Celeb World 05.11.2026

Ο Charles Leclerc έγινε για πρώτη φορά πατέρας – Το όνομα που έδωσε στην κόρη του

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Ο Charles Leclerc έγινε για πρώτη φορά πατέρας, καθώς η σύζυγός του Alexandra έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Bianca, στις 3 Νοεμβρίου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Charles Leclerc έγινε πατέρας για πρώτη φορά.
  • Η κόρη του γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου και ονομάζεται Bianca.
  • Ο Leclerc θα απουσιάσει από το Grand Prix της Βραζιλίας για να είναι με την οικογένειά του.
  • Η γέννηση της κόρης του έρχεται περίπου εννέα μήνες μετά τον γάμο του με την Alexandra.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της προσωπικής του ζωής βιώνει ο Charles Leclerc, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας! Ο οδηγός της Ferrari και η σύζυγός του, Alexandra, υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, στις 3 Νοεμβρίου.

charles_leclaire
https://www.instagram.com/charles_leclerc/?hl=el

Το ευχάριστο γεγονός ανακοίνωσε το ζευγάρι μέσα από μια κοινή ανάρτηση στα social media, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους τη χαρά του για τον ερχομό της μικρής. Μάλιστα, αποκάλυψαν και το όνομα που επέλεξαν για την κόρη τους, η οποία θα ονομάζεται Bianca.

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Η είδηση προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές του οδηγού, αλλά και στον κόσμο της Formula 1, με συναθλητές και ομάδες να στέλνουν τις ευχές τους στη νέα οικογένεια.

Γιατί ο Charles Leclerc θα απουσιάσει από το Grand Prix της Βραζιλίας

Η άφιξη της μικρής Bianca αποτελεί τον πιο όμορφο λόγο για την απουσία του Charles Leclerc από το Grand Prix της Βραζιλίας. Ο οδηγός επέλεξε να βρίσκεται κοντά στη σύζυγό του και στο νεογέννητο μωρό τους, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτή την τόσο σημαντική οικογενειακή στιγμή.

Μετά το Grand Prix του Μεξικού, όπου η μάχη του με τον Lewis Hamilton βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο Leclerc επέστρεψε στο Μονακό, θέλοντας να είναι δίπλα στην Alexandra ενόψει της γέννησης του πρώτου τους παιδιού.

Σχεδόν 9 μήνες μετά τον γάμο τους έγιναν γονείς

Η γέννηση της Bianca έρχεται σχεδόν εννέα μήνες μετά τον γάμο του Charles και της Alexandra Leclerc, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο μια ιδιαίτερη περίοδο στη ζωή τους.

Ο Charles Leclerc και η Alexandra Saint Mleux στον λαμπερό γάμο τους στο Μονακό.
https://www.instagram.com/charles_leclerc/

Άλλωστε, ο οδηγός της Ferrari έχει μιλήσει με χιούμορ και για την οικογένειά του, καθώς θεωρεί ήδη μέλος της τον αγαπημένο του σκύλο, τον Leo, ένα ντάκσχουντ που έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά τους.

Ο Charles Leclerc και η Alexandra Saint Mleu κατά τη διάρκεια του κινηματογραφικού τους γάμου, με τον Charles να φοράει κομψό κοστούμι.
https://www.instagram.com/charles_leclerc/

Πλέον, ο Leo έχει και έναν νέο ρόλο, αυτόν του μεγάλου «αδελφού» της μικρής Bianca, με τον Charles και την Alexandra να ξεκινούν ένα νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή τους.

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Charles Leclerc ΠΑΙΔΙ
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