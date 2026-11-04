Celeb News 04.11.2026

«Είναι ολόιδιες»: Η Κατερίνα Λιόλιου δημοσίευσε βίντεο με την αδελφή της και όλοι σχολίασαν την ομοιότητά τους

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Η Κατερίνα Λιόλιου δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο με την αδερφή της Στελλίνα και η εντυπωσιακή ομοιότητά τους δεν πέρασε απαρατήρητη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου δημοσίευσε βίντεο με την αδερφή της Στελλίνα στο TikTok.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε σχόλια για την εντυπωσιακή ομοιότητα των δύο αδερφών.
  • Η τραγουδίστρια συνεργάζεται με τον Σάκη Ρουβά στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον».
  • Η Λιόλιου δίνει προτεραιότητα στις προσωπικές της σχέσεις παρά το απαιτητικό πρόγραμμά της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική και επιτυχημένη περίοδο στην καριέρα της, με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις να βρίσκονται σε συνεχή άνοδο. Αυτή την περίοδο, η δημοφιλής ερμηνεύτρια μοιράζεται τη σκηνή του «Έναστρον» με τον Σάκη Ρουβά, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, προσφέροντας βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια.

https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα, η Κατερίνα Λιόλιου δίνει πάντα προτεραιότητα στους ανθρώπους που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής της ζωής. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο σύντροφός της, Χάρης Παπατζανής, με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή της εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά και η αδερφή της, Στελλίνα, με την οποία διατηρεί έναν πολύ στενό και τρυφερό δεσμό.

Διάβασε επίσης: Plot twist για τη νυχτερινή Αθήνα: Ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν φωνές στο Έναστρον

Πρόσφατα, η Κατερίνα Λιόλιου επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια αυθόρμητη, καθημερινή στιγμή που βίωσε μαζί με την αδερφή της. Μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, οι δύο αδερφές απολαμβάνουν τον καφέ τους, συνομιλώντας, με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Έδωσα Χίλια».

Κατερίνα Λιόλιου
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

«Όταν έχεις να βρεθείς καιρό με την αδερφή σου και τα νέα είναι πολλά», έγραψε με χιούμορ η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της, δίνοντας μια γεύση από την όμορφη και ζεστή σχέση που τις συνδέει. Ωστόσο, αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους ακολούθους της ήταν η εντυπωσιακή ομοιότητα που μοιράζονται οι δύο γυναίκες.

Η Κατερίνα Λιόλιου είναι γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της, όπως αυτή με τον Σάκη Ρουβά, η οποία έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές. Η παρουσία της στη σκηνή, μαζί με τον Σάκη Ρουβά, στο «Έναστρον» αποτελεί μια από τις πιο hot προτάσεις της φετινής σεζόν, με τα sold out να διαδέχονται το ένα το άλλο. Η συνεργασία τους ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες και έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συζητημένα μουσικά γεγονότα, με το κοινό να περιμένει με ανυπομονησία κάθε νέα τους εμφάνιση και νέο τραγούδι.

Εκτός από τις επαγγελματικές επιτυχίες, η Κατερίνα Λιόλιου δείχνει πάντα την προτίμησή της σε στιγμές χαλάρωσης και σύνδεσης με τους αγαπημένους της. Η σχέση της με την αδερφή της, Στελλίνα, αποτελεί ένα παράδειγμα στενής οικογενειακής σχέσης, με την ομοιότητά τους να προκαλεί έκπληξη και θαυμασμό.

Η Κατερίνα Λιόλιου με κομψό στυλ απολαμβάνει τη θέα, ενώ ο «Ψεύτης» ετοιμάζεται να γίνει viral.
https://www.instagram.com/katerinalioliouofficial/

Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις, τόσο με τις μουσικές της επιλογές και τις συνεργασίες της, όσο και με τις προσωπικές της στιγμές που μοιράζεται με το κοινό της, πάντα με αυθεντικότητα και ζεστασιά. Η πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok με την αδερφή της, Στελλίνα, ανέδειξε όχι μόνο τη στενή τους σχέση, αλλά και την εντυπωσιακή τους ομοιότητα, κερδίζοντας πολλά θετικά σχόλια.

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TikTok ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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