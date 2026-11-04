Celeb World 04.11.2026

Η απάτη των παιδικών σειρών – Πώς η Disney έβγαλε εκατομμύρια κι ο Dylan Sprouse πήρε 5 cents

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Η επανένωση με τον Phill Lewis φέρνει στο φως τις παρασκηνιακές πρακτικές του καναλιού και τους όρους που έκρυβαν τα παιδικά συμβόλαια
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Dylan Sprouse αποκάλυψε ότι έλαβε μόνο 5 cents ως δικαιώματα για τη σειρά "The Suite Life of Zack & Cody".
  • Η σειρά ήταν παγκοσμίως δημοφιλής, αλλά αντιμετωπιζόταν ως υποχρηματοδοτούμενη από το Disney Channel.
  • Το συμβόλαιο επέτρεπε στο κανάλι να ομαδοποιεί επεισόδια ως μία σεζόν, αποφεύγοντας αυξήσεις μισθών.
  • Ο Sprouse έχει μιλήσει και παλαιότερα για τις δυσκολίες της παιδικής εργασίας στο Hollywood.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μεγάλωσες βλέποντας τις αστείες περιπέτειες των διδύμων στο ξενοδοχείο Tipton, η είδηση που αποκάλυψε ο Dylan Sprouse πρόκειται να σε αφήσει εντελώς άναυδο. Ο 34χρονος σήμερα ηθοποιός, που μαζί με τον αδερφό του Cole Sprouse ταυτίστηκε με την απόλυτη επιτυχία του Disney Channel, προέβη σε μια σοκαριστική εξομολόγηση σχετικά με τα οικονομικά ανταλλάγματα που έλαβε από τη σειρά «The Suite Life of Zack & Cody». Παρά το γεγονός ότι η σειρά σάρωσε σε τηλεθέαση παγκοσμίως, τα ποσοστά από τα δικαιώματα (residuals) φαίνεται πως ήταν σχεδόν μηδενικά.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια του προσωπικού του podcast με τίτλο «Wildmen with Dylan Sprouse and Brendan Columbus», ο ηθοποιός υποδέχτηκε τον πρώην συμπρωταγωνιστή του Phill Lewis, ο οποίος υποδυόταν τον αγαπημένο Mr. Moseby. Εκεί, ο Dylan Sprouse μοιράστηκε μια λεπτομέρεια που δεν είχε πει ποτέ ξανά δημόσια σε συνέντευξη. Αποκάλυψε ότι το μοναδικό τσεκ δικαιωμάτων που έλαβε ποτέ για όλη την πορεία της σειράς αφορούσε ένα επεισόδιο crossover με το Hannah Montana και το ποσό ανερχόταν στο εξωφρενικό νούμερο των… 5 cents!

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Αυτή η αποκάλυψη προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση αν αναλογιστεί κανείς τη σαρωτική δημοφιλία του franchise, το οποίο προβαλλόταν από το 2005 έως το 2011 περιλαμβάνοντας τη σειρά «The Suite Life on Deck» αλλά και την ομώνυμη ταινία. Ο Dylan Sprouse θυμήθηκε μάλιστα τη στιγμή που ο δημιουργός Danny Kallis μπήκε στο πλατό κρατώντας μια εφημερίδα που έγραφε ότι η σειρά τους ξεπερνούσε σε τηλεθέαση ακόμα και το θρυλικό «The Sopranos». Αν θέλεις να μάθεις τις αθέατες πλευρές των παιδικών σου χρόνων, δεν έχεις παρά να διαβάσεις παρακάτω.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Τα κόλπα των συμβολαίων και η έλλειψη προϋπολογισμού

Στη συζήτησή τους, ο Dylan Sprouse και ο Phill Lewis εξήγησαν πώς το Disney Channel κατάφερνε να κρατά χαμηλά τα έξοδα παραγωγής. Όπως ανέφεραν, η σειρά αντιμετωπιζόταν ως το «άσχημοπαπο» του καναλιού, καθώς παρά την τεράστια επιτυχία της ήταν υποχρηματοδοτούμενη. Το συμβόλαιο επέτρεπε στο δίκτυο να γυρίζει όσα επεισόδια ήθελε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος υπολογίζοντάς τα ως μία σεζόν, αποφεύγοντας έτσι τις αυτόματες αυξήσεις μισθών που προβλέπονται στις νέες σεζόν.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η σχέση με τον Phill Lewis και οι αναμνήσεις από τα γυρίσματα

Παρά τις οικονομικές αποκαλύψεις, η συνάντηση των δύο ηθοποιών είχε και πολλές συγκινητικές στιγμές. Ο Dylan Sprouse ξεκίνησε να γυρίζει τη σειρά στην ηλικία των 11 ετών και ολοκλήρωσε το τελευταίο επεισόδιο ακριβώς στα 18α γενέθλιά του, δηλώνοντας πως θεωρεί τον Phill Lewis σαν δεύτερο πατέρα του. Ο 58χρονος Phill Lewis παραδέχτηκε πως δεν υπάρχει μέρα που να μην τον αναγνωρίσουν στον δρόμο, ενώ αστειεύτηκε ενθυμούμενος την πρώτη εντύπωση που είχε σχηματίσει για τα δίδυμα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η σκληρή πραγματικότητα της παιδικής εργασίας στο Hollywood

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Dylan Sprouse μιλάει ανοιχτά για τις δυσκολίες της παιδικής ηλικίας στη βιομηχανία του θεάματος. Σε προηγούμενο επεισόδιο της εκπομπής του είχε παρομοιάσει την πρώιμη καριέρα του με παιδική εργασία, περιγράφοντας τις εξαντλητικές ώρες στο πλατό. Εξήγησε επίσης πόσο δύσκολο ήταν να διαχωρίσει την αυτοεκτίμησή του από την ικανότητά του να βρίσκεται συνεχώς μπροστά από τις κάμερες, μια εμπειρία που καθόρισε ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή του.

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Disney Dylan Sprouse The Suite Life
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