Celeb World 05.11.2026

«Είναι τιμή μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο»: Η πρώτη δήλωση του Γιώργου Περρή για την Eurovision 2027

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Ο Γιώργος Περρής έκανε τις πρώτες δηλώσεις του μετά την επιλογή του ως εκπροσώπου της Κύπρου στην Eurovision 2027 εκφράζοντας τη συγκίνησή του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Περρής επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027.
  • Η ανακοίνωση έγινε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ).
  • Ο Περρής δήλωσε ότι είναι τιμή και χαρά του να εκπροσωπήσει την Κύπρο.
  • Υποσχέθηκε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για την Κύπρο, τη δεύτερη πατρίδα του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιλογή του Γιώργου Περρή για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027, έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, μέσω ανακοίνωσης από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ). Λίγες μόλις στιγμές μετά την επίσημη είδηση, ο γνωστός καλλιτέχνης παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις, μιλώντας στην εκπομπή «Απόγευμα Μαζί» του ΡΙΚ, όπου είχε μια συνέντευξη με τον Παναγιώτη Δημόπουλο.

Άντρας με μαύρο μπλουζάκι χαμογελάει δίπλα σε έναν τοίχο με θέα τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, ενόψει Eurovision 2027.
https://www.instagram.com/georgeperris

Ο Γιώργος Περρής μοιράστηκε τα έντονα συναισθήματα που τον πλημμύρισαν μετά την ανακοίνωση της επιλογής του. Εξέφρασε τη βαθιά χαρά και τη συγκίνησή του για την ευκαιρία να βρεθεί στη σκηνή ενός διαγωνισμού που παρακολουθεί με ενδιαφέρον εδώ και πολλά χρόνια, και μάλιστα ως εκπρόσωπος της Κύπρου.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2027: Ο Γιώργος Περρής είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου!

«Το έμαθα λίγα λεπτά πριν την ανακοίνωση. Ενθουσιάστηκα. Είναι τιμή και χαρά να εκπροσωπήσω την Κύπρο σε ένα διαγωνισμό που παρακολουθώ τόσα χρόνια», δήλωσε ο Γιώργος Περρής στην εκπομπή του ΡΙΚ. Μιλώντας για την αποστολή που του ανατέθηκε, πρόσθεσε: «Σας υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, θα μας εκπροσωπήσω με όση αλήθεια έχω μέσα μου, θάρρος και πολλή αγάπη για την Κύπρο που είναι η δεύτερη πατρίδα μου».

Ο Γιώργος Περρής θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2027.
https://www.instagram.com/georgeperris

Η επιλογή ενός καλλιτέχνη για την Eurovision αποτελεί πάντα ένα σημαντικό γεγονός, τόσο για τον ίδιο τον καλλιτέχνη όσο και για τη χώρα που εκπροσωπεί. Η Κύπρος έχει μια μακρά πορεία στον διαγωνισμό, με αξιοσημείωτες συμμετοχές και στιγμές. Η φετινή επιλογή του Γιώργου Περρή αναμένεται να φέρει μια νέα δυναμική, καθώς ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για το ταλέντο και την εκφραστικότητά του.

 

 

Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027, και οι προετοιμασίες για τις συμμετοχές έχουν ήδη ξεκινήσει. Η ανακοίνωση του ΡΙΚ για την επιλογή του Γιώργου Περρή σηματοδοτεί την έναρξη αυτής της νέας προσπάθειας για την Κύπρο, με την ελπίδα για μια δυναμική εμφάνιση και μια αξιοπρεπή πορεία στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Ο Γιώργος Περρής τραγουδάει σε σκηνή, έτοιμος για την Eurovision 2027, με φόντο ατμοσφαιρικό φωτισμό.
https://www.instagram.com/georgeperris

Μια τέτοια ευκαιρία, όπως η εκπροσώπηση μιας χώρας στην Eurovision, φέρνει μαζί της μεγάλη ευθύνη αλλά και την ευκαιρία να μοιραστεί κανείς την τέχνη του με ένα τεράστιο κοινό. Ο Γιώργος Περρής φαίνεται να αντιλαμβάνεται πλήρως το βάρος και τη σημασία αυτής της στιγμής, εκφράζοντας την αφοσίωσή του στην προσπάθεια να τιμήσει την Κύπρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναμένεται με ενδιαφέρον η πορεία της Κύπρου στον επερχόμενο διαγωνισμό, με τον Γιώργο Περρή να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.

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Eurovision Eurovision 2027 Γιώργος Περρής
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