MadWalk 2026 by Three Cents: Το line-up αρχίζει να αποκαλύπτεται και έχει δυνατές εκπλήξεις!

Το μεγαλύτερο fashion & music event της Ελλάδας επιστρέφει για 16η χρονιά, με ένα εντυπωσιακό line-up που ανεβάζει τις προσδοκίες

Με μια ματιά Το MadWalk 2026 by Three Cents θα διεξαχθεί στις 23 Νοεμβρίου 2026 στο Tae Kwon Do, Παλαιού Φαλήρου.

Συμμετέχουν οι Σάκης Ρουβάς, Ελένη Φουρέιρα, Κατερίνα Λιόλιου, Μαρίνα Σάττι, Πέγκυ Ζήνα, Ρένα Μόρφη και Kidd.

Η Βίκυ Καγιά θα παρουσιάσει για άλλη μια χρονιά τη διοργάνωση.

Το κεντρικό μήνυμα είναι «WE ARE ALL MADE OF STARS» και θα συνδυαστούν μόδα, μουσική και performances. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον για το μεγαλύτερο fashion & music event της Ελλάδας κορυφώνεται! Το καθιερωμένο ραντεβού της μόδας με τη μουσική επιστρέφει για 16η χρονιά, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που υπόσχεται μοναδικές στιγμές.

Τα πρώτα ονόματα των καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση έχουν ήδη ανακοινωθεί, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό για το μεγάλο show. Το φετινό μουσικό πρόγραμμα υπόσχεται δυνατές ερμηνείες, ξεχωριστές σκηνικές παρουσίες και performances που θα συνδυάσουν τη μουσική με τη μόδα, ενώ αναμένονται και άλλες εκπλήξεις από τη διοργάνωση.

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Τα μεγάλα ονόματα που θα δούμε στο MadWalk 2026 by Three Cents (κι έχουν ήδη ανακοινωθεί!)

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν βρίσκεται ο Σάκης Ρουβάς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους performers της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με εντυπωσιακά shows και δυναμικές σκηνικές παρουσίες.

Στο MadWalk 2026by Three Cents επιστρέφει και η Ελένη Φουρέιρα, που έχει αποδείξει πολλές φορές ότι η μόδα και η μουσική αποτελούν δύο από τα πιο δυνατά στοιχεία της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Η εκρηκτική παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights της βραδιάς. Τι έκπληξη μας ετοιμάζει και φέτος; Θα τη δούμε ως opening act performer ή μας ετοιμάζει κάποια άλλη έκπληξη;

Το φετινό line-up συμπληρώνουν η Κατερίνα Λιόλιου, που έχει ξεχωρίσει με τις επιτυχίες και την ιδιαίτερη σκηνική της ενέργεια, καθώς και η Μαρίνα Σάττι, η οποία φέρνει τη δική της ξεχωριστή μουσική και αισθητική προσέγγιση. Με ποιους σχεδιαστές θα κάνουν collab και τι θα παρουσιάσουν; Όλα θα τα αποκαλύψουμε στο MadWalk 2026 by Three Cents.

Παράλληλα, η Πέγκυ Ζήνα θα προσθέσει τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα στη διοργάνωση, ενώ η Ρένα Μόρφη αναμένεται να χαρίσει μια διαφορετική μουσική νότα με το ιδιαίτερο στιλ και τη χαρακτηριστική φωνή της.

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχει και ο Kidd, εκπροσωπώντας τη σύγχρονη urban μουσική σκηνή. Με το δικό του ξεχωριστό μουσικό ύφος, αναμένεται να δώσει μια διαφορετική δυναμική στο MadWalk 2026, προσθέτοντας μια ακόμη ενδιαφέρουσα μουσική στιγμή στο φετινό show.

Η Βίκυ Καγιά επιστρέφει στην παρουσίαση

Για ακόμη μία χρονιά, στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Βίκυ Καγιά, η οποία επιστρέφει στον θεσμό ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα fashion icons της ελληνικής showbiz.

Με την εμπειρία και τη χαρακτηριστική της παρουσία, αναμένεται να δώσει τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα στη μεγάλη βραδιά, όπου η δημιουργικότητα, η αισθητική και η μουσική θα έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«WE ARE ALL MADE OF STARS»

Το MadWalk 2026 by Three Cents έρχεται με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», δίνοντας έμφαση στη μοναδικότητα, τη διαφορετικότητα και τη δημιουργική έκφραση.

Κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους μέσα από ξεχωριστά catwalks, τα οποία θα συνδυαστούν με live μουσικές εμφανίσεις και ειδικά σχεδιασμένα performances. Στόχος είναι, για ακόμη μία χρονιά, να δημιουργηθεί ένα ενιαίο θέαμα όπου η μόδα δεν περιορίζεται στην πασαρέλα, αλλά συναντά τη μουσική και μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης επιστρέφουν και οι «Fashion Heroes». Οι Dr. Chris, Manos Kamakaris, Athina Klimi, Mariagapi, Aria Skokos και Super Foteini θα συμμετέχουν στα επιμέρους projects που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του mad.gr, με τα διαθέσιμα εισιτήρια να είναι περιορισμένα.

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