Celeb World 05.11.2026

Καλομοίρα: Οι φθινοπωρινές εικόνες από το οικογενειακό ταξίδι στις ΗΠΑ

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Δες την Καλομοίρα σε μια υπέροχη οικογενειακή απόδραση στα βουνά της Βιρτζίνια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Καλομοίρα ταξίδεψε με την οικογένειά της σε Εθνικό Πάρκο της Βιρτζίνια.
  • Η οικογένεια εξερεύνησε μονοπάτια και απόλαυσε τη φθινοπωρινή φύση.
  • Η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι στο Instagram.
  • Η οικογένεια επισκέφτηκε το ιστορικό Marys Rock Tunnel.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Καλομοίρα ζει μια περίοδο απόλυτης ευτυχίας, με την οικογένειά της να αποτελεί την αδιαμφισβήτητη προτεραιότητά της. Πρόσφατα, η δημοφιλής τραγουδίστρια αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης και περιπέτειας μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, και τα τρία τους παιδιά.

https://www.instagram.com/itskalomira
https://www.instagram.com/itskalomira

Η πενταμελής οικογένεια ταξίδεψε σε ένα Εθνικό Πάρκο στην πολιτεία της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, το οποίο αυτή την εποχή της φθινοπώρου μεταμορφώνεται σε έναν πίνακα ζωγραφικής. Φορώντας άνετα αθλητικά ρούχα, η Καλομοίρα και οι αγαπημένοι της εξερεύνησαν τα μονοπάτια του πάρκου, ανεβαίνοντας σε βραχώδεις κορυφές και απολαμβάνοντας την απεραντοσύνη της φύσης.

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Η τραγουδίστρια, χαμογελαστή και γεμάτη ενέργεια, μοιράστηκε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες, στις οποίες αποθεώνει την ομορφιά του τοπίου και την αξία του ποιοτικού χρόνου με την οικογένειά της. Τα φθινοπωρινά χρώματα των δέντρων δημιούργησαν ένα μαγευτικό φόντο για τις στιγμιότυπα που δημοσίευσε.

https://www.instagram.com/itskalomira
https://www.instagram.com/itskalomira

Η οικογενειακή τους περιπέτεια περιλάμβανε και μια επίσκεψη στο ιστορικό Marys Rock Tunnel, ένα εντυπωσιακό πέρασμα λαξευμένο στον βράχο. Εκεί, όλοι μαζί πόζαραν γεμάτοι χαρά, δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις. Οι διαδικτυακοί φίλοι της Καλομοίρας ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, αποθεώνοντας την ανάρτησή της με χιλιάδες likes και θετικά σχόλια. Θαύμασαν την ενέργεια και την απλότητα με την οποία η τραγουδίστρια φροντίζει να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στα παιδιά της.

Αυτές οι στιγμές επιβεβαιώνουν την αφοσίωση της Καλομοίρας στην οικογένειά της, η οποία παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά της, ακόμα και μέσα στην έντονη καλλιτεχνική της δραστηριότητα.

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