Kaia Gerber: Επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μετά την απώλεια του αδελφού της

Το 25χρονο μοντέλο ποζάρει για τη νέα συνεργασία των δύο brands, περισσότερο από έναν μήνα μετά την απώλεια του αδελφού της, Presley Gerber

Με μια ματιά Η Kaia Gerber επιστρέφει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με συνεργασία JW Anderson και UGG.

Η φωτογράφιση περιλαμβάνει διάφορα looks, συνδυάζοντας σύγχρονη αισθητική και χαρακτηριστικό στιλ.

Η επιστροφή της γίνεται μετά την απώλεια του αδελφού της, Presley Gerber, τον Σεπτέμβριο.

Η Kaia είχε εκφράσει δημόσια τη θλίψη της για τον αδελφό της και τον ξεχωριστό δεσμό τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σταδιακά επιστρέφει στην καθημερινότητά της η Kaia Gerber, η οποία συμμετέχει σε μια νέα επαγγελματική συνεργασία με τον οίκο JW Anderson και το δημοφιλές brand UGG, περισσότερο από έναν μήνα μετά την απώλεια του αδελφού της, Presley Gerber.

Το 25χρονο μοντέλο πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια των 2 brands, ποζάροντας στον φωτογραφικό φακό με δημιουργίες που συνδυάζουν τη σύγχρονη αισθητική του JW Anderson με το χαρακτηριστικό στιλ των υποδημάτων UGG.

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Στα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν, η Kaia εμφανίζεται με διαφορετικά looks, αναδεικνύοντας τις ποικίλες στιλιστικές προτάσεις της συνεργασίας. Σε μία από τις φωτογραφίες φορά ένα μαύρο φόρεμα με έναν ακάλυπτο ώμο και πράσινα UGG, ενώ ποζάρει καθισμένη σε έναν καναπέ με ιδιαίτερα σχέδια. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, τη βλέπουμε ξαπλωμένη σε μια γκρι πολυθρόνα, φορώντας μαύρο δαντελένιο φόρεμα, δερμάτινο jacket και μπεζ υποδήματα του brand.

Η φωτογράφιση περιλαμβάνει επίσης πιο casual συνδυασμούς, με μπλε τζιν, λευκό αμάνικο τοπ και μπεζ UGG, αλλά και ένα denim jacket που συνδυάζεται με πράσινα παπούτσια. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι συγκεκριμένες λήψεις πραγματοποιήθηκαν πριν ή μετά τον θάνατο του Presley, στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η δύσκολη περίοδος μετά την απώλεια του Presley

Η επιστροφή της Kaia Gerber στις επαγγελματικές της δραστηριότητες έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένειά της. Ο μεγαλύτερος αδελφός της, Presley, είχε μιλήσει δημόσια για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων ο εθισμός και τα ζητήματα ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, είχε εισαχθεί σε μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης στην Καλιφόρνια στις 19 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο πρωί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Περίπου έναν μήνα αργότερα, οι γονείς του, Cindy Crawford και Rande Gerber, μοιράστηκαν μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, συνοδευόμενη από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του γιου τους, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά του.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Kaia για τον αδελφό της

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η δημόσια τοποθέτηση της Kaia Gerber, η οποία επέλεξε να αποχαιρετήσει τον αδελφό της μέσα από ένα προσωπικό μήνυμα στα social media. Η ίδια αναφέρθηκε στον ξεχωριστό δεσμό που τους συνέδεε, εξηγώντας πόσο σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς της ήταν πάντα το γεγονός ότι αποτελούσε την αδελφή του.

«Prez, δεν έχω λόγια. Και ίσως η μικρή παρηγοριά να είναι ότι, τελικά, δεν τα χρειαζόμαστε», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής της, περιγράφοντας πόσο δύσκολο είναι να εκφράσει με λέξεις αυτό που αισθάνεται. Στη συνέχεια μίλησε για την αγάπη που ένιωθε για εκείνον από την πρώτη στιγμή της ζωής της, αλλά και για το κενό που άφησε πίσω του. «Ξέρεις πόσο πολύ αγαπούσα το γεγονός ότι ήμουν αδελφή σου. Ήταν πάντα και θα είναι για πάντα το αγαπημένο μου στοιχείο του εαυτού μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Kaia εξομολογήθηκε ακόμη πως προσπαθεί να μάθει πώς να συνεχίσει να αγαπά τον αδελφό της, ακόμη κι αν δεν μπορεί πλέον να τον βλέπει, περιγράφοντας με συγκλονιστικό τρόπο τη δύσκολη διαδρομή της μέσα από το πένθος.

Η νέα επαγγελματική της εμφάνιση σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα επιστροφής στις δραστηριότητές της, σε μια περίοδο που η ίδια και η οικογένειά της προσπαθούν να διαχειριστούν μια βαθιά προσωπική απώλεια.

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