκαν μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, συνοδευόμενη από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του γιου τους, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά του.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Kaia για τον αδελφό της

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η δημόσια τοποθέτηση της Kaia Gerber, η οποία επέλεξε να αποχαιρετήσει τον αδελφό της μέσα από ένα προσωπικό μήνυμα στα social media. Η ίδια αναφέρθηκε στον ξεχωριστό δεσμό που τους συνέδεε, εξηγώντας πόσο σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς της ήταν πάντα το γεγονός ότι αποτελούσε την αδελφή του.

«Prez, δεν έχω λόγια. Και ίσως η μικρή παρηγοριά να είναι ότι, τελικά, δεν τα χρειαζόμαστε», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής της, περιγράφοντας πόσο δύσκολο είναι να εκφράσει με λέξεις αυτό που αισθάνεται. Στη συνέχεια μίλησε για την αγάπη που ένιωθε για εκείνον από την πρώτη στιγμή της ζωής της, αλλά και για το κενό που άφησε πίσω του. «Ξέρεις πόσο πολύ αγαπούσα το γεγονός ότι ήμουν αδελφή σου. Ήταν πάντα και θα είναι για πάντα το αγαπημένο μου στοιχείο του εαυτού μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Kaia εξομολογήθηκε ακόμη πως προσπαθεί να μάθει πώς να συνεχίσει να αγαπά τον αδελφό της, ακόμη κι αν δεν μπορεί πλέον να τον βλέπει, περιγράφοντας με συγκλονιστικό τρόπο τη δύσκολη διαδρομή της μέσα από το πένθος.

Η νέα επαγγελματική της εμφάνιση σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα επιστροφής στις δραστηριότητές της, σε μια περίοδο που η ίδια και η οικογένειά της προσπαθούν να διαχειριστούν μια βαθιά προσωπική απώλεια.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Kaia Gerber Presley Gerber
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Bloody Hawk: Η μεγάλη επιστροφή στην Αθήνα είναι γεγονός – Πότε θα γίνει το πολυσυζητημένο live του 2027

Bloody Hawk: Η μεγάλη επιστροφή στην Αθήνα είναι γεγονός – Πότε θα γίνει το πολυσυζητημένο live του 2027

05.11.2026
Επόμενο
Met Gala 2027: Πώς το T-shirt και το αδιάβροχο γίνονται η νέα θεματική του πιο glam θεσμού

Met Gala 2027: Πώς το T-shirt και το αδιάβροχο γίνονται η νέα θεματική του πιο glam θεσμού

05.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Όσκαρ 1988: Γιατί ο Michael Douglas πιστεύει πως η Glenn Close άξιζε τη νίκη αντί της Cher
Celeb News

Όσκαρ 1988: Γιατί ο Michael Douglas πιστεύει πως η Glenn Close άξιζε τη νίκη αντί της Cher

05.11.2026
Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης
Celeb News

Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης

05.11.2026
Catherine Zeta-Jones: Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την βοήθησε να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της
Celeb News

Catherine Zeta-Jones: Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την βοήθησε να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της

05.11.2026
Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου – Το μοντέλο των 90’s που άφησε το μόντελινγκ για την κεραμική
Celeb News

Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου – Το μοντέλο των 90’s που άφησε το μόντελινγκ για την κεραμική

05.11.2026
«Ο Νίκος ξεκίνησε την κόντρα»: Η Αννίτα Πάνια παίρνει θέση στο θέμα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα
Celeb News

«Ο Νίκος ξεκίνησε την κόντρα»: Η Αννίτα Πάνια παίρνει θέση στο θέμα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα

05.11.2026
Καλομοίρα: Οι φθινοπωρινές εικόνες από το οικογενειακό ταξίδι στις ΗΠΑ
Celeb News

Καλομοίρα: Οι φθινοπωρινές εικόνες από το οικογενειακό ταξίδι στις ΗΠΑ

05.11.2026
Ο Charles Leclerc έγινε για πρώτη φορά πατέρας – Το όνομα που έδωσε στην κόρη του
Celeb News

Ο Charles Leclerc έγινε για πρώτη φορά πατέρας – Το όνομα που έδωσε στην κόρη του

05.11.2026
Cardi B: Γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της και αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόσωπό του!
Celeb News

Cardi B: Γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της και αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόσωπό του!

05.11.2026
50 Cent: Το «αιχμηρό» μήνυμα στον Diddy για τα γενέθλιά του ενώ βρίσκεται στη φυλακή
Celeb News

50 Cent: Το «αιχμηρό» μήνυμα στον Diddy για τα γενέθλιά του ενώ βρίσκεται στη φυλακή

05.11.2026
Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη