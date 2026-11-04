ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Στείλε τη χριστουγεννιάτικη ευχή σου στο MadWalk 2026 και κέρδισε μοναδικά δώρα!

Από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου, στείλε το βίντεο με τη χριστουγεννιάτικη ευχή σου στο mad.gr και διεκδίκησε μοναδικά δώρα, ανάμεσά τους ένα εορταστικό outfit από τον Valtadoros!

Με μια ματιά Στείλε τη χριστουγεννιάτικη ευχή σου σε βίντεο για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό «Wish & Win by ΣΚΡΑΤΣ».

Έξι νικητές θα δουν την ευχή τους να προβάλλεται στο MadWalk 2026 και ένας θα κερδίσει outfit Valtadoros.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από 2 έως 15 Νοεμβρίου 2026 και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία πρωτότυπου βίντεο και η αποδοχή των όρων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φέτος τα Χριστούγεννα, η ευχή σου μπορεί να γίνει μέρος ενός από τα πιο ξεχωριστά fashion events της χρονιάς! Το MadWalk 2026 by Three Cents και το ΣΚΡΑΤΣ ενώνουν τις δυνάμεις τους και σου δίνουν την ευκαιρία να μοιραστείς τη δική σου χριστουγεννιάτικη ευχή μέσα από τον διαγωνισμό «Wish & Win by ΣΚΡΑΤΣ». Ετοίμασε το βίντεό σου, δήλωσε συμμετοχή και διεκδίκησε την ευκαιρία να δεις την ευχή σου να προβάλλεται στο MadWalk, αλλά και να κερδίσεις μοναδικά δώρα!

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DAM PRODUCTIONS A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 253, διοργανώνει τον διαγωνισμό «Wish & Win by ΣΚΡΑΤΣ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») μέσω του δικτυακού τόπου mad.gr, στο πλαίσιο του «MadWalk 2026 by Three Cents» (εφεξής το «MadWalk 2026»), με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, σύμφωνα με τους παρόντες όρους (εφεξής οι «Όροι»). Οι Όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών και της απόδοσης των δώρων.

Β. ΔΩΡΑ

Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν συνολικά έξι (6) διαφορετικοί νικητές και αναπληρωματικοί. Έξι (6) νικητές, που θα επιλεγούν κατόπιν αξιολόγησης από την creative ομάδα του Mad, θα έχουν την ευκαιρία να δουν το βίντεο της χριστουγεννιάτικης ευχής τους να προβάλλεται ως μέρος του οπτικοακουστικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια του MadWalk 2026 by Three Cents και στην τηλεοπτική μετάδοσή του στο MEGA. Επιπλέον, μεταξύ των έξι (6) νικητών θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) Μεγάλος Νικητής, ο οποίος θα κερδίσει ένα (1) εορταστικό outfit από τον σχεδιαστή Valtadoros. Καθένας από τους έξι (6) νικητές θα λάβει επιπλέον μία (1) διπλή πρόσκληση για το MadWalk 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Οι προσκλήσεις ισχύουν για είσοδο δύο (2) προσώπων στην εκδήλωση, υπό τους όρους πρόσβασης και ασφαλείας του χώρου. Το MadWalk 2026 και τα βίντεο που θα ενσωματωθούν σε αυτό θα μαγνητοσκοπηθούν και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το MEGΑ, στα Μέσα του ομίλου Mad, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μέσων και του επίσημου καναλιού του Mad στο YouTube. Η ανακοίνωση του Μεγάλου Νικητή προβλέπεται να γίνει από την παρουσιάστρια Βίκυ Καγιά κατά τη διάρκεια του MadWalk 2026, πριν από το εορταστικό act του χορηγού ΣΚΡΑΤΣ. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τρόπο ή τον χρόνο της ανακοίνωσης για λόγους παραγωγής. Το εορταστικό outfit θα παρασχεθεί υπό τις διαθέσιμες επιλογές, διαστάσεις, διαδικασία fitting και προθεσμίες παράδοσης που θα γνωστοποιήσει η Διοργανώτρια στον Μεγάλο Νικητή. Το δώρο δεν περιλαμβάνει άλλη παροχή ή χρηματικό αντίτιμο. Τα δώρα είναι προσωπικά, μη μεταβιβάσιμα, δεν ανταλλάσσονται και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλα αγαθά. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και λοιπά προσωπικά έξοδα δεν καλύπτονται, εκτός αν ανακοινωθεί ρητά διαφορετικά.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το διάστημα από 2 Νοεμβρίου 2026, ώρα 14:00, έως και 15 Νοεμβρίου 2026, ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να μειώσει, να αναβάλει ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, καθώς και να τροποποιήσει τους Όρους, με σχετική ενημέρωση μέσω του Δικτυακού Τόπου. Συμμετοχές πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της Διάρκειας είναι άκυρες.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συμμετοχές ανηλίκων δεν γίνονται δεκτές. Εξαιρούνται (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, (β) οι εργαζόμενοι του χορηγού και εταιρειών που συμμετέχουν στην οργάνωση ή υλοποίηση του Διαγωνισμού, (γ) οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι/σύντροφοί τους και (δ) όσοι εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση του Διαγωνισμού ή του MadWalk 2026. Συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων κατά παράβαση του παρόντος άρθρου θεωρείται άκυρη. Η συμμετοχή προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Διοργανώτρια, μέσω των Μέσων που λειτουργεί (ενδεικτικά Mad TV, Mad Radio, mad.gr, Instagram, TikTok, Facebook και YouTube), ανακοινώνει ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Η πρόσβαση στη φόρμα συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω του Δικτυακού Τόπου, είτε από απευθείας σύνδεσμο (link) είτε μέσω σάρωσης QR code το οποίο παραπέμπει στην ίδια σελίδα. Το QR code αποτελεί μέσο πρόσβασης στη σελίδα του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στον Δικτυακό Τόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσβασης σε αυτήν. Ο ενδιαφερόμενος (εφεξής ο «Συμμετέχων») οφείλει, εντός της Διάρκειας: (α) να δημιουργήσει δικό του βίντεο (εφεξής το «Βίντεο Συμμετοχής»), στο οποίο διατυπώνει μία χριστουγεννιάτικη ευχή προς το κοινό του MadWalk 2026, με γιορτινή αισθητική· (β) να συμπληρώσει ορθά και πλήρως τη φόρμα στον Δικτυακό Τόπο, δηλώνοντας τουλάχιστον ονοματεπώνυμο, ηλικία ή ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο και διεύθυνση e-mail, καθώς και τυχόν πρόσθετα πεδία που αναφέρονται στη φόρμα· (γ) να αναρτήσει (upload) το Βίντεο Συμμετοχής μέσω της φόρμας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που δημοσιεύονται σε αυτήν· και (δ) να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και να λάβει γνώση της ενημέρωσης περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Το Βίντεο Συμμετοχής πρέπει να περιέχει την ευχή του Συμμετέχοντος και να είναι κατάλληλο για δημόσια και τηλεοπτική προβολή. Η ακριβής επιτρεπόμενη διάρκεια, αναλογία κάδρου, μορφή και μέγιστο μέγεθος αρχείου καθορίζονται στην ηλεκτρονική φόρμα. Η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει τεχνικές ή περιεχομενικές προσαρμογές από τους νικητές. Κάθε Συμμετέχων δικαιούται μία (1) μόνο συμμετοχή. Σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών, η Διοργανώτρια δύναται να διατηρήσει μία ή να ακυρώσει τις πρόσθετες συμμετοχές. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, χωρίς αγορά λαχείου ΣΚΡΑΤΣ, άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση. Η Διοργανώτρια δικαιούται να επαληθεύει τις συμμετοχές και να αποκλείει συμμετοχές ελλιπείς, ανακριβείς, παράνομες, προσβλητικές, αντίθετες στα χρηστά ήθη ή σε δικαιώματα τρίτων, καθώς και περιεχόμενο που εμπεριέχει μη αδειοδοτημένη μουσική ή οπτικοακουστικό υλικό τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για προσωρινή τεχνική αδυναμία λήψης συμμετοχής.

ΣΤ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Μετά τη λήξη της Διάρκειας, η αρμόδια ομάδα του Mad, που θα οριστεί από τη Διοργανώτρια θα αξιολογήσει τις έγκυρες συμμετοχές και θα επιλέξει πέντε (5) Βίντεο Συμμετοχής για προβολή στο MadWalk 2026 και στην τηλεοπτική μετάδοσή του. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η πρωτοτυπία της ευχής, η δημιουργικότητα, η παρουσίαση, η γιορτινή αισθητική και η τεχνική καταλληλότητα του βίντεο. Θα οριστούν επίσης αναπληρωματικοί για την κατηγορία αυτή. Ο ένας (1) Μεγάλος Νικητής, ο οποίος θα λάβει το εορταστικό outfit του Valtadoros, θα αναδειχθεί με τυχαία κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών που δεν έχουν αναδειχθεί στους πέντε (5) νικητές προβολής βίντεο, ώστε να αναδειχθούν συνολικά έξι (6) διαφορετικοί νικητές. Κάθε επιλέξιμη συμμετοχή θα μετέχει μία (1) φορά στην κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και πριν από την ειδοποίηση των νικητών, με διαδικασία που θα καταγραφεί από τη Διοργανώτρια, και θα αναδειχθούν επίσης αναπληρωματικοί κατά σειρά κλήρωσης. Η επιλογή των έξι (6) νικητών προβολής γίνεται με αξιολόγηση και όχι με κλήρωση ή ψηφοφορία. Η Διοργανώτρια θα ενημερώσει ιδιωτικά τους νικητές και τους αναπληρωματικούς στο τηλέφωνο ή/και στο e-mail που έχουν δηλώσει, κατ’ αρχήν έως τις 18 Νοεμβρίου 2026. Η κλήρωση για τον Μεγάλο Νικητή θα έχει προηγηθεί της ιδιωτικής ενημέρωσής του. Η δημόσια ανακοίνωσή του προβλέπεται να γίνει κατά τη διάρκεια του MadWalk 2026 από τη Βίκυ Καγιά, πριν από το εορταστικό act του ΣΚΡΑΤΣ. Μέχρι τότε μπορεί να ζητηθεί από τον Μεγάλο Νικητή να τηρήσει εμπιστευτικό το αποτέλεσμα. Τα ονόματα των νικητών δύνανται να ανακοινωθούν και στον Δικτυακό Τόπο. Εφόσον νικητής (α) δεν ανταποκριθεί εντός δώδεκα (12) ωρών από την ειδοποίηση, (β) αρνηθεί το δώρο, (γ) δεν πληροί τους Όρους, (δ) δεν παραδώσει τυχόν απαιτούμενο τελικό αρχείο ή δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που θα του κοινοποιηθεί ή (ε) δεν μπορεί να συμμετάσχει στο MadWalk 2026, χάνει το δικαίωμα επί του δώρου και καλείται αναπληρωματικός. Οι έξι (6) νικητές προβολής μπορούν να κληθούν να παραδώσουν βελτιωμένο ή νέο τελικό βίντεο (εφεξής το «Τελικό Βίντεο») σύμφωνα με τις τεχνικές, σκηνοθετικές και περιεχομενικές οδηγίες της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει διορθώσεις και, αν το αρχείο δεν πληροί τις προδιαγραφές, να μην το προβάλει και να καλέσει αναπληρωματικό. Η μη προβολή για τεχνικούς ή λόγους ανωτέρας βίας δεν δημιουργεί αξίωση χρηματικής αποζημίωσης. Για την παραλαβή των δώρων απαιτείται επίδειξη έγκυρου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. Για το outfit ενδέχεται να απαιτηθεί φυσική παρουσία του Μεγάλου Νικητή σε διαδικασία επιλογής μεγέθους ή fitting, κατόπιν συνεννόησης. Η Διοργανώτρια δύναται να καθορίσει την πρακτική διαδικασία αποστολής ή παραλαβής του δώρου.

Ζ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι είναι δημιουργός ή νόμιμος δικαιούχος των δικαιωμάτων επί του Βίντεο Συμμετοχής, ότι η χρήση του δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων (πνευματικά δικαιώματα, εικόνα, φωνή, προσωπικότητα ή προσωπικά δεδομένα), και ότι έχει λάβει όλες τις τυχόν αναγκαίες άδειες και συναινέσεις από πρόσωπα που εμφανίζονται ή ακούγονται σε αυτό. Δεν επιτρέπεται η ενσωμάτωση εμπορικής μουσικής ή άλλου προστατευόμενου υλικού τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια. Με την υποβολή συμμετοχής ο Συμμετέχων παραχωρεί στη Διοργανώτρια, ατελώς, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, επεξεργασίας, μοντάζ, δημόσιας παρουσίασης, προβολής, τηλεοπτικής μετάδοσης, αναμετάδοσης και διάθεσης του Βίντεο Συμμετοχής και, για τους νικητές, του Τελικού Βίντεο, σε τηλεοπτικά, διαδικτυακά και άλλα μέσα, ιδίως στο MEGA, στα μέσα του ομίλου Mad, στο YouTube και στα social media, για σκοπούς που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό, το MadWalk 2026 και τη σχετική επικοινωνία της Διοργανώτριας και του χορηγού.

Η ανωτέρω άδεια περιλαμβάνει ρητά το δικαίωμα της Διοργανώτριας να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να επεξεργάζεται, να προβάλλει, να μεταδίδει, να αναμεταδίδει και να διαθέτει στο κοινό το Βίντεο Συμμετοχής ή/και το Τελικό Βίντεο, αυτούσιο ή αποσπασματικά, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, του MadWalk 2026 by Three Cents και της σχετικής επικοινωνίας και προβολής τους.

Η χρήση αυτή δύναται να πραγματοποιείται, χωρίς πρόσθετη άδεια ή αμοιβή, μέσω όλων των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και ψηφιακών Μέσων του ομίλου Mad, του τηλεοπτικού σταθμού MEGA και των ψηφιακών πλατφορμών του, καθώς και μέσω των επίσημων επικοινωνιακών καναλιών της Διοργανώτριας και του χορηγού ΣΚΡΑΤΣ, στο μέτρο που αφορά τους σκοπούς της παρούσας άδειας.

Ο Συμμετέχων αποδέχεται ότι δεν δικαιούται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για τις ανωτέρω επιτρεπόμενες χρήσεις του υλικού του, με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων που δεν επιτρέπεται να αποκλειστούν ή να περιοριστούν από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Οι νικητές παραχωρούν επίσης το δικαίωμα χρήσης του ονόματος, της εικόνας και της φωνής τους για την προβολή των βίντεο και τη σχετική επικοινωνία, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση, υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας, εικόνα και φωνή από τα βίντεο και λοιπά στοιχεία που δηλώνονται στη φόρμα), αποκλειστικά για τη διαχείριση του Διαγωνισμού, την αξιολόγηση συμμετοχών, την ανάδειξη νικητών, την απόδοση δώρων, τη σχετική δημοσιότητα και τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τον Ν. 4624/2019. Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν την αναγκαιότητα εκτέλεσης των όρων συμμετοχής (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ GDPR), την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης (στοιχ. γ΄) και το έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας (στοιχ. στ΄). Όπου απαιτείται συγκατάθεση, αυτή ζητείται ειδικά και μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με τον νόμο. Η απλή αποδοχή των Όρων δεν υποκαθιστά τυχόν χωριστή συγκατάθεση για άλλους σκοπούς, όπως η εμπορική προώθηση. Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς και, κατά κανόνα, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη του Διαγωνισμού, εκτός αν η νομοθεσία απαιτεί μεγαλύτερη διατήρηση. Τα στοιχεία εικόνας, φωνής και ονόματος που ενσωματώνονται στο οπτικοακουστικό έργο του MadWalk 2026 μπορεί να διατηρούνται ως μέρος αυτού για όσο χρόνο επιτρέπεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τα σχετικά δικαιώματα. Αποδέκτες μπορεί να είναι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Διοργανώτριας, τεχνικοί πάροχοι, νομικοί σύμβουλοι, παραγωγοί του MadWalk 2026, ο χορηγός και συνεργάτες της παραγωγής δώρων, στον βαθμό που είναι αναγκαίο και βάσει των κατάλληλων συμφωνιών και εγγυήσεων προστασίας δεδομένων. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης, όπου εφαρμόζονται, με αίτημα στο [email protected]. Έχουν επίσης δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Θ. ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικές δυσλειτουργίες του Δικτυακού Τόπου, του QR code, της φόρμας συμμετοχής ή των συστημάτων μεταφόρτωσης, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθυστερημένη, ελλιπή ή αποτυχημένη υποβολή. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξαρτώνται και από τρίτους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου της, όπως ανωτέρα βία, τεχνικές διακοπές, προβλήματα λειτουργίας δικτύων, λανθασμένη συμπλήρωση στοιχείων ή απώλεια πρόσβασης. Οι εξαιρέσεις ευθύνης ισχύουν στον βαθμό που επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει ή να ματαιώσει τη διαδικασία για σοβαρούς οργανωτικούς, τεχνικούς ή νομικούς λόγους, με σχετική ενημέρωση στον Δικτυακό Τόπο, χωρίς να θίγονται τυχόν αναγκαστικού δικαίου δικαιώματα των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή και η δημιουργία του Βίντεο Συμμετοχής πραγματοποιούνται με ευθύνη του Συμμετέχοντος, ο οποίος οφείλει να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας και να μην εκθέτει τον ίδιο ή τρίτους σε κίνδυνο.

Ι. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ