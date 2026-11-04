Celeb World 04.11.2026

Απέτυχε στις εξετάσεις, αλλά δεν εγκαταλείπει: Η Kim Kardashian επιμένει να γίνει δικηγόρος

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Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και η ανατροφή των τεσσάρων παιδιών της δεν της αφήνουν χρόνο για μελέτη, αλλά ο στόχος παραμένει ολοζώντανος
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian απέτυχε στις εξετάσεις για δικηγόρος, αλλά παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει.
  • Η επιθυμία της να γίνει δικηγόρος αποτελεί φόρο τιμής στον πατέρα της, Robert Kardashian.
  • Η Sarah Paulson εκφράζει την πίστη της στις δυνατότητες της Kim Kardashian ως δικηγόρου.
  • Η Kim Kardashian σκοπεύει να αποσυρθεί από την τηλεόραση για να αφοσιωθεί στο δικηγορικό επάγγελμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς τη διαδρομή της Kim Kardashian, ξέρεις πολύ καλά πως όταν βάζει έναν στόχο στο μυαλό της, δύσκολα κάνει πίσω. Η 46χρονη πλέον επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αφιερώσει τεράστιο μέρος της καθημερινότητάς της στις νομικές σπουδές, αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως δεν πτοείται από τα εμπόδια. Παρά την αποτυχία της στις πρόσφατες εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην California, η ίδια παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στο μεγάλο της όνειρο.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η πορεία της στον χώρο της δικαιοσύνης ξεκίνησε το 2019, όταν αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί ενεργά στον τομέα της μεταρρύθμισης του ποινικού συστήματος, βοηθώντας ουσιαστικά πολλούς κρατούμενους να εξασφαλίσουν τη μείωση των ποινών τους. Αφού ολοκλήρωσε ένα τετραετές πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε δικηγορικό γραφείο, κατάφερε να φτάσει μέχρι τις τελικές εξετάσεις. Παρότι το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό, η ίδια ξεκαθάρισε πως η προσπάθεια αυτή της έδωσε ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσει δυναμικά στο μέλλον.

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Σήμερα, η Kim Kardashian δηλώνει πως οι εξετάσεις εξακολουθούν να βρίσκονται συνεχώς στο μυαλό της, όμως επιλέγει να μην πιέσει τις καταστάσεις. Με ένα εξαιρετικά επιβαρυμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει την προώθηση της νέας σεζόν της σειράς All’s Fair του Ryan Murphy, τη συμμετοχή της στο ριάλιτι «The Kardashians» και την ανατροφή των 4 παιδιών της, προτιμά να περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Αν θέλεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματά της, δεν έχεις παρά να διαβάσεις παρακάτω.

Η Kim Kardashian ποζάρει φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα, με το ιστορικό σμαραγδένιο κολιέ να κλέβει τις εντυπώσεις.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η υπόσχεση στον εαυτό της και η κληρονομιά του πατέρα της

Η επιθυμία της να γίνει δικηγόρος δεν είναι μια απλή παρόρμηση, αλλά ένας φόρος τιμής στον αγαπημένο της πατέρα, Robert Kardashian. Η ίδια έχει εξομολογηθεί στο παρελθόν πόσο περήφανος θα ήταν αν την έβλεπε να ακολουθεί τα βήματά του, θυμίζοντας πως το 2021 κατάφερε, μετά από 4 προσπάθειες, να περάσει τις απαιτητικές προκαταρκτικές εξετάσεις. Η επιμονή της δείχνει πως η απόφασή της έχει βαθιές ρίζες και δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη επιλογή προβολής.

kim_kardashian_kanye_west_paidi
https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=el

Η στήριξη από το περιβάλλον της και η Sarah Paulson

Στη νέα της προσπάθεια, η Kim Kardashian δεν είναι μόνη, καθώς απολαμβάνει την αμέριστη στήριξη των ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί της. Η συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά All’s Fair, Sarah Paulson, δήλωσε δημόσια την απόλυτη πίστη της στις δυνατότητές της, τονίζοντας πως είναι σίγουρη ότι θα γίνει μια εξαιρετική δικηγόρος. Αυτή η αναγνώριση από τον επαγγελματικό της γύρο της δίνει την ώθηση που χρειάζεται για να παραμείνει συγκεντρωμένη στον τελικό της στόχο.

kim_kardashin
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Το μέλλον μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Kim Kardashian φαίνεται πως έχει σχεδιάσει ήδη την επόμενη φάση της ζωής της. Η ίδια έχει δηλώσει ανοιχτά πως σκοπεύει κάποια στιγμή να απομακρυνθεί οριστικά από την τηλεόραση και τα ριάλιτι, προκειμένου να αφοσιωθεί αποκλειστικά στις αίθουσες των δικαστηρίων ως μαχητική δικηγόρος. Όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά, το μεγάλο της όνειρο για τα επόμενα χρόνια είναι να αφήσει πίσω της την περσόνα των media και να προσφέρει ουσιαστική νομική βοήθεια.

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