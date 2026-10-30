Μουσικά Νέα 30.10.2026

Η Celine Dion «έσπασε» τα ταμεία στο Παρίσι – Πόσα εκατομμύρια δολάρια έφεραν οι συναυλίες της

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Η επιστροφή της Celine Dion στο Παρίσι έφερε εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις ενώ η τραγουδίστρια ετοιμάζει νέες συναυλίες για το 2027
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι 16 συναυλίες της Celine Dion στο Παρίσι απέφεραν 125,5 εκατομμύρια δολάρια, πουλώντας 539.000 εισιτήρια.
  • Η μέση είσπραξη ανά βράδυ στο Παρίσι ήταν 7,8 εκατομμύρια δολάρια, υψηλότερη από τις προηγούμενες residencies της στη Las Vegas.
  • Η Dion προσέλκυσε κατά μέσο όρο 33.700 θεατές ανά βράδυ, διπλασιάζοντας σχεδόν την προσέλευση άλλων μεγάλων residencies.
  • Η Celine Dion έχει συνολικά εισπράξεις 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 9,8 εκατομμύρια πωληθέντα εισιτήρια από το 1990.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Celine Dion έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά της να αιχμαλωτίζει το κοινό, και η πρόσφατη σειρά εμφανίσεών της στο Παρίσι δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η κάτοχος πολλαπλών βραβείων Grammy πραγματοποίησε μια σειρά από 16 συναυλίες στην Plenitude Arena (πρώην La Defense Arena) στο Παρίσι, οι οποίες στέφθηκαν με τεράστια εμπορική επιτυχία, αγγίζοντας τα 125,5 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις και πουλώντας 539.000 εισιτήρια.

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https://www.instagram.com/celinedion/

Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση τοποθετεί την καλλιτέχνηδα σε μια θέση ισχύος, καθώς οι εμφανίσεις της στο Παρίσι, παρόλο που δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο top 10 των πιο κερδοφόρων residencies στην ιστορία του Boxscore, σημείωσαν κατά μέσο όρο 7,8 εκατομμύρια δολάρια ανά βράδυ. Αυτό το ποσό είναι σημαντικά υψηλότερο από τις προηγούμενες θρυλικές residencies της στην Las Vegas, όπως το «A New Day…» (2003-07) και το «Celine» (2011-19), οι οποίες απέφεραν 385,1 και 296,2 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

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Η επιτυχία της Celine Dion στο Παρίσι ξεπερνά ακόμα και τις πρόσφατες επιδόσεις άλλων μεγάλων ονομάτων. Η πρόσφατη residency των U2 στο Sphere, που χαρακτηρίστηκε ως η ταχύτερα αποδοτική στην ιστορία, απέφερε 6,1 εκατομμύρια δολάρια ανά συναυλία. Η Celine Dion, με τη μέση προσέλευση κοινού της στα 33.700 άτομα ανά βράδυ, διπλασιάζει σχεδόν τον αριθμό της επόμενης καλύτερης επίδοσης σε ό,τι αφορά την χωρητικότητα του κοινού σε residencies, ξεπερνώντας ακόμα και καλλιτέχνες όπως ο Billy Joel, ο οποίος προσέλκυε 18.600 θεατές ανά βράδυ στο Madison Square Garden.

Μια γυναίκα με μαλλιά πιασμένα κότσο, ντυμένη με ένα μακρύ, ασημένιο φόρεμα με σκίσιμο, τραγουδάει σε μια σκηνή στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/celinedion/

Η Plenitude Arena, αν και εσωτερικός χώρος, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει κοινό εφάμιλο με στάδια, κάτι που επέτρεψε στην Celine Dion να επαναλάβει την επιτυχία των εμφανίσεών της στη Las Vegas, όπου οι χώροι όπως το The Colosseum at Caesars Palace και το Dolby Live είχαν χωρητικότητα έως 4.000 και 5.200 θέσεις αντίστοιχα. Σήμερα, χώροι όπως το Sphere ανοίγουν νέους δρόμους για arena-sized residencies, φιλοξενώντας πάνω από 15.000 θεατές ανά βράδυ για καλλιτέχνες όπως οι Backstreet Boys, Dead & Company και Eagles.

Από την πρώτη της εμφάνιση στο Montreal το 1990, η Celine Dion έχει συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό ποσό 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει πουλήσει 9,8 εκατομμύρια εισιτήρια από 1.517 συναυλίες. Πάνω από το ήμισυ αυτών των επιτευγμάτων προέρχεται από τις τρεις residencies της.

Γυναίκα με λαμπερό φόρεμα και κολιέ με αστέρι στέκεται στη σκηνή, απολαμβάνοντας τη συναυλία στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Η επιτυχία αυτή έρχεται μετά από μια περίοδο αναγκαστικής απουσίας, καθώς η προηγούμενη περιοδεία της, η «Courage World Tour», είχε διακοπεί το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19 και αργότερα ακυρώθηκε οριστικά το 2023 λόγω της διάγνωσής της με stiff-person syndrome. Η επιστροφή της στο Παρίσι σηματοδοτεί όχι μόνο μια καλλιτεχνική αναγέννηση, αλλά και μια ισχυρή απόδειξη της ανθεκτικότητας και της αφοσίωσης τόσο της ίδιας όσο και του αφοσιωμένου κοινού της.

Η Celine Dion έχει ήδη προγραμματίσει 10 επιπλέον παραστάσεις στο Παρίσι για το επόμενο έτος, από τις 8 έως τις 29 Μαΐου, οι οποίες αναμένεται να την φέρουν ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του ορόσημου των 10 εκατομμυρίων πωληθέντων εισιτηρίων.

https://www.instagram.com/celinedion/
https://www.instagram.com/celinedion/

Η καλλιτέχνης, που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στη μουσική βιομηχανία, συνεχίζει να εμπνέει και να εντυπωσιάζει, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κοινού και η δική της αφοσίωση στη μουσική δεν γνωρίζουν όρια.

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